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سعر ELIZAOS المباشر اليوم هو 0.0002016 USD. القيمة السوقية لـ ELIZAOS هي 1,878,301.4686985106432 USD. تابع تحديثات أسعار ELIZAOS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر ELIZAOS المباشر اليوم هو 0.0002016 USD. القيمة السوقية لـ ELIZAOS هي 1,878,301.4686985106432 USD. تابع تحديثات أسعار ELIZAOS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ELIZAOS

معلومات سعر ELIZAOS

ما هو ELIZAOS

الوثيقة البيضاء لـ ELIZAOS

الموقع الرسمي لـ ELIZAOS

اقتصاد توكن ELIZAOS

توقعات سعر ELIZAOS

سجل ELIZAOS

دليل شراء ELIZAOS

محول عملة ELIZAOS إلى الفيات

عقود ELIZAOS الفورية

ELIZAOS عقود USDT-M الآجلة

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شعار ELIZAOS

سعر ELIZAOS (ELIZAOS)

السعر المباشر لـ 1 ELIZAOS إلى USD:

$0.0002016
$0.0002016$0.0002016
-1.75%1D
USD
مخطط أسعار ELIZAOS (ELIZAOS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:27:09 (UTC+8)

سعر ELIZAOS اليوم

السعر المباشر لمشروع ELIZAOS (ELIZAOS) اليوم هو $ 0.0002016، مع تغير بنسبة 1.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ELIZAOS الحالي إلى USD هو $ 0.0002016 لكل ELIZAOS.

يحتل ELIZAOS حاليًا المرتبة #1117 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.88M، مع عرض متداول قدره 9.32B ELIZAOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ELIZAOS بين $ 0.0001854 (أدنى) و$ 0.0002211 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0394646475100497، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00057840194414383.

على المدى القصير، تحرك ELIZAOS بمقدار +1.56% خلال الساعة الماضية و-9.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 71.86K.

معلومات سوق ELIZAOS (ELIZAOS)

No.1117

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

$ 71.86K
$ 71.86K$ 71.86K

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

9.32B
9.32B 9.32B

11,000,000,000
11,000,000,000 11,000,000,000

10,999,986,979.497707
10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707

84.69%

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ ELIZAOS هي $ 1.88M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 71.86K. العرض المتداول لـ ELIZAOS يبلغ 9.32B، مع إجمالي عرض 10999986979.497707. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.22M.

سجل سعر ELIZAOS بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0001854
$ 0.0001854$ 0.0001854
24 ساعة منخفض
$ 0.0002211
$ 0.0002211$ 0.0002211
24 ساعة مرتفع

$ 0.0001854
$ 0.0001854$ 0.0001854

$ 0.0002211
$ 0.0002211$ 0.0002211

$ 0.0394646475100497
$ 0.0394646475100497$ 0.0394646475100497

$ 0.00057840194414383
$ 0.00057840194414383$ 0.00057840194414383

+1.56%

-1.75%

-9.24%

-9.24%

سجل سعر ELIZAOS (ELIZAOS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار ELIZAOS لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000003591-1.75%
30 يوم$ -0.0002314-53.45%
60 يوم$ -0.000571-73.91%
90 يوم$ -0.0007724-79.31%
تغير سعر ELIZAOS اليوم

سجل اليوم ELIZAOS تغيرًا $ -0.000003591 (-1.75%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ELIZAOS لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0002314 (-53.45%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ELIZAOS لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ELIZAOS تغييرًا في $ -0.000571 (-73.91%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ELIZAOS لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0007724 (-79.31%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل ELIZAOS

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ELIZAOS الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق ELIZAOS اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ELIZAOS: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

