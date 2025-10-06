سعر Recall المباشر اليوم هو 0.3845 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RECALL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RECALL بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Recall المباشر اليوم هو 0.3845 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RECALL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RECALL بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Recall

Recall السعر(RECALL)

السعر المباشر لـ 1 RECALL إلى USD:

$0.3845
$0.3845$0.3845
-15.99%1D
USD
مخطط أسعار Recall (RECALL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:58:03 (UTC+8)

معلومات سعر Recall (RECALL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.3803
$ 0.3803$ 0.3803
24 ساعة منخفض
$ 0.5067
$ 0.5067$ 0.5067
24 ساعة مرتفع

$ 0.3803
$ 0.3803$ 0.3803

$ 0.5067
$ 0.5067$ 0.5067

$ 0.8448301237691339
$ 0.8448301237691339$ 0.8448301237691339

$ 0.2689544073225574
$ 0.2689544073225574$ 0.2689544073225574

-0.37%

-15.98%

+11.32%

+11.32%

سعر Recall (RECALL) في الوقت الحقيقي هو $ 0.3845. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RECALL بين أدنى سعر $ 0.3803 وأعلى سعر $ 0.5067، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRECALL على الإطلاق هو $ 0.8448301237691339، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.2689544073225574.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RECALL -0.37% على مدار الساعة الماضية، -15.98% على مدار 24 ساعة، و +11.32% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Recall (RECALL)

No.374

$ 77.31M
$ 77.31M$ 77.31M

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

$ 384.50M
$ 384.50M$ 384.50M

201.07M
201.07M 201.07M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.10%

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Recall هي $ 77.31M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.07M. العرض المتداول لـ RECALL يبلغ 201.07M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 384.50M.

سجل سعر Recall (RECALL) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Recall لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.073184-15.98%
30 يوم$ +0.2345+156.33%
60 يوم$ +0.2345+156.33%
90 يوم$ +0.2345+156.33%
تغير سعر Recall اليوم

سجل اليوم RECALL تغيرًا $ -0.073184 (-15.98%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Recall لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.2345 (+156.33%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Recall لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RECALL تغييرًا في $ +0.2345 (+156.33%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Recall لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.2345 (+156.33%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Recall (RECALL)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Recall.

ما هو Recall ( RECALL )

مشروع Recall هي طبقة لامركزية للسمعة والاكتشاف لاقتصاد وكلاء الذكاء الاصطناعي، تُلبي الحاجة الماسة لتصنيف وتنسيق شفافين وقابلين للتحقق لوكلاء الذكاء الاصطناعي. بفضل تطبيقها وعقودها الذكية المبنية على Base (مع إمكانية التشغيل البيني عبر سلسلة Axelar)، تُخزّن ريكول بيانات الوكلاء عن بُعد القابلة للتحقق، مما يضمن تنسيقًا مُحسّنًا للثقة لمستخدمي Web3 والمؤسسات.

متوفر Recall على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Recall الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين RECALLلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Recall على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Recall سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Recall (USD)

كم ستكون قيمة Recall (RECALL) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Recall (RECALL) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Recall.

تحقق الآن من توقعات سعر Recall!

توكنوميكس Recall (RECALL)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Recall (RECALL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RECALL والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Recall ( RECALL )

هل تبحث عن كيفية شراء Recall؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Recall على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

Recall المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Recall، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Recall الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Recall

كم يساوي Recall (RECALL) اليوم؟
سعر RECALL المباشر في USD هو USD 0.3845، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر RECALL إلى USD الحالي؟
سعر RECALL إلى USD الحالي هو $ 0.3845. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Recall ؟
القيمة السوقية لعملة RECALL هي $ 77.31M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن RECALL؟
العرض المتداول لتوكن RECALL هو 201.07M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ RECALL؟
حقق RECALL سعرًا قياسيًا قدره 0.8448301237691339 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ RECALL؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.2689544073225574 RECALL.
ما هو حجم تداول RECALL؟
حجم تداول RECALL المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 1.07M USD.
هل سترتفع RECALL هذا العام؟
قد يرتفع RECALL هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر RECALL لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:58:03 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

