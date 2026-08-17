سعر ELIZAOS اليوم

السعر المباشر لمشروع ELIZAOS (ELIZAOS) اليوم هو $ 0.0002016، مع تغير بنسبة 1.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ELIZAOS الحالي إلى USD هو $ 0.0002016 لكل ELIZAOS.

يحتل ELIZAOS حاليًا المرتبة #1117 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.88M، مع عرض متداول قدره 9.32B ELIZAOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ELIZAOS بين $ 0.0001854 (أدنى) و$ 0.0002211 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0394646475100497، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00057840194414383.

على المدى القصير، تحرك ELIZAOS بمقدار +1.56% خلال الساعة الماضية و-9.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 71.86K.

معلومات سوق ELIZAOS (ELIZAOS)

التصنيف No.1117 القيمة السوقية $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M الحجم (24 ساعة) $ 71.86K$ 71.86K $ 71.86K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M إمداد دورة التداول 9.32B 9.32B 9.32B الحد الأقصى للعرض 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 إجمالي العرض 10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707 معدل التداول 84.69% البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ ELIZAOS هي $ 1.88M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 71.86K. العرض المتداول لـ ELIZAOS يبلغ 9.32B، مع إجمالي عرض 10999986979.497707. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.22M.