سعر AriaAI المباشر اليوم هو 0.17031 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ARIA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ARIA بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار AriaAI

AriaAI السعر(ARIA)

السعر المباشر لـ 1 ARIA إلى USD:

$0.17031
$0.17031
-0.05%1D
USD
مخطط أسعار AriaAI (ARIA) المباشر
معلومات سعر AriaAI (ARIA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.16626
$ 0.16626
24 ساعة منخفض
$ 0.17397
$ 0.17397
24 ساعة مرتفع

$ 0.16626
$ 0.16626

$ 0.17397
$ 0.17397

$ 0.2461952287601809
$ 0.2461952287601809

$ 0.03247204859891276
$ 0.03247204859891276

+0.79%

-0.05%

+7.34%

+7.34%

سعر AriaAI (ARIA) في الوقت الحقيقي هو $ 0.17031. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ARIA بين أدنى سعر $ 0.16626 وأعلى سعر $ 0.17397، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـARIA على الإطلاق هو $ 0.2461952287601809، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.03247204859891276.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ARIA +0.79% على مدار الساعة الماضية، -0.05% على مدار 24 ساعة، و +7.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AriaAI (ARIA)

No.590

$ 39.89M
$ 39.89M

$ 3.69M
$ 3.69M

$ 170.31M
$ 170.31M

234.22M
234.22M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

23.42%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ AriaAI هي $ 39.89M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.69M. العرض المتداول لـ ARIA يبلغ 234.22M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 170.31M.

سجل سعر AriaAI (ARIA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار AriaAI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000852-0.05%
30 يوم$ -0.01201-6.59%
60 يوم$ +0.08606+102.14%
90 يوم$ +0.15031+751.55%
تغير سعر AriaAI اليوم

سجل اليوم ARIA تغيرًا $ -0.0000852 (-0.05%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر AriaAI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01201 (-6.59%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر AriaAI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ARIA تغييرًا في $ +0.08606 (+102.14%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر AriaAI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.15031 (+751.55%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة AriaAI (ARIA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار AriaAI.

ما هو AriaAI ( ARIA )

إن AriaAI هي تجربة تطوير ونشر ألعاب من الجيل التالي، مستوحاة من عوالم ديزني الغامرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مصممة بأسلوب لعب خاص بها يعتمد على حقوق الملكية الفكرية. تُمثل هذه التجربة نقلة نوعية في نقل معايير تصميم ونشر الألعاب بجودة Web2 إلى عصر Web3. مع دمج الذكاء الاصطناعي، تتطور ARIA إلى عالم ألعاب حيوي ومتكيف، يتميز بشخصيات غير قابلة للعب ذكية، وسرد قصصي مُخصص، ومحتوى مُولّد بالذكاء الاصطناعي، وأسلوب لعب ديناميكي يتطور مع تطور اللاعبين. $Aria هو التوكن الأصلي لـ Aria.

متوفر AriaAI على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك AriaAI الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ARIAلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول AriaAI على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء AriaAI سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر AriaAI (USD)

كم ستكون قيمة AriaAI (ARIA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك AriaAI (ARIA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة AriaAI.

تحقق الآن من توقعات سعر AriaAI!

توكنوميكس AriaAI (ARIA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس AriaAI (ARIA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ARIA والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء AriaAI ( ARIA )

هل تبحث عن كيفية شراء AriaAI؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء AriaAI على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة ARIA إلى العملات المحلية

