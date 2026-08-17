سعر COP اليوم

السعر المباشر لمشروع COP (COP) اليوم هو $ 0.000298، مع تغير بنسبة 0.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COP الحالي إلى USD هو $ 0.000298 لكل COP.

يحتل COP حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- COP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COP بين $ 0.000297 (أدنى) و$ 0.0002995 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك COP بمقدار +0.30% خلال الساعة الماضية و+3.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.92K.

معلومات سوق COP (COP)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 53.92K$ 53.92K $ 53.92K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض ---- -- البلوكتشين العام NONE

القيمة السوقية الحالية لـ COP هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.92K. العرض المتداول لـ COP يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.