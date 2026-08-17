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سعر MARBLEX المباشر اليوم هو 0.02073 USD. القيمة السوقية لـ MBX هي 5,765,564.0479927084788 USD. تابع تحديثات أسعار MBX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر MARBLEX المباشر اليوم هو 0.02073 USD. القيمة السوقية لـ MBX هي 5,765,564.0479927084788 USD. تابع تحديثات أسعار MBX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن MBX

معلومات سعر MBX

ما هو MBX

الوثيقة البيضاء لـ MBX

الموقع الرسمي لـ MBX

اقتصاد توكن MBX

توقعات سعر MBX

سجل MBX

دليل شراء MBX

محول عملة MBX إلى الفيات

عقود MBX الفورية

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شعار MARBLEX

سعر MARBLEX (MBX)

السعر المباشر لـ 1 MBX إلى USD:

$0.02072
$0.02072$0.02072
-1.14%1D
USD
مخطط أسعار MARBLEX (MBX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:29:11 (UTC+8)

سعر MARBLEX اليوم

السعر المباشر لمشروع MARBLEX (MBX) اليوم هو $ 0.02073، مع تغير بنسبة 1.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MBX الحالي إلى USD هو $ 0.02073 لكل MBX.

يحتل MARBLEX حاليًا المرتبة #1065 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5.77M، مع عرض متداول قدره 278.13M MBX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MBX بين $ 0.02067 (أدنى) و$ 0.02106 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 72.16691432096708، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02679902811212698.

على المدى القصير، تحرك MBX بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و-7.79% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.28K.

معلومات سوق MARBLEX (MBX)

No.1065

$ 5.77M
$ 5.77M$ 5.77M

$ 55.28K
$ 55.28K$ 55.28K

$ 6.66M
$ 6.66M$ 6.66M

278.13M
278.13M 278.13M

321,280,425
321,280,425 321,280,425

KLAY

القيمة السوقية الحالية لـ MARBLEX هي $ 5.77M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.28K. العرض المتداول لـ MBX يبلغ 278.13M، مع إجمالي عرض 321280425. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.66M.

سجل سعر MARBLEX بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.02067
$ 0.02067$ 0.02067
24 ساعة منخفض
$ 0.02106
$ 0.02106$ 0.02106
24 ساعة مرتفع

$ 0.02067
$ 0.02067$ 0.02067

$ 0.02106
$ 0.02106$ 0.02106

$ 72.16691432096708
$ 72.16691432096708$ 72.16691432096708

$ 0.02679902811212698
$ 0.02679902811212698$ 0.02679902811212698

+0.04%

-1.14%

-7.79%

-7.79%

سجل سعر MARBLEX (MBX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار MARBLEX لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0002389-1.14%
30 يوم$ -0.00453-17.94%
60 يوم$ -0.00837-28.77%
90 يوم$ -0.01867-47.39%
تغير سعر MARBLEX اليوم

سجل اليوم MBX تغيرًا $ -0.0002389 (-1.14%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر MARBLEX لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00453 (-17.94%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر MARBLEX لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MBX تغييرًا في $ -0.00837 (-28.77%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر MARBLEX لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01867 (-47.39%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة MARBLEX (MBX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار MARBLEX.

تحليل MARBLEX

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار MARBLEX الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار MARBLEX؟

تتأثر أسعار MARBLEX (MBX) بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد النظام البيئي للألعاب – يؤثر نمو عدد المستخدمين في ألعاب MARBLEX بشكل مباشر على الطلب على الرمز المميز.
2. فائدة الرمز المميز ومكافآت الحوكمة – كلما زادت الفائدة، ازدادت حوافز الاحتفاظ بالرمز.
3. إعلانات الشراكات – تُعزّز التعاونات مع مطوّري الألعاب من الثقة في الرمز.
4. معنويات السوق – تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام في تحديد أسعار MBX.
5. آليات المعروض من الرموز – تؤثر أحداث الحرق وخطط الإصدار في مستوى الندرة.
6. التطورات التنظيمية – تؤثر اللوائح الخاصة برموز الألعاب في سلوك المستثمرين.

لماذا يريد الناس معرفة سعر MARBLEX اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر MARBLEX (MBX) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، ومراقبة قيمة المحفظة، وتحديد اتجاهات السوق، وتوقيت نقاط الدخول/الخروج، وتقييم أداء الاستثمار، والبقاء على اطلاع دائم بتقلبات الأسعار لأغراض إدارة المخاطر.

توقعات أسعار MARBLEX

MARBLEX (MBX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MBX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMARBLEX (MBX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر MARBLEX نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر MARBLEX الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار MBX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار MARBLEX.

كيفية شراء واستثمار MARBLEX في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع MARBLEX؟ شراء MBX سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء MARBLEX. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء MARBLEX (MBX).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة MARBLEX فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء MARBLEX (MBX)

ماذا يمكنك أن تفعل مع MARBLEX

يسمح لك امتلاك MARBLEX بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء MARBLEX (MBX) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
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الصانع
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المستفيد
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الصانع
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المستفيد

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علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو MARBLEX ( MBX )

MARBLEX is creating a healthy blockchain ecosystem to prolong the PLC of Netmarble’s games.

MARBLEX المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ MARBLEX، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب MARBLEX الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Aptos EcosystemBNB Chain EcosystemGaming (GameFi)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول MARBLEX

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:29:11 (UTC+8)

تحديثات MARBLEX (MBX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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MBX USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع MBX باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود MBX USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق MARBLEX (MBX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MARBLEX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMBX
$0.02071
$0.02071$0.02071
-1.38%
2.66M (USDT)

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حاسبة MBX إلى USD

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MBX
MBX
USD
USD

1 MBX = 0.02073 USD