1 AriaAI (ARIA) إلى VND
4,481.70765
1 AriaAI (ARIA) إلى AUD
A$0.2571681
1 AriaAI (ARIA) إلى GBP
0.1277325
1 AriaAI (ARIA) إلى EUR
0.1447635
1 AriaAI (ARIA) إلى USD
$0.17031
1 AriaAI (ARIA) إلى MYR
RM0.7135989
1 AriaAI (ARIA) إلى TRY
7.1445045
1 AriaAI (ARIA) إلى JPY
¥25.88712
1 AriaAI (ARIA) إلى ARS
ARS$250.8240525
1 AriaAI (ARIA) إلى RUB
13.4953644
1 AriaAI (ARIA) إلى INR
15.0349668
1 AriaAI (ARIA) إلى IDR
Rp2,838.4988646
1 AriaAI (ARIA) إلى PHP
10.0057125
1 AriaAI (ARIA) إلى EGP
￡E.8.0709909
1 AriaAI (ARIA) إلى BRL
R$0.9111585
1 AriaAI (ARIA) إلى CAD
C$0.2367309
1 AriaAI (ARIA) إلى BDT
20.8493502
1 AriaAI (ARIA) إلى NGN
247.903236
1 AriaAI (ARIA) إلى COP
$657.56691
1 AriaAI (ARIA) إلى ZAR
R.2.9208165
1 AriaAI (ARIA) إلى UAH
7.1717541
1 AriaAI (ARIA) إلى TZS
T.Sh.419.4820455
1 AriaAI (ARIA) إلى VES
Bs36.95727
1 AriaAI (ARIA) إلى CLP
$160.26171
1 AriaAI (ARIA) إلى PKR
Rs48.2862912
1 AriaAI (ARIA) إلى KZT
90.8791191
1 AriaAI (ARIA) إلى THB
฿5.5095285
1 AriaAI (ARIA) إلى TWD
NT$5.2080798
1 AriaAI (ARIA) إلى AED
د.إ0.6250377
1 AriaAI (ARIA) إلى CHF
Fr0.1345449
1 AriaAI (ARIA) إلى HKD
HK$1.3233087
1 AriaAI (ARIA) إلى AMD
֏65.2525734
1 AriaAI (ARIA) إلى MAD
.د.م1.5719613
1 AriaAI (ARIA) إلى MXN
$3.1405164
1 AriaAI (ARIA) إلى SAR
ريال0.6386625
1 AriaAI (ARIA) إلى ETB
Br25.8309177
1 AriaAI (ARIA) إلى KES
KSh22.0023489
1 AriaAI (ARIA) إلى JOD
د.أ0.12074979
1 AriaAI (ARIA) إلى PLN
0.6182253
1 AriaAI (ARIA) إلى RON
лв0.7442547
1 AriaAI (ARIA) إلى SEK
kr1.5992109
1 AriaAI (ARIA) إلى BGN
лв0.2861208
1 AriaAI (ARIA) إلى HUF
Ft56.88354
1 AriaAI (ARIA) إلى CZK
3.559479
1 AriaAI (ARIA) إلى KWD
د.ك0.05211486
1 AriaAI (ARIA) إلى ILS
0.5535075
1 AriaAI (ARIA) إلى BOB
Bs1.1768421
1 AriaAI (ARIA) إلى AZN
0.289527
1 AriaAI (ARIA) إلى TJS
SM1.5736644
1 AriaAI (ARIA) إلى GEL
0.4632432
1 AriaAI (ARIA) إلى AOA
Kz155.2494867
1 AriaAI (ARIA) إلى BHD
.د.ب0.06403656
1 AriaAI (ARIA) إلى BMD
$0.17031
1 AriaAI (ARIA) إلى DKK
kr1.0933902
1 AriaAI (ARIA) إلى HNL
L4.4859654
1 AriaAI (ARIA) إلى MUR
7.7508081
1 AriaAI (ARIA) إلى NAD
$2.9412537
1 AriaAI (ARIA) إلى NOK
kr1.7013969
1 AriaAI (ARIA) إلى NZD
$0.2929332
1 AriaAI (ARIA) إلى PAB
B/.0.17031
1 AriaAI (ARIA) إلى PGK
K0.7170051
1 AriaAI (ARIA) إلى QAR
ر.ق0.6199284
1 AriaAI (ARIA) إلى RSD
дин.17.1604356
1 AriaAI (ARIA) إلى UZS
soʻm2,051.9272389
1 AriaAI (ARIA) إلى ALL
L14.1476517
1 AriaAI (ARIA) إلى ANG
ƒ0.3048549
1 AriaAI (ARIA) إلى AWG
ƒ0.306558
1 AriaAI (ARIA) إلى BBD
$0.34062
1 AriaAI (ARIA) إلى BAM
KM0.2844177
