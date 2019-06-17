سعر Algorand المباشر اليوم هو 0.07888 USD. القيمة السوقية لـ ALGO هي 704,033,907.33311273616 USD. تابع تحديثات أسعار ALGO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Algorand المباشر اليوم هو 0.07888 USD. القيمة السوقية لـ ALGO هي 704,033,907.33311273616 USD. تابع تحديثات أسعار ALGO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Algorand (ALGO) اليوم هو $ 0.07888، مع تغير بنسبة 0.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALGO الحالي إلى USD هو $ 0.07888 لكل ALGO.
يحتل Algorand حاليًا المرتبة #64 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 704.03M، مع عرض متداول قدره 8.93B ALGO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALGO بين $ 0.07722 (أدنى) و$ 0.08006 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.28017860614، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.08000000015023717.
على المدى القصير، تحرك ALGO بمقدار -0.36% خلال الساعة الماضية و-4.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 71.91K.
معلومات سوق Algorand (ALGO)
No.64
$ 704.03M
$ 704.03M$ 704.03M
$ 71.91K
$ 71.91K$ 71.91K
$ 788.80M
$ 788.80M$ 788.80M
8.93B
8.93B 8.93B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
89.25%
0.03%
2019-06-17 00:00:00
$ 0.05
$ 0.05$ 0.05
ALGO
القيمة السوقية الحالية لـ Algorand هي $ 704.03M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 71.91K. العرض المتداول لـ ALGO يبلغ 8.93B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 788.80M.
سجل سعر Algorand بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.07722
$ 0.07722$ 0.07722
24 ساعة منخفض
$ 0.08006
$ 0.08006$ 0.08006
24 ساعة مرتفع
$ 0.07722
$ 0.07722$ 0.07722
$ 0.08006
$ 0.08006$ 0.08006
$ 3.28017860614
$ 3.28017860614$ 3.28017860614
$ 0.08000000015023717
$ 0.08000000015023717$ 0.08000000015023717
-0.36%
-0.26%
-4.03%
-4.03%
سجل سعر Algorand (ALGO) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Algorand لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.0002056
-0.26%
30 يوم
$ -0.00334
-4.07%
60 يوم
$ -0.01913
-19.52%
90 يوم
$ -0.03169
-28.67%
تغير سعر Algorand اليوم
سجل اليوم ALGO تغيرًا $ -0.0002056 (-0.26%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Algorand لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00334 (-4.07%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Algorand لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ALGO تغييرًا في $ -0.01913 (-19.52%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Algorand لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.03169 (-28.67%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Algorand (ALGO)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Algorand الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق Algorand اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق ALGO: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الذهبي
K > D
الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكاز
نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
بين نقطة ارتكاز-R1
مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI
> 80
منطقة ذروة الشراء
ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA
3-4 شراء
40‑60% حيادي
تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)
وسط < السعر ≤ علوي
بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
5-6 شراء
60‑80% شراء
أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
ALGO_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات بالقرب من محور النقطة المحورية عند مستوى 0.07951. السعر الحالي 0.07952 قريب جدًا من هذه النقطة المحورية، ويتأرجح ضمن نطاق ضيق بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا صعوديًا، بينما يبقى السعر يتذبذب بشكل طفيف فوق النقطة المحورية. لم تظهر البنية السوقية أي إشارات اختراق واضحة، مما يشير إلى توازن مؤقت بين القوى الشرائية والبيعية عند النقطة المحورية.
تشير مؤشرات MACD إلى حدوث تقاطع إيجابي، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأعلى، مما يعكس تراكمًا ملحوظًا لزخم الشراء على المدى القصير. كما أن مجموعة EMA تؤكد إشارة الشراء، وتتماشى مع اتجاه مجموعة المتوسطات المتحركة MA. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة، مما يدل على عدم وجود تمدد مفرط في الزخم الحالي. كما أن مؤشرات KDJ وStochRSI تتوافق مع حركة السعر دون ظهور انحرافات كبيرة. فيما يتعلق بالتقلبات، فإنها تظل ضمن نطاق ضيق مغلق داخل بولينجر باند، مما يعكس انتظار السوق لتحديد الاتجاه القادم.
