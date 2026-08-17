سعر MARBLEX اليوم

السعر المباشر لمشروع MARBLEX (MBX) اليوم هو $ 0.02073، مع تغير بنسبة 1.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MBX الحالي إلى USD هو $ 0.02073 لكل MBX.

يحتل MARBLEX حاليًا المرتبة #1065 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5.77M، مع عرض متداول قدره 278.13M MBX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MBX بين $ 0.02067 (أدنى) و$ 0.02106 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 72.16691432096708، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02679902811212698.

على المدى القصير، تحرك MBX بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و-7.79% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.28K.

معلومات سوق MARBLEX (MBX)

التصنيف No.1065 القيمة السوقية $ 5.77M$ 5.77M $ 5.77M الحجم (24 ساعة) $ 55.28K$ 55.28K $ 55.28K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.66M$ 6.66M $ 6.66M إمداد دورة التداول 278.13M 278.13M 278.13M إجمالي العرض 321,280,425 321,280,425 321,280,425 البلوكتشين العام KLAY

القيمة السوقية الحالية لـ MARBLEX هي $ 5.77M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.28K. العرض المتداول لـ MBX يبلغ 278.13M، مع إجمالي عرض 321280425. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.66M.