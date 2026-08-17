سعر Red Horse اليوم

السعر المباشر لمشروع Red Horse (RH) اليوم هو $ 0.005771، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RH الحالي إلى USD هو $ 0.005771 لكل RH.

يحتل Red Horse حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- RH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RH بين $ 0.005768 (أدنى) و$ 0.00578 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك RH بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و+10.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.96K.

معلومات سوق Red Horse (RH)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 53.96K$ 53.96K $ 53.96K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 57.71M$ 57.71M $ 57.71M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Red Horse هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.96K. العرض المتداول لـ RH يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 57.71M.