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فئات الكريبتو

اكتشف فئات العملات الرقمية والقطاعات على MEXC، مجمعة حسب النظم الإيكولوجية، وحالات الاستخدام، والتقنيات، وما إلى ذلك. يتم ترتيب الفئات حسب تغير السعر على مدار 24 ساعة. اختر أي فئة لعرض الرموز المكوِّنة لها وأداء السوق الأخير.

#الفئةالأعلى ربحاً
1منصة العقود الذكية
ZERA
BDAG
RCADE
-0.36%-0.35%-1.29%$ 1.82T$ 19.25B6992الطبقة 1 (L1)
NEOX
BDAG
MEWC
-0.37%-0.36%-1.29%$ 1.79T$ 17.81B3483إثبات العمل (PoW)
EVR
NEOX
MEWC
-0.29%-0.27%-1.29%$ 1.30T$ 10.86B1224محفظة وورلد ليبرتي المالية
A
LINK
B
-0.13%-0.12%-0.19%$ 532.07B$ 25.09B165إثبات الحصة (PoS)
JKL
GRC
RDD
-0.49%-0.47%-1.01%$ 420.19B$ 5.74B1196العملات المستقرة
SILK
HBD
RAI
-0.06%-0.05%-0.15%$ 286.61B$ 21.47B2687عملة الدولار الأمريكي المستقرة
APXUSD
HBD
USD3
-0.03%-0.03%-0.07%$ 284.00B$ 21.43B1208عملة مستقرة مدعومة بعملات الفيات
AUDM
USD3
SILK
-0.04%-0.03%-0.12%$ 273.77B$ 20.94B1109صنع في الولايات المتحدة الأمريكية
MEWC
WARPED
PURPE
-0.56%-0.53%-9.67%$ 241.91B$ 6.68B24610التوكنات القائمة على منصات التداول
PTF
VOLT
XSP
-0.30%-0.29%-1.46%$ 127.10B$ 1.30B24911صنع في الصين
CKB
HT
DF
-0.57%-0.56%-1.76%$ 122.60B$ 937.25M2812أوراق مالية مزعومة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات
LCX
RLY
SFM
-0.63%-0.62%-2.01%$ 121.99B$ 967.02M3313توكن التبادل المركزي (CEX)
ZND
IXFI
BIT
-0.44%-0.43%-1.85%$ 105.42B$ 636.33M5414Base أصلية
BONSAICOIN
HYBUX
OPUL
-0.02%-0.01%-0.29%$ 103.83B$ 4.91B45015عملة مستقرة متوافقة مع معايير MiCA
EURCV
EURQ
EURC
-0.04%-0.04%-0.40%$ 72.55B$ 3.22B1016GENIUS Act Compliant Stablecoin
USAT
USDP
USDC
-0.03%-0.02%-0.40%$ 72.06B$ 3.23B417التمويل اللامركزي (DeFi)
PARQ
$SHARBI
VOLT
+1.16%+1.16%+1.20%$ 58.06B$ 2.20B106418CoinList Launchpad
PIPE
RLY
TEA
-1.06%-1.02%-2.46%$ 50.89B$ 1.14B6819الأصول الحقيقية في العالم (RWA)
PLANET
NEOX
OPUL
-0.53%-0.53%-34.91%$ 41.10B$ 1.22B63720خصوصية
SHH
ZERA
XCL
-0.44%-0.45%+2.95%$ 31.38B$ 734.86M11521الحوكمة
GMM
VOLT
SURF
+1.47%+1.48%+1.11%$ 29.41B$ 1.20B19322ميمي
BUBURRY
CATFU
DARK
-1.02%-1.03%-4.13%$ 24.54B$ 936.71M330423بورصة لامركزية (DEX)
XSP
PARQ
VOLT
+0.40%+0.41%+0.29%$ 22.49B$ 716.68M24124الائتمان الخاص المُرمّز
FIGR_HELOC
0.00%0.00%-2.59%$ 21.41B$ 2.76M125الذكاء الاصطناعي (AI)
SURPLUS
OPUL
CMEM
-0.32%-0.34%-0.21%$ 21.13B$ 1.28B103826الأصول المُرمّزة
TSMX
RECORD
PNDO
-0.28%-0.29%-53.08%$ 19.72B$ 435.08M42627بنية تحتية
CSIX
IDLE
XCL
-0.88%-0.86%-1.21%$ 19.37B$ 1.03B25528الصور الدائمة
QTO
OX
PARQ
+0.69%+0.70%+3.02%$ 16.97B$ 364.84M8029عملات الخصوصية
NULL
TRIT
FIVE
-0.25%-0.32%+3.85%$ 16.25B$ 155.87M3930تسليط الضوء على Binance Alpha
JAGER
ELDE
TAOCAT
+1.72%+1.69%-1.66%$ 15.80B$ 1.43B37031موضوع الكلاب
ASTROID
BILLY
$SHARBI
-0.54%-0.54%-3.27%$ 14.71B$ 315.71M36532المشتقات
OX
DAFI
PARQ
+0.85%+0.86%+3.70%$ 14.52B$ 279.45M9233موضوع 4chan
OKAYEG
DICKBUTT
GOOBY
-0.33%-0.32%-4.18%$ 12.75B$ 298.25M5834انعدام المعرفة (ZK)
CULT
RADR
ZERA
-0.02%-0.02%-0.37%$ 11.29B$ 417.87M8235مستوحى من إيلون ماسك
PUPPIES
DOGECOIN
VALENTINE
+0.02%+0.03%-3.42%$ 10.89B$ 195.03M5836البنية التحتية للخصوصية
SHH
ZERA
XCL
-0.66%-0.62%+3.09%$ 10.73B$ 389.62M6237المقامرة (GambleFi)
LBLOCK
DG
RIPS
-0.57%-0.57%-2.04%$ 9.74B$ 36.21M6638بروتوكول RWA
CRYSTAL STONES
RECORD
$QBIT
-0.35%-0.35%+4.74%$ 9.49B$ 474.33M7339خيارات
TYPUS
RBN
STRIKE
+2.69%+2.70%+0.47%$ 9.44B$ 47.26M1740أسواق التنبؤ
HUNCH
FRIES
XYRO
+2.44%+2.44%+0.46%$ 9.40B$ 39.17M3841مقاوم للكم
CELL
GEEQ
STRK
-0.47%-0.46%+0.62%$ 9.30B$ 111.53M1842التجريد المتسلسل
RIVER
CYC
VERONA
-0.49%-0.47%+5.11%$ 9.26B$ 296.52M1443محفظة YZi Labs (المعروفة سابقًا باسم Binance Labs)
BSW
SQR
VOXEL
+0.38%+0.38%-2.89%$ 9.25B$ 988.84M14444Tokenized Treasuries
USDM1
USTB
BUIDL
+0.05%+0.03%+0.10%$ 8.44B$ 4.55M1045التواصل عبر السلاسل
REACT
ANLOG
IKA
-0.53%-0.52%+5.23%$ 8.20B$ 326.74M5146أوراكل
RIZ
UMB
SORA
-0.61%-0.60%+6.12%$ 7.76B$ 331.63M4247النظام البيئي x402
WACH
MIROSHARK
NAVEN
-0.73%-0.73%+5.83%$ 7.74B$ 267.25M10148الزراعة الإنتاجية
REWARD
RLY
KUMA
+3.98%+4.01%+0.13%$ 7.08B$ 480.89M12149الطبقة الثانية (L2)
KONET
TORA
CULT
+0.95%+0.93%-0.23%$ 6.97B$ 502.40M10650DePIN
GMRX
$NODE
IOT
-0.82%-0.79%-7.22%$ 6.77B$ 268.08M191