أما بالنسبة للمقاومات، فإن أقرب مقاومة تقع عند مستوى R1 عند 0.07993، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.5%. أما المقاومة الثانوية R2 فتقع عند 0.08020، وهي تمثل حدًا بعيدًا للإشارة المرجعية. وعلى الجانب الآخر، فإن أقرب دعم يقع عند مستوى S1 عند 0.07924، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.3%. أما الدعم الثانوي S2 فيقع عند 0.07882، وهو يمثل نقطة دفاع رئيسية في حالة الهبوط.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Algorand؟
تتأثر أسعار ALGO بعدة عوامل رئيسية:
1. اعتماد الشبكة واستخدامها – فكلما زاد عدد التطبيقات اللامركزية (dApps) ومشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) المبنية على Algorand، ارتفع الطلب عليها. 2. مكافآت الحوكمة والاقتصاديات الخاصة بالتوكن – تؤثر آلية إثبات الحصة في ALGO على ديناميكيات العرض والطلب. 3. الشراكات والاعتماد المؤسسي – تُعزز التعاونات مع الشركات الكبرى من ثقة المستثمرين. 4. معنويات السوق واتجاهات العملات المشفرة – تؤثر تحركات سوق العملات المشفرة بشكل عام على ALGO. 5. التطورات التقنية – تُحفّز ترقيات البروتوكول والميزات الجديدة حركة الأسعار. 6. الأخبار المتعلقة باللوائح – تؤثر سياسات الحكومات بشأن العملات المشفرة على عمليات التداول. 7. المنافسة من شبكات البلوكشين الأخرى – مقارنة الأداء مع Ethereum وSolana وغيرها.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Algorand اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر عملة Algorand (ALGO) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق. يحتاج المتداولون إلى أسعار حالية لشراء أو بيع في اللحظات المثلى. بينما يتابع المستثمرون التقلبات اليومية لتقييم الأداء وإعادة توازن محافظهم.
توقعات أسعار Algorand
Algorand (ALGO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ALGO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAlgorand (ALGO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Algorand نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Algorand الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ALGO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Algorand.
كيفية شراء واستثمار Algorand في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Algorand؟ شراء ALGO سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Algorand. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Algorand (ALGO).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Algorand فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Algorand
يسمح لك امتلاك Algorand بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
ALGO هو الرمز الأصلي المستخدم لدفع رسوم المعاملات والمشاركة في التثبيت (Staking) والانخراط في الحوكمة، وتُوزَّع مكافآت الحوكمة عبر عملية ربع سنوية مبسَّطة. ويسمح الشبكة بإنشاء أصول قياسية لمنصة Algorand (ASAs) للرموز المخصصة ورموز NFT والأصول الرقمية الأخرى، مع دعم إضافي للقدرات الموسَّعة من خلال معايير ARC. ويمكن لعمليات النقل الذرية (Atomic transfers) والعقود الذكية تنسيق اقتصاديات الرموز المعقدة وصنع السوق الآلي (Automated Market Making)، كما تحسَّنت القدرة على التجميع (Composability) من خلال إثباتات الحالة (State proofs). وتبقى الرسوم منخفضة لدعم التبني مع حماية الشبكة في الوقت نفسه، وبات جزءٌ من رسوم المعاملات يُحرَق الآن لإدخال آلية انكماشية (Deflationary mechanism). ويبلغ الحد الأقصى لإجمالي عرض رمز ALGO 10 مليارات رمز، بينما يتبع العرض المتداول جدول تقييد (Vesting schedule) شفاف.
التكنولوجيا
في صميم منصة ألجوراند توجد أداة «ألغوكِت» (AlgoKit)، وهي مجموعة أدوات تطوير مُصمَّمة لتغطية سير العمل الكامل لبناء ونشر تطبيقات البلوك تشين، وقد جرى تحديثها مؤخرًا لتضم قوالب أقوى وتكاملًا أفضل مع أنظمة الاستمرارية والتسليم المستمر (CI/CD). وتُدار الشبكة بواسطة آلية إجماع تعتمد على الإثبات النقي للحصة (Pure Proof-of-Stake)، ما يتيح إنجاز معالجة سريعة مع الحفاظ على الأمان واللامركزية، وفق ما ورد في الورقة البيضاء الأصلية وتم تحسينه عبر التحديثات البروتوكولية. وتُكتب العقود الذكية بلغة «تيال» (TEAL) — وهي لغة الموافقة على تنفيذ المعاملات — التي وصلت إلى الإصدار 8، وتشمل إمكانات مثل تخزين «الصناديق» (box storage) والميزانية الديناميكية لأوامر التشغيل (dynamic opcode budgeting). أما بالنسبة للتطوير المحلي والتحقق من الصحة، فتوفر المنصة «صندوق ألجوراند» (Algorand Sandbox) بالإضافة إلى خيارات تصحيح الأخطاء مثل أداة «تيال ديبغ» (tealdbg) ونهايات الخدمة التجريبية (dryrun endpoints)، والتي عُزِّزت حديثًا بإطار الاختبار المدمج في أداة «ألغوكِت». كما يجري تحديث الوثائق بانتظام، وتغطي أساسيات البلوك تشين، وإنشاء العقود الذكية، وترميز الأصول، وتكامل أدوات تطوير البرمجيات (SDK) عبر لغات برمجة متعددة.
