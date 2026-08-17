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سعر Aptos المباشر اليوم هو 0.5222 USD. القيمة السوقية لـ APT هي 434,383,917.1720005146 USD. تابع تحديثات أسعار APT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Aptos المباشر اليوم هو 0.5222 USD. القيمة السوقية لـ APT هي 434,383,917.1720005146 USD. تابع تحديثات أسعار APT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن APT

معلومات سعر APT

ما هو APT

الوثيقة البيضاء لـ APT

الموقع الرسمي لـ APT

اقتصاد توكن APT

توقعات سعر APT

سجل APT

دليل شراء APT

محول عملة APT إلى الفيات

عقود APT الفورية

APT عقود USDT-M الآجلة

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شعار Aptos

سعر Aptos (APT)

السعر المباشر لـ 1 APT إلى USD:

$0.5222
$0.5222$0.5222
-2.44%1D
USD
مخطط أسعار Aptos (APT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:32:19 (UTC+8)

سعر Aptos اليوم

السعر المباشر لمشروع Aptos (APT) اليوم هو $ 0.5222، مع تغير بنسبة 2.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل APT الحالي إلى USD هو $ 0.5222 لكل APT.

يحتل Aptos حاليًا المرتبة #75 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 434.38M، مع عرض متداول قدره 831.83M APT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول APT بين $ 0.515 (أدنى) و$ 0.5364 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 19.90315084342996، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.6096996333315067.

على المدى القصير، تحرك APT بمقدار +0.28% خلال الساعة الماضية و-12.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 151.93K.

معلومات سوق Aptos (APT)

No.75

$ 434.38M
$ 434.38M$ 434.38M

$ 151.93K
$ 151.93K$ 151.93K

$ 1.10B
$ 1.10B$ 1.10B

831.83M
831.83M 831.83M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

1,204,203,935.434933
1,204,203,935.434933 1,204,203,935.434933

39.61%

0.02%

APTOS

القيمة السوقية الحالية لـ Aptos هي $ 434.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 151.93K. العرض المتداول لـ APT يبلغ 831.83M، مع إجمالي عرض 1204203935.434933. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.10B.

سجل سعر Aptos بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.515
$ 0.515$ 0.515
24 ساعة منخفض
$ 0.5364
$ 0.5364$ 0.5364
24 ساعة مرتفع

$ 0.515
$ 0.515$ 0.515

$ 0.5364
$ 0.5364$ 0.5364

$ 19.90315084342996
$ 19.90315084342996$ 19.90315084342996

$ 0.6096996333315067
$ 0.6096996333315067$ 0.6096996333315067

+0.28%

-2.44%

-12.81%

-12.81%

سجل سعر Aptos (APT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Aptos لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.01306-2.44%
30 يوم$ -0.0923-15.03%
60 يوم$ -0.1298-19.91%
90 يوم$ -0.4291-45.11%
تغير سعر Aptos اليوم

سجل اليوم APT تغيرًا $ -0.01306 (-2.44%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Aptos لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0923 (-15.03%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Aptos لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد APT تغييرًا في $ -0.1298 (-19.91%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Aptos لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.4291 (-45.11%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Aptos (APT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Aptos.

تحليل Aptos

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Aptos الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Aptos اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق APT: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)ذروة البيع< 30قد ينخفض ​​السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

