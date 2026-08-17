شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر pipedog المباشر اليوم هو 0.00236 USD. القيمة السوقية لـ PIPEDOG هي -- USD. تابع تحديثات أسعار PIPEDOG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر pipedog المباشر اليوم هو 0.00236 USD. القيمة السوقية لـ PIPEDOG هي -- USD. تابع تحديثات أسعار PIPEDOG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن PIPEDOG

معلومات سعر PIPEDOG

ما هو PIPEDOG

الموقع الرسمي لـ PIPEDOG

اقتصاد توكن PIPEDOG

توقعات سعر PIPEDOG

سجل PIPEDOG

دليل شراء PIPEDOG

محول عملة PIPEDOG إلى الفيات

عقود PIPEDOG الفورية

PIPEDOG عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار pipedog

سعر pipedog (PIPEDOG)

السعر المباشر لـ 1 PIPEDOG إلى USD:

$0.002354
$0.002354$0.002354
-1.13%1D
USD
مخطط أسعار pipedog (PIPEDOG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:35:57 (UTC+8)

سعر pipedog اليوم

السعر المباشر لمشروع pipedog (PIPEDOG) اليوم هو $ 0.00236، مع تغير بنسبة 1.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PIPEDOG الحالي إلى USD هو $ 0.00236 لكل PIPEDOG.

يحتل pipedog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- PIPEDOG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PIPEDOG بين $ 0.002302 (أدنى) و$ 0.002428 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك PIPEDOG بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و-25.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.44K.

معلومات سوق pipedog (PIPEDOG)

--
----

$ 54.44K
$ 54.44K$ 54.44K

$ 29.26M
$ 29.26M$ 29.26M

--
----

12,400,000,000
12,400,000,000 12,400,000,000

ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ pipedog هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.44K. العرض المتداول لـ PIPEDOG يبلغ --، مع إجمالي عرض 12400000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.26M.

سجل سعر pipedog بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.002302
$ 0.002302$ 0.002302
24 ساعة منخفض
$ 0.002428
$ 0.002428$ 0.002428
24 ساعة مرتفع

$ 0.002302
$ 0.002302$ 0.002302

$ 0.002428
$ 0.002428$ 0.002428

--
----

--
----

-0.51%

-1.13%

-25.74%

-25.74%

سجل سعر pipedog (PIPEDOG) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار pipedog لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000269-1.13%
30 يوم$ +0.00086+57.33%
60 يوم$ +0.00086+57.33%
90 يوم$ +0.00086+57.33%
تغير سعر pipedog اليوم

سجل اليوم PIPEDOG تغيرًا $ -0.0000269 (-1.13%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر pipedog لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00086 (+57.33%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر pipedog لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PIPEDOG تغييرًا في $ +0.00086 (+57.33%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر pipedog لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00086 (+57.33%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة pipedog (PIPEDOG)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار pipedog.

تحليل pipedog

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار pipedog الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق pipedog اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق PIPEDOG: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

PIPEDOG_USDT يتحرك ضمن إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.002321. يتراوح السعر بين نقطة المحور S2 عند 0.002299 ومستوى المقاومة S1 عند 0.002340، بينما يقع محور المركز فوق مستوى 0.002400. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إلى إشارة شراء، فيما يظل هيكل الاتجاه طويل المدى يتأرجح ضمن نطاق تحت المحور الرئيسي. سجل مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، مع ظهور تباين في قوة الخطين السريع والبطيء. يتحرك مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، بينما تُظهر قيم KDJ وStochRSI تشتتًا في الزخم على المدى القصير. تبقى عرض نطاق بولينجر ثابتًا عند مستوياته الطبيعية. يشهد السوق منافسة حادة بين المشترين والبائعين حول المستوى الحالي، دون أن تظهر أي مؤشرات واضحة على اتساع أو انكماش ملحوظ في معدل التقلبات. تقع المقاومة القريبة الأعلى عند 0.002340، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 0.8%. أما مستوى المقاومة القوية فمحدد عند محور المركز 0.002400. وعلى الجانب الآخر، يقع الدعم القريب الأدنى عند 0.002299، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.9%. كما تم تحديد دعم مرجعي بعيد عند منطقة 0.002250. وتتركز السيولة الرئيسية في النطاق بين 0.002300 و0.002400.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار pipedog

pipedog (PIPEDOG) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PIPEDOG في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرpipedog (PIPEDOG) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر pipedog نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر pipedog الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار PIPEDOG للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار pipedog.

كيفية شراء واستثمار pipedog في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع pipedog؟ شراء PIPEDOG سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء pipedog. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء pipedog (PIPEDOG).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة pipedog فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء pipedog (PIPEDOG)

ماذا يمكنك أن تفعل مع pipedog

يسمح لك امتلاك pipedog بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء pipedog (PIPEDOG) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو pipedog ( PIPEDOG )

مشروع PIPEDOG هي عملة ميم.

pipedog المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ pipedog، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب pipedog الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Dog-ThemedMemeRobinhood Chain Meme

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول pipedog

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:35:57 (UTC+8)

تحديثات pipedog (PIPEDOG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن pipedog

PIPEDOG USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع PIPEDOG باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود PIPEDOG USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق pipedog (PIPEDOG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر pipedog المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1PIPEDOG
$0.002391
$0.002391$0.002391
+0.63%
23.37M (USDT)
/USDTPIPEDOG
$0.002353
$0.002353$0.002353
-1.38%
23.21M (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.6407
$0.6407$0.6407

+2,035.66%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01641
$0.01641$0.01641

+310.25%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.041728
$0.041728$0.041728

+151.38%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06785
$0.06785$0.06785

-4.67%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.6407
$0.6407$0.6407

+2,035.66%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.041728
$0.041728$0.041728

+151.38%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.0794
$1.0794$1.0794

+42.02%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002343
$0.0002343$0.0002343

+55.16%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.00938
$0.00938$0.00938

+33.80%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة PIPEDOG إلى USD

المبلغ

PIPEDOG
PIPEDOG
USD
USD

1 PIPEDOG = 0.00236 USD