**هيكل السوق** ELIZAOS_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات: السعر الحالي 0.0009606 USDT، يقع أعلى المركز المركزي عند 0.0009420 بنسبة 1.97%، ويتمركز ضمن النطاق الحيادي لنظام المراكز المحورية. تُظهر مجموعتا المتوسطات المتحركة (MA) والمؤشر الأسي للمتوسطات المتحركة (EMA) على المدى القصير نسبة شراء مرتفعة، فيما يتحرك السعر بالقرب من الحافة العليا لمنظومة المتوسطات. **حالة الزخم** سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع هبوطي، مع اتجاه خطوط المؤشر السريعة والبطيئة في وضع متباين بالنسبة لمنظومة المتوسطات. يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) ضمن النطاق الحيادي، دون أن يتشكل زخم واضح للشراء أو البيع. كما يتواجد دعم من المتوسطات المتحركة قصيرة المدى بالتوازي مع إشارة تقاطع هبوطي على المدى المتوسط، مما يشير إلى حالة تشتت في بنية الزخم. **مستويات الأسعار الرئيسية** على الصعيد العلوي: - مستوى المقاومة R1 عند 0.0009760 (ارتفاع بنسبة 1.60%). - مستوى المقاومة R2 عند 0.001011 (ارتفاع بنسبة 5.24%)، يشكّل مقاومة قريبة وبعيدة. على الصعيد السفلي: - مستوى الدعم S1 عند 0.0009070 (انخفاض بنسبة 5.58%). - مستوى الدعم S2 عند 0.0008730 (انخفاض بنسبة 9.12%)، يُعتبر نقطة مرجعية للتصحيحات.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار ELIZAOS؟

تتأثر أسعار إيليزاوس بعدة عوامل رئيسية، منها: معنويات السوق ومضاربات المستثمرين، وحجم التداول والسيولة في البورصات، واتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام، ومستجدات تطوير المشروع والشراكات التي يعقدها، ودرجة اعتماد المجتمع والضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، والأخبار المتعلقة باللوائح التنظيمية التي تؤثر على رموز الذكاء الاصطناعي، وتحركات الحيتان والمعاملات الكبيرة، وأنماط التحليل الفني، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الأوسع. كما تلعب ديناميات العرض واقتصاديات الرمز أهمية في تحديد الأسعار.

لماذا يريد الناس معرفة سعر ELIZAOS اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر ELIZAOS اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد اتجاهات السوق، وتوقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم مراكز الربح/الخسارة، والبقاء على اطلاع دائم بتقلبات السوق التي قد تؤثر في استثماراتهم.

توقعات أسعار ELIZAOS

ELIZAOS (ELIZAOS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ELIZAOS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرELIZAOS (ELIZAOS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ELIZAOS نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر ELIZAOS الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ELIZAOS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار ELIZAOS.

كيفية شراء واستثمار ELIZAOS في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع ELIZAOS؟ شراء ELIZAOS سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء ELIZAOS. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء ELIZAOS (ELIZAOS).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة ELIZAOS فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء ELIZAOS (ELIZAOS)

ماذا يمكنك أن تفعل مع ELIZAOS

يسمح لك امتلاك ELIZAOS بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو ELIZAOS ( ELIZAOS )

تُعد ElizaOS الإطار المفتوح المصدر الرائد من مجتمع AI16z، حيث تشغّل أكثر من 200 إضافة أصلية للعملات الرقمية من خلال نظام تشغيلي ووحدة ذاكرة معيارية. ومع الإصدار v2 الذي يضم الحالة المستمرة، ووحدة التحكم في الاستدلال المباشر، ومنصة Eliza Cloud القادمة التي توحد الوصول إلى واجهات البرمجة عبر “Eliza Key” واحد، تتطور ElizaOS لتصبح منصة “الوكيل كخدمة” قابلة للتوسع لحالات الاستخدام في السلسلة (onchain) وWeb2.

ELIZAOS المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ELIZAOS، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب ELIZAOS الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI AgentsAI FrameworkArtificial Intelligence (AI)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ELIZAOS

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:27:09 (UTC+8)

تحديثات ELIZAOS (ELIZAOS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن ELIZAOS

ELIZAOS USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ELIZAOS باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ELIZAOS USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق ELIZAOS (ELIZAOS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ELIZAOS المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTELIZAOS
$0.0002018
$0.0002018$0.0002018
-1.60%
356.58M (USDT)

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1 ELIZAOS = 0.0002016 USD