APT_USDT يتحرك ضمن نطاق زمني 4 ساعات تحت مركز 0.5302، ويتداول حالياً عند مستوى 0.533، وهو يقع بين مستوى المقاومة R1 عند 0.5342 وبين المركز الرئيسي. السعر يدور ضمن شريحة تذبذب تتراوح بين S2 وR1، بينما يواجه الهيكل القصير الأجل ضغطاً من نقطة التمركز العلوية. تظهر أنظمة المتوسطات المتحركة ترتيباً صعودياً، حيث تشير جميع الـ7 متوسطات الحسابية (MA) والمؤشرات الأسية (EMA) إلى إشارات شراء، مما يدل على وجود دعم قوي من المشترين في المستوى الأساسي. ومع ذلك، يُلاحظ انحراف في بنية السوق نتيجة لعدم توافق المؤشرات؛ إذ لا يتطابق اتجاه السعر تماماً مع اتجاه المتوسطات. تشير مؤشرات MACD إلى حدوث تقاطع هبوطي، فيما يشير مؤشر الزخم إلى تصحيح هبوطي. كما دخل مؤشر RSI منطقة التشبع البيعي، ما يعكس اقتراب الضغط البيعي القصير الأجل من مستواه الأقصى. أما مؤشرات KDJ وStochRSI فتتحرك عند مستويات منخفضة، مع تباين واضح بين المؤشرات السريعة والبطيئة، مما يشير إلى تشتت الزخم على المدى القصير. تبقى معدلات التقلبات ضمن الحدود الطبيعية، دون ظهور أي مؤشرات على توسع أو انكماش حاد. وفي ظل حالة التشبع البيعي، تتم إعادة توزيع قوى الشراء والبيع، حيث يظل الزخم الهبوطي سائداً، لكن تأثيره المتناقص يشير إلى تراجع قوة الدفع على المدى القريب. المستويات الرئيسية القريبة: - مقاومة R1 عند 0.5342، بفارق 0.0012 عن السعر الحالي. - دعم S1 عند 0.5276، بفارق 0.0054 عن السعر الحالي. المستويات البعيدة المرجعية: - مستوى الدعم S2 عند 0.5236، بفارق 0.0094 عن السعر الحالي. - مقاومة R2 عند 0.5368، والتي تمثل خط الدفاع الثاني نحو الصعود. يتراوح نطاق التداول بشكل رئيسي بين 0.5276 و0.5342، وأي اختراق لأحد الحدود سيؤدي إلى تحركات كبيرة في السيولة.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Aptos؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار APT (Aptos):

1. اعتماد التكنولوجيا: تُعزز تحسينات قابلية التوسع والأداء في بلوك تشين Aptos الطلب عليها.
2. نشاط المطورين: يساهم نمو التطبيقات اللامركزية (dApps) وتطوير النظام البيئي في تعزيز النشاط.
3. معنويات السوق: تتأثر الأسعار باتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين.
4. الشراكات: التعاون الاستراتيجي مع الشركات والمؤسسات يلعب دورًا مهمًا في دعم المشروع.
5. فائدة الرمز المميز: تُحفّز مكافآت الحوكمة والمشاركة في عمليات الإيداع على زيادة القيمة.
6. المنافسة: تُقاس أداء Aptos مقارنةً بسلاسل الكتل من المستوى الأول الأخرى مثل Solana وEthereum.
7. الأخبار التنظيمية: تؤثر السياسات الحكومية التي تخصّ مشروعات البلوك تشين في تحديد اتجاهات الأسعار.
8. حجم التداول: تؤثر السيولة وقوائم التداول في البورصات على تقلبات الأسعار.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Aptos اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر APT اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق، والتخطيط الاستثماري، وحسابات الأرباح والخسائر. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على تحديد نقاط الدخول/الخروج، وتتبع الأداء، واتخاذ قرارات مستنيرة.

توقعات أسعار Aptos

Aptos (APT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف APT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAptos (APT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Aptos نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Aptos الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار APT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Aptos.

كيفية شراء واستثمار Aptos في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Aptos؟ شراء APT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Aptos. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Aptos (APT).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Aptos فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Aptos (APT)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Aptos

يسمح لك امتلاك Aptos بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Aptos ( APT )

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

مستند تقني

Aptos المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Aptos، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Aptos الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Aptos EcosystemLayer 1 (L1)Made in USA

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Aptos

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:32:19 (UTC+8)

تحديثات Aptos (APT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Aptos

APT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع APT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود APT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Aptos (APT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Aptos المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAPT
$0.5223
$0.5223$0.5223
-2.46%
290.48K (USDT)
/USDCAPT
$0.5223
$0.5223$0.5223
-2.48%
107.28K (USDT)

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حاسبة APT إلى USD

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APT
USD
USD

1 APT = 0.5222 USD