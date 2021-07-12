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سعر Smooth Love Potion المباشر اليوم هو 0.0005276 USD. القيمة السوقية لـ SLP هي 19,172,973.484932 USD. تابع تحديثات أسعار SLP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Smooth Love Potion المباشر اليوم هو 0.0005276 USD. القيمة السوقية لـ SLP هي 19,172,973.484932 USD. تابع تحديثات أسعار SLP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Smooth Love Potion (SLP)

السعر المباشر لـ 1 SLP إلى USD:

$0.0005271
$0.0005271$0.0005271
-1.23%1D
USD
مخطط أسعار Smooth Love Potion (SLP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:39:56 (UTC+8)

سعر Smooth Love Potion اليوم

السعر المباشر لمشروع Smooth Love Potion (SLP) اليوم هو $ 0.0005276، مع تغير بنسبة 1.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SLP الحالي إلى USD هو $ 0.0005276 لكل SLP.

يحتل Smooth Love Potion حاليًا المرتبة #753 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19.17M، مع عرض متداول قدره 36.34B SLP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SLP بين $ 0.0005213 (أدنى) و$ 0.0005356 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.41907081، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00046997062029489.

على المدى القصير، تحرك SLP بمقدار -0.23% خلال الساعة الماضية و-4.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.44K.

معلومات سوق Smooth Love Potion (SLP)

No.753

$ 19.17M
$ 19.17M$ 19.17M

$ 55.44K
$ 55.44K$ 55.44K

$ 19.17M
$ 19.17M$ 19.17M

36.34B
36.34B 36.34B

--
----

36,339,980,070
36,339,980,070 36,339,980,070

2021-07-12 00:00:00

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Smooth Love Potion هي $ 19.17M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.44K. العرض المتداول لـ SLP يبلغ 36.34B، مع إجمالي عرض 36339980070. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.17M.

سجل سعر Smooth Love Potion بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0005213
$ 0.0005213$ 0.0005213
24 ساعة منخفض
$ 0.0005356
$ 0.0005356$ 0.0005356
24 ساعة مرتفع

$ 0.0005213
$ 0.0005213$ 0.0005213

$ 0.0005356
$ 0.0005356$ 0.0005356

$ 0.41907081
$ 0.41907081$ 0.41907081

$ 0.00046997062029489
$ 0.00046997062029489$ 0.00046997062029489

-0.23%

-1.23%

-4.84%

-4.84%

سجل سعر Smooth Love Potion (SLP) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Smooth Love Potion لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000006564-1.23%
30 يوم$ -0.0000078-1.46%
60 يوم$ +0.0000469+9.75%
90 يوم$ -0.0001143-17.81%
تغير سعر Smooth Love Potion اليوم

سجل اليوم SLP تغيرًا $ -0.000006564 (-1.23%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Smooth Love Potion لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0000078 (-1.46%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Smooth Love Potion لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SLP تغييرًا في $ +0.0000469 (+9.75%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Smooth Love Potion لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0001143 (-17.81%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Smooth Love Potion.

تحليل Smooth Love Potion

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Smooth Love Potion الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Smooth Love Potion اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق SLP: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

SLP_USDT يتحرك على الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 5.272E-4. يقع السعر بالقرب من نقطة التحول S1 عند 5.269E-4، بينما تُحدد منطقة المقاومة المركزية عند 5.324E-4. يقبع الهيكل الحالي في المنطقة الانتقالية بين الحد الأدنى للنطاق والمحور الأوسط. يظهر نظام المتوسطات المتحركة اتجاهًا صعوديًا متناسقًا، حيث تشير كلٌّ من المتوسطات البسيطة (MA) والمتوسطات الأسية (EMA) إلى إشارات شراء. كما يُظهر مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، بينما يبقى مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة. وتُلاحظ ظاهرة تباعد بين خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة، دون أن يظهر الزخم أي اتجاه واضح أو انفجار مركّز. أما معدل التذبذب فهو في حالة تقارب اعتيادية. يقع الدعم القريب عند مستوى 5.269E-4، وهو يبعد عن السعر الحالي بأقل من 0.1%. وفي حال اختراقه بشكل فعال، سيُختبر مستوى الدعم التالي عند 5.168E-4. أما المقاومة الأولى فتقع عند المستوى المركزي 5.324E-4، وتبعد عن السعر الحالي بحوالي 1%. وبعد كسر هذا المستوى، يصبح مستوى المقاومة R1 عند 5.425E-4 بمثابة نقطة مرجعية بعيدة. أما مستوى R2 عند 5.48E-4 فيمثل حدًا أعلى على المستوى الأعلى. يخوض الطرفان الصاعد والهابط معركةً تحت المحور الأوسط، فيما ينتظر السوق تحديد الاتجاه النهائي للاختيار.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Smooth Love Potion؟

تتأثر أسعار SLP بشعبيّة لعبة Axie Infinity، وطلب اللاعبين لتكاثر Axies، وآليات عرض الرموز المميزة، وتوزيع مكافآت الألعاب، ومشاعر السوق تجاه ألعاب اللعب من أجل الكسب، والأخبار التنظيمية التي تؤثر على ألعاب التشفير، واتجاهات سوق التشفير بشكل عام، ومعدلات اعتماد الألعاب في البلدان النامية حيث يحقق اللاعبون دخلاً.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Smooth Love Potion اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر SLP اليوم لأنه الرمز المكافئ الأساسي في Axie Infinity، وهي لعبة شهيرة من نوع اللعب للكسب. يكسب اللاعبون SLP من خلال خوض المعارك، ويحتاجون إلى متابعة قيمته لحساب أرباحهم اليومية. كما أن السعر يؤثر في تكاليف التزاوج للآكسيات الجديدة وفي الربحية العامة للعبة.

توقعات أسعار Smooth Love Potion

Smooth Love Potion (SLP) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SLP في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSmooth Love Potion (SLP) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Smooth Love Potion نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Smooth Love Potion الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SLP للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Smooth Love Potion.

كيفية شراء واستثمار Smooth Love Potion في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Smooth Love Potion؟ شراء SLP سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Smooth Love Potion. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Smooth Love Potion (SLP).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Smooth Love Potion فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Smooth Love Potion (SLP)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Smooth Love Potion

يسمح لك امتلاك Smooth Love Potion بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Smooth Love Potion ( SLP )

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Smooth Love Potion المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Smooth Love Potion، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Smooth Love Potion الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Axie Infinity EcosystemEntertainmentEthereum Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Smooth Love Potion

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:39:56 (UTC+8)

تحديثات Smooth Love Potion (SLP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Smooth Love Potion

SLP USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع SLP باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود SLP USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Smooth Love Potion (SLP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Smooth Love Potion المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSLP
$0.0005275
$0.0005275$0.0005275
-1.09%
105.05M (USDT)

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1 SLP = 0.0005276 USD