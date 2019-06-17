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سعر Algorand المباشر اليوم هو 0.07888 USD. القيمة السوقية لـ ALGO هي 704,033,907.33311273616 USD. تابع تحديثات أسعار ALGO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Algorand المباشر اليوم هو 0.07888 USD. القيمة السوقية لـ ALGO هي 704,033,907.33311273616 USD. تابع تحديثات أسعار ALGO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ALGO

معلومات سعر ALGO

ما هو ALGO

الوثيقة البيضاء لـ ALGO

الموقع الرسمي لـ ALGO

اقتصاد توكن ALGO

توقعات سعر ALGO

سجل ALGO

دليل شراء ALGO

محول عملة ALGO إلى الفيات

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سعر Algorand (ALGO)

السعر المباشر لـ 1 ALGO إلى USD:

$0.07888
$0.07888$0.07888
-0.26%1D
USD
مخطط أسعار Algorand (ALGO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:22:23 (UTC+8)

سعر Algorand اليوم

السعر المباشر لمشروع Algorand (ALGO) اليوم هو $ 0.07888، مع تغير بنسبة 0.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALGO الحالي إلى USD هو $ 0.07888 لكل ALGO.

يحتل Algorand حاليًا المرتبة #64 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 704.03M، مع عرض متداول قدره 8.93B ALGO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALGO بين $ 0.07722 (أدنى) و$ 0.08006 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.28017860614، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.08000000015023717.

على المدى القصير، تحرك ALGO بمقدار -0.36% خلال الساعة الماضية و-4.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 71.91K.

معلومات سوق Algorand (ALGO)

No.64

$ 704.03M
$ 704.03M$ 704.03M

$ 71.91K
$ 71.91K$ 71.91K

$ 788.80M
$ 788.80M$ 788.80M

8.93B
8.93B 8.93B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

89.25%

0.03%

2019-06-17 00:00:00

$ 0.05
$ 0.05$ 0.05

ALGO

القيمة السوقية الحالية لـ Algorand هي $ 704.03M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 71.91K. العرض المتداول لـ ALGO يبلغ 8.93B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 788.80M.

سجل سعر Algorand بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.07722
$ 0.07722$ 0.07722
24 ساعة منخفض
$ 0.08006
$ 0.08006$ 0.08006
24 ساعة مرتفع

$ 0.07722
$ 0.07722$ 0.07722

$ 0.08006
$ 0.08006$ 0.08006

$ 3.28017860614
$ 3.28017860614$ 3.28017860614

$ 0.08000000015023717
$ 0.08000000015023717$ 0.08000000015023717

-0.36%

-0.26%

-4.03%

-4.03%

سجل سعر Algorand (ALGO) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Algorand لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0002056-0.26%
30 يوم$ -0.00334-4.07%
60 يوم$ -0.01913-19.52%
90 يوم$ -0.03169-28.67%
تغير سعر Algorand اليوم

سجل اليوم ALGO تغيرًا $ -0.0002056 (-0.26%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Algorand لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00334 (-4.07%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Algorand لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ALGO تغييرًا في $ -0.01913 (-19.52%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Algorand لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.03169 (-28.67%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Algorand.

تحليل Algorand

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Algorand الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Algorand اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ALGO: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

ALGO_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات بالقرب من محور النقطة المحورية عند مستوى 0.07951. السعر الحالي 0.07952 قريب جدًا من هذه النقطة المحورية، ويتأرجح ضمن نطاق ضيق بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا صعوديًا، بينما يبقى السعر يتذبذب بشكل طفيف فوق النقطة المحورية. لم تظهر البنية السوقية أي إشارات اختراق واضحة، مما يشير إلى توازن مؤقت بين القوى الشرائية والبيعية عند النقطة المحورية. تشير مؤشرات MACD إلى حدوث تقاطع إيجابي، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأعلى، مما يعكس تراكمًا ملحوظًا لزخم الشراء على المدى القصير. كما أن مجموعة EMA تؤكد إشارة الشراء، وتتماشى مع اتجاه مجموعة المتوسطات المتحركة MA. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة، مما يدل على عدم وجود تمدد مفرط في الزخم الحالي. كما أن مؤشرات KDJ وStochRSI تتوافق مع حركة السعر دون ظهور انحرافات كبيرة. فيما يتعلق بالتقلبات، فإنها تظل ضمن نطاق ضيق مغلق داخل بولينجر باند، مما يعكس انتظار السوق لتحديد الاتجاه القادم. أما بالنسبة للمقاومات، فإن أقرب مقاومة تقع عند مستوى R1 عند 0.07993، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.5%. أما المقاومة الثانوية R2 فتقع عند 0.08020، وهي تمثل حدًا بعيدًا للإشارة المرجعية. وعلى الجانب الآخر، فإن أقرب دعم يقع عند مستوى S1 عند 0.07924، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.3%. أما الدعم الثانوي S2 فيقع عند 0.07882، وهو يمثل نقطة دفاع رئيسية في حالة الهبوط.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Algorand؟

تتأثر أسعار ALGO بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد الشبكة واستخدامها – فكلما زاد عدد التطبيقات اللامركزية (dApps) ومشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) المبنية على Algorand، ارتفع الطلب عليها.
2. مكافآت الحوكمة والاقتصاديات الخاصة بالتوكن – تؤثر آلية إثبات الحصة في ALGO على ديناميكيات العرض والطلب.
3. الشراكات والاعتماد المؤسسي – تُعزز التعاونات مع الشركات الكبرى من ثقة المستثمرين.
4. معنويات السوق واتجاهات العملات المشفرة – تؤثر تحركات سوق العملات المشفرة بشكل عام على ALGO.
5. التطورات التقنية – تُحفّز ترقيات البروتوكول والميزات الجديدة حركة الأسعار.
6. الأخبار المتعلقة باللوائح – تؤثر سياسات الحكومات بشأن العملات المشفرة على عمليات التداول.
7. المنافسة من شبكات البلوكشين الأخرى – مقارنة الأداء مع Ethereum وSolana وغيرها.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Algorand اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر عملة Algorand (ALGO) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق. يحتاج المتداولون إلى أسعار حالية لشراء أو بيع في اللحظات المثلى. بينما يتابع المستثمرون التقلبات اليومية لتقييم الأداء وإعادة توازن محافظهم.

توقعات أسعار Algorand

Algorand (ALGO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ALGO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAlgorand (ALGO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Algorand نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Algorand الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ALGO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Algorand.

كيفية شراء واستثمار Algorand في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Algorand؟ شراء ALGO سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Algorand. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Algorand (ALGO).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Algorand فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Algorand (ALGO)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Algorand

يسمح لك امتلاك Algorand بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Algorand ( ALGO )

Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

مستند تقني

Algorand المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Algorand، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Algorand الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Algorand EcosystemCoinList LaunchpadLayer 1 (L1)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Algorand

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:22:23 (UTC+8)

تحديثات Algorand (ALGO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Algorand

ALGO USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ALGO باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ALGO USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Algorand (ALGO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Algorand المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTALGO
$0.07888
$0.07888$0.07888
-0.21%
912.40K (USDT)
/USDCALGO
$0.07889
$0.07889$0.07889
-0.20%
366.24K (USDT)

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1 ALGO = 0.07888 USD