PUNDIAI

Pundi AI هي مجموعة أدوات لامركزية تهدف إلى تمكين المستخدمين من امتلاك والتحكم في بياناتهم الشخصية. تعالج الحاجة المتزايدة لحلول موجهة نحو المستخدم من خلال دمج تكنولوجيا البلوكشين مع أدوات بيانات AI مبتكرة مثل منصة بيانات Pundi AI، Pundi AIFX Omnilayer، سوق بيانات Pundi AI و Purse+. تم إنشاء Pundi AI بواسطة Pundi X في عام 2024، وتقوم بتدمقرط تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال مجموعة أدوات لامركزية. تقدم الخدمات التي تتراوح من Omnilayer، منصة وسم البيانات وتعليقها، وكلاء AI إلى سوق AI لتبادل البيانات.

اسم العملة المشفرةPUNDIAI

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

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السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامFXEVM

مقدمةPundi AI هي مجموعة أدوات لامركزية تهدف إلى تمكين المستخدمين من امتلاك والتحكم في بياناتهم الشخصية. تعالج الحاجة المتزايدة لحلول موجهة نحو المستخدم من خلال دمج تكنولوجيا البلوكشين مع أدوات بيانات AI مبتكرة مثل منصة بيانات Pundi AI، Pundi AIFX Omnilayer، سوق بيانات Pundi AI و Purse+. تم إنشاء Pundi AI بواسطة Pundi X في عام 2024، وتقوم بتدمقرط تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال مجموعة أدوات لامركزية. تقدم الخدمات التي تتراوح من Omnilayer، منصة وسم البيانات وتعليقها، وكلاء AI إلى سوق AI لتبادل البيانات.

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