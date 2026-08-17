سعر Aptos (APT)
السعر المباشر لمشروع Aptos (APT) اليوم هو $ 0.5222، مع تغير بنسبة 2.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل APT الحالي إلى USD هو $ 0.5222 لكل APT.
يحتل Aptos حاليًا المرتبة #75 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 434.38M، مع عرض متداول قدره 831.83M APT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول APT بين $ 0.515 (أدنى) و$ 0.5364 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 19.90315084342996، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.6096996333315067.
على المدى القصير، تحرك APT بمقدار +0.28% خلال الساعة الماضية و-12.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 151.93K.
No.75
39.61%
0.02%
APTOS
القيمة السوقية الحالية لـ Aptos هي $ 434.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 151.93K. العرض المتداول لـ APT يبلغ 831.83M، مع إجمالي عرض 1204203935.434933. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.10B.
+0.28%
-2.44%
-12.81%
-12.81%
تتبع تغيرات أسعار Aptos لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.01306
|-2.44%
|30 يوم
|$ -0.0923
|-15.03%
|60 يوم
|$ -0.1298
|-19.91%
|90 يوم
|$ -0.4291
|-45.11%
سجل اليوم APT تغيرًا $ -0.01306 (-2.44%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0923 (-15.03%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد APT تغييرًا في $ -0.1298 (-19.91%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.4291 (-45.11%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Aptos الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق APT: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|ذروة البيع
|< 30
|قد ينخفض السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
APT_USDT يتحرك ضمن نطاق زمني 4 ساعات تحت مركز 0.5302، ويتداول حالياً عند مستوى 0.533، وهو يقع بين مستوى المقاومة R1 عند 0.5342 وبين المركز الرئيسي. السعر يدور ضمن شريحة تذبذب تتراوح بين S2 وR1، بينما يواجه الهيكل القصير الأجل ضغطاً من نقطة التمركز العلوية. تظهر أنظمة المتوسطات المتحركة ترتيباً صعودياً، حيث تشير جميع الـ7 متوسطات الحسابية (MA) والمؤشرات الأسية (EMA) إلى إشارات شراء، مما يدل على وجود دعم قوي من المشترين في المستوى الأساسي. ومع ذلك، يُلاحظ انحراف في بنية السوق نتيجة لعدم توافق المؤشرات؛ إذ لا يتطابق اتجاه السعر تماماً مع اتجاه المتوسطات. تشير مؤشرات MACD إلى حدوث تقاطع هبوطي، فيما يشير مؤشر الزخم إلى تصحيح هبوطي. كما دخل مؤشر RSI منطقة التشبع البيعي، ما يعكس اقتراب الضغط البيعي القصير الأجل من مستواه الأقصى. أما مؤشرات KDJ وStochRSI فتتحرك عند مستويات منخفضة، مع تباين واضح بين المؤشرات السريعة والبطيئة، مما يشير إلى تشتت الزخم على المدى القصير. تبقى معدلات التقلبات ضمن الحدود الطبيعية، دون ظهور أي مؤشرات على توسع أو انكماش حاد. وفي ظل حالة التشبع البيعي، تتم إعادة توزيع قوى الشراء والبيع، حيث يظل الزخم الهبوطي سائداً، لكن تأثيره المتناقص يشير إلى تراجع قوة الدفع على المدى القريب. المستويات الرئيسية القريبة: - مقاومة R1 عند 0.5342، بفارق 0.0012 عن السعر الحالي. - دعم S1 عند 0.5276، بفارق 0.0054 عن السعر الحالي. المستويات البعيدة المرجعية: - مستوى الدعم S2 عند 0.5236، بفارق 0.0094 عن السعر الحالي. - مقاومة R2 عند 0.5368، والتي تمثل خط الدفاع الثاني نحو الصعود. يتراوح نطاق التداول بشكل رئيسي بين 0.5276 و0.5342، وأي اختراق لأحد الحدود سيؤدي إلى تحركات كبيرة في السيولة.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Aptos نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Aptos، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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