PUNDIX

Pundi X شركة رائدة في تطوير الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوكتشين، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التجزئة من خلال حلول نقاط البيع القائمة على تقنية البلوكتشين. يتيح هذا الحل لتجار التجزئة والمستهلكين إجراء معاملات فورية داخل المتاجر عبر تقنية البلوكتشين.

اسم العملة المشفرةPUNDIX

التصنيفNo.297

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)191,78%

المعروض المتداول258 386 541,0999244

إجمالي العرض258 526 640

إجمالي العرض258 386 541,0999244

معدل التداول0.9994%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق7.13592656,2021-04-09

أدنى سعر0.21487481482968304,2025-04-07

البلوكتشين العامETH

مقدمةPundi X شركة رائدة في تطوير الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوكتشين، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التجزئة من خلال حلول نقاط البيع القائمة على تقنية البلوكتشين. يتيح هذا الحل لتجار التجزئة والمستهلكين إجراء معاملات فورية داخل المتاجر عبر تقنية البلوكتشين.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.