1 AriaAI (ARIA) إلى BIF
Fr502.24419
1 AriaAI (ARIA) إلى BND
$0.2196999
1 AriaAI (ARIA) إلى BSD
$0.17031
1 AriaAI (ARIA) إلى JMD
$27.3313488
1 AriaAI (ARIA) إلى KHR
686.7324975
1 AriaAI (ARIA) إلى KMF
Fr71.70051
1 AriaAI (ARIA) إلى LAK
3,702.3912303
1 AriaAI (ARIA) إلى LKR
රු51.8747229
1 AriaAI (ARIA) إلى MDL
L2.89527
1 AriaAI (ARIA) إلى MGA
Ar760.3115268
1 AriaAI (ARIA) إلى MOP
P1.3641831
1 AriaAI (ARIA) إلى MVR
2.605743
1 AriaAI (ARIA) إلى MWK
MK295.6768941
1 AriaAI (ARIA) إلى MZN
MT10.882809
1 AriaAI (ARIA) إلى NPR
रु24.064803
1 AriaAI (ARIA) إلى PYG
1,207.83852
1 AriaAI (ARIA) إلى RWF
Fr247.46043
1 AriaAI (ARIA) إلى SBD
$1.3999482
1 AriaAI (ARIA) إلى SCR
2.4371361
1 AriaAI (ARIA) إلى SRD
$6.7340574
1 AriaAI (ARIA) إلى SVC
$1.4902125
1 AriaAI (ARIA) إلى SZL
L2.9412537
1 AriaAI (ARIA) إلى TMT
m0.596085
1 AriaAI (ARIA) إلى TND
د.ت0.50003016
1 AriaAI (ARIA) إلى TTD
$1.1564049
1 AriaAI (ARIA) إلى UGX
Sh593.36004
1 AriaAI (ARIA) إلى XAF
Fr96.05484
1 AriaAI (ARIA) إلى XCD
$0.459837
1 AriaAI (ARIA) إلى XOF
Fr96.05484
1 AriaAI (ARIA) إلى XPF
Fr17.37162
1 AriaAI (ARIA) إلى BWP
P2.4235113
1 AriaAI (ARIA) إلى BZD
$0.3423231
1 AriaAI (ARIA) إلى CVE
$16.1232477
1 AriaAI (ARIA) إلى DJF
Fr30.31518
1 AriaAI (ARIA) إلى DOP
$10.9100586
1 AriaAI (ARIA) إلى DZD
د.ج22.123269
1 AriaAI (ARIA) إلى FJD
$0.3831975
1 AriaAI (ARIA) إلى GNF
Fr1,480.84545
1 AriaAI (ARIA) إلى GTQ
Q1.3045746
1 AriaAI (ARIA) إلى GYD
$35.6663202
1 AriaAI (ARIA) إلى ISK
kr20.94813

AriaAI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ AriaAI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب AriaAI الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول AriaAI

كم يساوي AriaAI (ARIA) اليوم؟
سعر ARIA المباشر في USD هو USD 0.17031، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ARIA إلى USD الحالي؟
سعر ARIA إلى USD الحالي هو $ 0.17031. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ AriaAI ؟
القيمة السوقية لعملة ARIA هي $ 39.89M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ARIA؟
العرض المتداول لتوكن ARIA هو 234.22M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ARIA؟
حقق ARIA سعرًا قياسيًا قدره 0.2461952287601809 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ARIA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.03247204859891276 ARIA.
ما هو حجم تداول ARIA؟
حجم تداول ARIA المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 3.69M USD.
هل سترتفع ARIA هذا العام؟
قد يرتفع ARIA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ARIA لمزيد من التحليل المتعمق.
