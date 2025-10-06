ما هو xMoney ( XMN )

xMoney (XMN) هو توكين متعدد الوظائف ومتوافق مع MiCA، صُمم لربط التمويل التقليدي بالابتكار في البلوكشين. يتم تضمين XMN مباشرة في البنية التحتية للمدفوعات المرخصة والمنظمة التابعة لـ xMoney، مما يُمكِّن التجار والمستهلكين من إجراء المعاملات بسرعة، بثقة، ووفقًا للوضوح التنظيمي. توفر xMoney نظامًا بيئيًا موحدًا يجمع المدفوعات بالعملات الورقية والعملات المشفّرة، إصدار البطاقات، تسوية بالـ stablecoin، وحلول on/off‑ramp. بدمج XMN كالتوكين الأساسي للاستخدام، تقدّم المنصة فوائد ملموسة لكل من التجار والمستخدمين. يمكن للتجار الوصول إلى رسوم معاملات منخفضة، مدفوعات مدمجة مع برامج الولاء، وخيارات تسوية قائمة على التوكن، بينما يكسب المستهلكون مكافآت ويشاركون في الحوكمة. على عكس معظم التوكينات ذات الفائدة، فإن XMN لديه اعتماد في العالم الحقيقي من اليوم الأول. إنه مدمج بالفعل في البوابة المنظمة للدفع والخدمات التابعة لـ xMoney التي تستخدمها الشركات في جميع أنحاء أوروبا. تصميمه يتبع إطار MiCA في الاتحاد الأوروبي، مما يضمن الامتثال والشفافية، ويُرسّخ المصداقية لدى البورصات والمؤسسات والتجار في جميع أنحاء العالم.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول xMoney كم يساوي xMoney (XMN) اليوم؟ سعر XMN المباشر في USD هو USD 0.04823 ، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق. ما هو سعر XMN إلى USD الحالي؟ $ 0.04823 . راجع سعر XMN إلى USD الحالي هو. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة. ما هي القيمة السوقية لـ xMoney ؟ القيمة السوقية لعملة XMN هي $ 0.00 USD . القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها. ما هو العرض المتداول لتوكن XMN؟ العرض المتداول لتوكن XMN هو 0.00 USD . ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ XMN؟ حقق XMN سعرًا قياسيًا قدره 0.11390037525327498 USD . ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ XMN؟ أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.019550382433716446 XMN . ما هو حجم تداول XMN؟ حجم تداول XMN المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 454.25K USD . هل سترتفع XMN هذا العام؟ قد يرتفع XMN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر XMN لمزيد من التحليل المتعمق.

