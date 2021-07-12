سعر Smooth Love Potion (SLP)
السعر المباشر لمشروع Smooth Love Potion (SLP) اليوم هو $ 0.0005276، مع تغير بنسبة 1.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SLP الحالي إلى USD هو $ 0.0005276 لكل SLP.
يحتل Smooth Love Potion حاليًا المرتبة #753 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19.17M، مع عرض متداول قدره 36.34B SLP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SLP بين $ 0.0005213 (أدنى) و$ 0.0005356 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.41907081، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00046997062029489.
على المدى القصير، تحرك SLP بمقدار -0.23% خلال الساعة الماضية و-4.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.44K.
No.753
2021-07-12 00:00:00
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Smooth Love Potion هي $ 19.17M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.44K. العرض المتداول لـ SLP يبلغ 36.34B، مع إجمالي عرض 36339980070. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.17M.
-0.23%
-1.23%
-4.84%
-4.84%
تتبع تغيرات أسعار Smooth Love Potion لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000006564
|-1.23%
|30 يوم
|$ -0.0000078
|-1.46%
|60 يوم
|$ +0.0000469
|+9.75%
|90 يوم
|$ -0.0001143
|-17.81%
سجل اليوم SLP تغيرًا $ -0.000006564 (-1.23%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0000078 (-1.46%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SLP تغييرًا في $ +0.0000469 (+9.75%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0001143 (-17.81%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Smooth Love Potion الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق SLP: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
SLP_USDT يتحرك على الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 5.272E-4. يقع السعر بالقرب من نقطة التحول S1 عند 5.269E-4، بينما تُحدد منطقة المقاومة المركزية عند 5.324E-4. يقبع الهيكل الحالي في المنطقة الانتقالية بين الحد الأدنى للنطاق والمحور الأوسط. يظهر نظام المتوسطات المتحركة اتجاهًا صعوديًا متناسقًا، حيث تشير كلٌّ من المتوسطات البسيطة (MA) والمتوسطات الأسية (EMA) إلى إشارات شراء. كما يُظهر مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، بينما يبقى مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة. وتُلاحظ ظاهرة تباعد بين خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة، دون أن يظهر الزخم أي اتجاه واضح أو انفجار مركّز. أما معدل التذبذب فهو في حالة تقارب اعتيادية. يقع الدعم القريب عند مستوى 5.269E-4، وهو يبعد عن السعر الحالي بأقل من 0.1%. وفي حال اختراقه بشكل فعال، سيُختبر مستوى الدعم التالي عند 5.168E-4. أما المقاومة الأولى فتقع عند المستوى المركزي 5.324E-4، وتبعد عن السعر الحالي بحوالي 1%. وبعد كسر هذا المستوى، يصبح مستوى المقاومة R1 عند 5.425E-4 بمثابة نقطة مرجعية بعيدة. أما مستوى R2 عند 5.48E-4 فيمثل حدًا أعلى على المستوى الأعلى. يخوض الطرفان الصاعد والهابط معركةً تحت المحور الأوسط، فيما ينتظر السوق تحديد الاتجاه النهائي للاختيار.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Smooth Love Potion نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Smooth Love Potion، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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