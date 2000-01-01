نعم، نظرًا لأن الأصول الرقمية غالبًا ما تمتلك سمات وظيفية متعددة، يمكن أن يشمل الرمز المميز الواحد عدة قطاعات. على سبيل المثال، تُصنف الإيثيريوم على أنها سلسلة بلوكشين من الطبقة الأولى، ولكنها أيضًا جزء أساسي من فئات البنية التحتية للعقود الذكية والويب 3.