الأسئلة الشائعة

ما هي فئات العملات الرقمية وقطاعاتها؟
تعمل فئات العملات الرقمية المشفرة على تجميع الأصول الرقمية بناءً على الخصائص المشتركة، مثل التكنولوجيا الأساسية أو حالات الاستخدام أو الأنظمة البيئية. يساعد هذا التصنيف المستخدمين على التنقل بسهولة في السوق وتتبع مجالات محددة مثل DeFi أو Memecoins أو سلاسل الكتل من الطبقة الأولى.
هل يمكن لعملة مشفرة واحدة أن تنتمي إلى فئات متعددة؟
نعم، نظرًا لأن الأصول الرقمية غالبًا ما تمتلك سمات وظيفية متعددة، يمكن أن يشمل الرمز المميز الواحد عدة قطاعات. على سبيل المثال، تُصنف الإيثيريوم على أنها سلسلة بلوكشين من الطبقة الأولى، ولكنها أيضًا جزء أساسي من فئات البنية التحتية للعقود الذكية والويب 3.
هل تتم إضافة فئات عملات رقمية جديدة مع مرور الوقت؟
بالتأكيد. صناعة Web3 ديناميكية للغاية. فمع ظهور ابتكارات تكنولوجية أو بروتوكولات أو روايات جديدة في السوق، نقوم باستمرار بتحديث مؤشرنا وإضافة قطاعات جديدة لتعكس بدقة مشهد العملات الرقمية دائم التطور.
كيف يمكن أن يساعدني التحقق من فئات العملات الرقمية في اكتشاف فرص التداول؟
من خلال تتبع قطاعات العملات الرقمية، يمكنك تحديد تدفق الأموال واتجاهات السوق الناشئة. عندما تكتسب رواية معينة زخمًا، يتيح لك التحقق من الفئة مقارنة أداء الرموز المميزة ذات الصلة بسرعة والاستفادة من تناوب القطاعات.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على جميع فئات العملات الرقمية وقواعد التصنيف وبيانات السوق في هذه الصفحة من جهات خارجية مستقلة. لا تضمن MEXC دقة أو دقة توقيت هذه المعلومات. لا تشكل التضمينات القطاعية مصادقات أو توصيات استثمارية. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط وليست نصيحة مالية. ينطوي تداول العملات المشفرة على مخاطر عالية؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR).