سعر Aptos اليوم

السعر المباشر لمشروع Aptos (APT) اليوم هو $ 0.5222، مع تغير بنسبة 2.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل APT الحالي إلى USD هو $ 0.5222 لكل APT.

يحتل Aptos حاليًا المرتبة #75 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 434.38M، مع عرض متداول قدره 831.83M APT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول APT بين $ 0.515 (أدنى) و$ 0.5364 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 19.90315084342996، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.6096996333315067.

على المدى القصير، تحرك APT بمقدار +0.28% خلال الساعة الماضية و-12.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 151.93K.

معلومات سوق Aptos (APT)

التصنيف No.75 القيمة السوقية $ 434.38M$ 434.38M $ 434.38M الحجم (24 ساعة) $ 151.93K$ 151.93K $ 151.93K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.10B$ 1.10B $ 1.10B إمداد دورة التداول 831.83M 831.83M 831.83M الحد الأقصى للعرض 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 إجمالي العرض 1,204,203,935.434933 1,204,203,935.434933 1,204,203,935.434933 معدل التداول 39.61% الحصة السوقية 0.02% البلوكتشين العام APTOS

القيمة السوقية الحالية لـ Aptos هي $ 434.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 151.93K. العرض المتداول لـ APT يبلغ 831.83M، مع إجمالي عرض 1204203935.434933. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.10B.