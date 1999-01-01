KERNEL

إن KernelDAO هو بروتوكول إعادة تثبيت رائد يعمل عبر مجموعة إعادة التثبيت بأكملها، مع ثلاثة خطوط إنتاج رئيسية: Kernel (إعادة التثبيت على سلسلة BNB)، وKelp Liquid Restaking (rsETH)، وGain (زراعة المكافآت الآلية).

اسم العملة المشفرةKERNEL

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامETH

مقدمةإن KernelDAO هو بروتوكول إعادة تثبيت رائد يعمل عبر مجموعة إعادة التثبيت بأكملها، مع ثلاثة خطوط إنتاج رئيسية: Kernel (إعادة التثبيت على سلسلة BNB)، وKelp Liquid Restaking (rsETH)، وGain (زراعة المكافآت الآلية).

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.