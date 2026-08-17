سعر pipedog اليوم

السعر المباشر لمشروع pipedog (PIPEDOG) اليوم هو $ 0.00236، مع تغير بنسبة 1.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PIPEDOG الحالي إلى USD هو $ 0.00236 لكل PIPEDOG.

يحتل pipedog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- PIPEDOG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PIPEDOG بين $ 0.002302 (أدنى) و$ 0.002428 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك PIPEDOG بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و-25.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.44K.

معلومات سوق pipedog (PIPEDOG)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 54.44K$ 54.44K $ 54.44K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.26M$ 29.26M $ 29.26M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 12,400,000,000 12,400,000,000 12,400,000,000 البلوكتشين العام ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ pipedog هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.44K. العرض المتداول لـ PIPEDOG يبلغ --، مع إجمالي عرض 12400000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.26M.