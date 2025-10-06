سعر River المباشر اليوم هو 7.8901 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RIVER إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RIVER بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر River المباشر اليوم هو 7.8901 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RIVER إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RIVER بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار River

River السعر(RIVER)

السعر المباشر لـ 1 RIVER إلى USD:

$7.8891
$7.8891$7.8891
-4.43%1D
USD
مخطط أسعار River (RIVER) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:40:35 (UTC+8)

معلومات سعر River (RIVER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 6.8669
$ 6.8669$ 6.8669
24 ساعة منخفض
$ 8.8282
$ 8.8282$ 8.8282
24 ساعة مرتفع

$ 6.8669
$ 6.8669$ 6.8669

$ 8.8282
$ 8.8282$ 8.8282

$ 10.246419991222751
$ 10.246419991222751$ 10.246419991222751

$ 1.137662800262792
$ 1.137662800262792$ 1.137662800262792

-1.39%

-4.43%

+53.76%

+53.76%

سعر River (RIVER) في الوقت الحقيقي هو $ 7.8901. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RIVER بين أدنى سعر $ 6.8669 وأعلى سعر $ 8.8282، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRIVER على الإطلاق هو $ 10.246419991222751، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.137662800262792.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RIVER -1.39% على مدار الساعة الماضية، -4.43% على مدار 24 ساعة، و +53.76% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق River (RIVER)

No.249

$ 154.65M
$ 154.65M$ 154.65M

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

$ 789.01M
$ 789.01M$ 789.01M

19.60M
19.60M 19.60M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

19.60%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ River هي $ 154.65M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.32M. العرض المتداول لـ RIVER يبلغ 19.60M، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 789.01M.

سجل سعر River (RIVER) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار River لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.365687-4.43%
30 يوم$ +5.5665+239.56%
60 يوم$ +7.3901+1,478.02%
90 يوم$ +7.3901+1,478.02%
تغير سعر River اليوم

سجل اليوم RIVER تغيرًا $ -0.365687 (-4.43%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر River لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +5.5665 (+239.56%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر River لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RIVER تغييرًا في $ +7.3901 (+1,478.02%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر River لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +7.3901 (+1,478.02%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة River (RIVER)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار River.

ما هو River ( RIVER )

تُنشئ River نظام عملات مستقرة قائم على استخلاص السلسلة، يُتيح ضمانات وعوائد وسيولة متبادلة بين السلاسل، كل ذلك دون الحاجة إلى جسر. بفضل عملة satUSD المستقرة متعددة CDP، يُمكن للمستخدمين كسب المال والاستفادة والتوسع عبر أنظمة بيئية مختلفة تلقائيًا.

متوفر River على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك River الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين RIVERلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول River على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء River سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر River (USD)

كم ستكون قيمة River (RIVER) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك River (RIVER) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة River.

تحقق الآن من توقعات سعر River!

توكنوميكس River (RIVER)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس River (RIVER) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RIVER والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء River ( RIVER )

هل تبحث عن كيفية شراء River؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء River على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة RIVER إلى العملات المحلية

1 River (RIVER) إلى VND
207,627.9815
1 River (RIVER) إلى AUD
A$11.914051
1 River (RIVER) إلى GBP
5.917575
1 River (RIVER) إلى EUR
6.706585
1 River (RIVER) إلى USD
$7.8901
1 River (RIVER) إلى MYR
RM33.059519
1 River (RIVER) إلى TRY
330.989695
1 River (RIVER) إلى JPY
¥1,199.2952
1 River (RIVER) إلى ARS
ARS$11,620.144775
1 River (RIVER) إلى RUB
625.211524
1 River (RIVER) إلى INR
696.064622
1 River (RIVER) إلى IDR
Rp131,501.614066
1 River (RIVER) إلى PHP
463.543375
1 River (RIVER) إلى EGP
￡E.373.911839
1 River (RIVER) إلى BRL
R$42.212035
1 River (RIVER) إلى CAD
C$10.967239
1 River (RIVER) إلى BDT
965.906042
1 River (RIVER) إلى NGN
11,484.82956
1 River (RIVER) إلى COP
$30,346.508115
1 River (RIVER) إلى ZAR
R.135.157413
1 River (RIVER) إلى UAH
332.252111
1 River (RIVER) إلى TZS
T.Sh.19,433.710805
1 River (RIVER) إلى VES
Bs1,712.1517
1 River (RIVER) إلى CLP
$7,424.5841
1 River (RIVER) إلى PKR
Rs2,237.001152
1 River (RIVER) إلى KZT
4,210.236261
1 River (RIVER) إلى THB
฿254.534626
1 River (RIVER) إلى TWD
NT$241.200357
1 River (RIVER) إلى AED
د.إ28.956667
1 River (RIVER) إلى CHF
Fr6.233179
1 River (RIVER) إلى HKD
HK$61.306077
1 River (RIVER) إلى AMD
֏3,023.012914
1 River (RIVER) إلى MAD
.د.م72.825623
1 River (RIVER) إلى MXN
$145.493444
1 River (RIVER) إلى SAR
ريال29.508974
1 River (RIVER) إلى ETB
Br1,196.691467
1 River (RIVER) إلى KES
KSh1,019.322019
1 River (RIVER) إلى JOD
د.أ5.5940809
1 River (RIVER) إلى PLN
28.641063
1 River (RIVER) إلى RON
лв34.400836
1 River (RIVER) إلى SEK
kr73.851336
1 River (RIVER) إلى BGN
лв13.255368
1 River (RIVER) إلى HUF
Ft2,633.478677
1 River (RIVER) إلى CZK
164.824189
1 River (RIVER) إلى KWD
د.ك2.4143706
1 River (RIVER) إلى ILS
25.642825
1 River (RIVER) إلى BOB
Bs54.520591
1 River (RIVER) إلى AZN
13.41317
1 River (RIVER) إلى TJS
SM72.904524
1 River (RIVER) إلى GEL
21.461072
1 River (RIVER) إلى AOA
Kz7,192.378457
1 River (RIVER) إلى BHD
.د.ب2.9666776
1 River (RIVER) إلى BMD
$7.8901
1 River (RIVER) إلى DKK
kr50.575541
1 River (RIVER) إلى HNL
L207.825234
1 River (RIVER) إلى MUR
359.078451
1 River (RIVER) إلى NAD
$136.262027
1 River (RIVER) إلى NOK
kr78.743198
1 River (RIVER) إلى NZD
$13.570972
1 River (RIVER) إلى PAB
B/.7.8901
1 River (RIVER) إلى PGK
K33.217321
1 River (RIVER) إلى QAR
ر.ق28.719964
1 River (RIVER) إلى RSD
дин.794.927575
1 River (RIVER) إلى UZS
soʻm95,061.423919
1 River (RIVER) إلى ALL
L655.430607
1 River (RIVER) إلى ANG
ƒ14.123279
1 River (RIVER) إلى AWG
ƒ14.20218
1 River (RIVER) إلى BBD
$15.7802
1 River (RIVER) إلى BAM
KM13.176467
1 River (RIVER) إلى BIF
Fr23,267.9049
1 River (RIVER) إلى BND
$10.178229
1 River (RIVER) إلى BSD
$7.8901
1 River (RIVER) إلى JMD
$1,266.203248
1 River (RIVER) إلى KHR
31,814.855725
1 River (RIVER) إلى KMF
Fr3,321.7321
1 River (RIVER) إلى LAK
171,523.909613
1 River (RIVER) إلى LKR
රු2,403.245559
1 River (RIVER) إلى MDL
L133.816096
1 River (RIVER) إلى MGA
Ar35,223.615628
1 River (RIVER) إلى MOP
P63.199701
1 River (RIVER) إلى MVR
120.71853
1 River (RIVER) إلى MWK
MK13,698.081511
1 River (RIVER) إلى MZN
MT504.17739
1 River (RIVER) إلى NPR
रु1,114.87113
1 River (RIVER) إلى PYG
55,956.5892
1 River (RIVER) إلى RWF
Fr11,464.3153
1 River (RIVER) إلى SBD
$64.856622
1 River (RIVER) إلى SCR
109.514588
1 River (RIVER) إلى SRD
$311.974554
1 River (RIVER) إلى SVC
$69.038375
1 River (RIVER) إلى SZL
L136.262027
1 River (RIVER) إلى TMT
m27.61535
1 River (RIVER) إلى TND
د.ت23.1653336
1 River (RIVER) إلى TTD
$53.573779
1 River (RIVER) إلى UGX
Sh27,489.1084
1 River (RIVER) إلى XAF
Fr4,442.1263
1 River (RIVER) إلى XCD
$21.30327
1 River (RIVER) إلى XOF
Fr4,442.1263
1 River (RIVER) إلى XPF
Fr804.7902
1 River (RIVER) إلى BWP
P112.276123
1 River (RIVER) إلى BZD
$15.859101
1 River (RIVER) إلى CVE
$746.955767
1 River (RIVER) إلى DJF
Fr1,404.4378
1 River (RIVER) إلى DOP
$505.439806
1 River (RIVER) إلى DZD
د.ج1,024.92399
1 River (RIVER) إلى FJD
$17.752725
1 River (RIVER) إلى GNF
Fr68,604.4195
1 River (RIVER) إلى GTQ
Q60.438166
1 River (RIVER) إلى GYD
$1,652.344742
1 River (RIVER) إلى ISK
kr970.4823

River المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ River، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب River الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول River

كم يساوي River (RIVER) اليوم؟
سعر RIVER المباشر في USD هو USD 7.8901، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر RIVER إلى USD الحالي؟
سعر RIVER إلى USD الحالي هو $ 7.8901. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ River ؟
القيمة السوقية لعملة RIVER هي $ 154.65M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن RIVER؟
العرض المتداول لتوكن RIVER هو 19.60M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ RIVER؟
حقق RIVER سعرًا قياسيًا قدره 10.246419991222751 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ RIVER؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 1.137662800262792 RIVER.
ما هو حجم تداول RIVER؟
حجم تداول RIVER المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 2.32M USD.
هل سترتفع RIVER هذا العام؟
قد يرتفع RIVER هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر RIVER لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:40:35 (UTC+8)

تحديثات River (RIVER) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة RIVER إلى USD

المبلغ

RIVER
RIVER
USD
USD

1 RIVER = 7.8901 USD

تداول RIVER

/USDTRIVER
$7.8891
$7.8891$7.8891
-4.19%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

