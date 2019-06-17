سعر Algorand اليوم

السعر المباشر لمشروع Algorand (ALGO) اليوم هو $ 0.07888، مع تغير بنسبة 0.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALGO الحالي إلى USD هو $ 0.07888 لكل ALGO.

يحتل Algorand حاليًا المرتبة #64 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 704.03M، مع عرض متداول قدره 8.93B ALGO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALGO بين $ 0.07722 (أدنى) و$ 0.08006 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.28017860614، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.08000000015023717.

على المدى القصير، تحرك ALGO بمقدار -0.36% خلال الساعة الماضية و-4.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 71.91K.

معلومات سوق Algorand (ALGO)

التصنيف No.64 القيمة السوقية $ 704.03M$ 704.03M $ 704.03M الحجم (24 ساعة) $ 71.91K$ 71.91K $ 71.91K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 788.80M$ 788.80M $ 788.80M إمداد دورة التداول 8.93B 8.93B 8.93B الحد الأقصى للعرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 إجمالي العرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 معدل التداول 89.25% الحصة السوقية 0.03% تاريخ الإصدار 2019-06-17 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.05$ 0.05 $ 0.05 البلوكتشين العام ALGO

القيمة السوقية الحالية لـ Algorand هي $ 704.03M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 71.91K. العرض المتداول لـ ALGO يبلغ 8.93B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 788.80M.