سعر Smooth Love Potion اليوم

السعر المباشر لمشروع Smooth Love Potion (SLP) اليوم هو $ 0.0005276، مع تغير بنسبة 1.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SLP الحالي إلى USD هو $ 0.0005276 لكل SLP.

يحتل Smooth Love Potion حاليًا المرتبة #753 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19.17M، مع عرض متداول قدره 36.34B SLP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SLP بين $ 0.0005213 (أدنى) و$ 0.0005356 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.41907081، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00046997062029489.

على المدى القصير، تحرك SLP بمقدار -0.23% خلال الساعة الماضية و-4.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.44K.

معلومات سوق Smooth Love Potion (SLP)

التصنيف No.753 القيمة السوقية $ 19.17M$ 19.17M $ 19.17M الحجم (24 ساعة) $ 55.44K$ 55.44K $ 55.44K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.17M$ 19.17M $ 19.17M إمداد دورة التداول 36.34B 36.34B 36.34B الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 36,339,980,070 36,339,980,070 36,339,980,070 تاريخ الإصدار 2021-07-12 00:00:00 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Smooth Love Potion هي $ 19.17M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.44K. العرض المتداول لـ SLP يبلغ 36.34B، مع إجمالي عرض 36339980070. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.17M.