الفريق
تتم دعم منصة Algorand من قِبل فريق متخصص في علاقات المطورين، وهو مسؤول عن إعداد الوثائق والدروس التعليمية وأدوات التطوير، وقد توسع هذا الجهد ليشمل السفراء الإقليميين والمنادين التقنيين. ويقود فريق هندسي أساسي عمليات ترقية البروتوكول ويضمن الحفاظ على معايير الأداء العالية، مع تقديم تحديثات منتظمة عبر تقارير الشفافية الصادرة عن مؤسسة Algorand. وتدعم النظام البيئي مجتمعات نشطة من المطورين وقنوات دعم عبر منصات مثل Discord وغيرها، إلى جانب برامج منح مُحسَّنة تهدف إلى تسريع النمو. وتُنظَّم مسابقات البرمجة (Hackathons) وفعاليات المطورين بشكل منتظم لتوسيع نطاق المشاركة، بما في ذلك ورش العمل الافتراضية واللقاءات الإقليمية. كما تحتفظ مؤسسة Algorand بشراكات مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث لدفع عجلة تطوير تقنية البلوك تشين وتطبيقاتها.
خارطة الطريق
تركّز الأعمال الجارية على توسيع أدوات المطورين وتحسين تجربة التطوير العامة من خلال تحسينات مستمرة في أداة AlgoKit وقدرات العقود الذكية الجديدة. وتشمل خارطة الطريق أيضًا تعزيز عمليات التصحيح والاختبار، بما في ذلك إضافة أدوات محاكاة متقدمة. أما الخطط الأطول أجلاً فتستهدف توسيع تغطية مجموعة أدوات التطوير البرمجي (SDK) لتشمل لغات برمجة أكثر، ومواصلة تحسين الوثائق، وتنفيذ جسور بين السلاسل (cross-chain bridges). وتظل تحسينات الأداء محور اهتمامٍ رئيسي مع الحفاظ على اللامركزية والأمان، مع تركيز خاص على اعتماد المؤسسات وبُنى تحتية DeFi. كما يركّز جدول أعمال التطوير على ميزات الخصوصية المتقدمة وحلول التوسع دون المساس بمبادئ الأمان واللامركزية الأساسية للشبكة.
نظرة عامة
تتموضع منصة ألجوراند (Algorand) كمنصة بلوكتشين عالية الأداء، وتصل حاليًا إلى ما يصل إلى ٦٠٠٠ عملية معاملة في الثانية الواحدة، مع تحقيق تأكيد الكتل في أقل من ٤ ثوانٍ. وتدعم المطورين بمجموعة قوية من الموارد لإنشاء التطبيقات اللامركزية والأصول الرقمية، مع التركيز على مجموعة أدوات التطوير «ألغوكِت» (AlgoKit). وقد شهدت «ألغوكِت» تحسينات كبيرة منذ إصدارها الأول، مما عزّز تجربة البناء والنشر بشكل عام. وبجانب الأداء وأدوات التطوير، تواصل الشبكة التأكيد على الاستدامة باعتبارها بلوكشين سالبة الكربون.
Algorand المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Algorand، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان Algorand سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Algorand المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Algorand اليوم؟
سعر Algorand اليوم هو $ 0.07888. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Algorand استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Algorand عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في ALGO، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Algorand في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Algorand بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Algorand في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر ALGO المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Algorand بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر ALGO لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Algorand في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر ALGO بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,550
+0.62%
ETH
1,904.51
+1.07%
GOLD(XAUT)
4,378.59
+0.43%
USDC
1.00087
-0.01%
SOL
75.8
+0.30%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ ALGO على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج ALGO/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Algorand ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Algorand هذا العام؟
قد يرتفع سعر Algorand هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Algorand (ALGO) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:22:23 (UTC+8)
تحديثات Algorand (ALGO) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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