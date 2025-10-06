سعر MORI COIN المباشر اليوم هو 0.037 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MORI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MORI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر MORI COIN المباشر اليوم هو 0.037 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MORI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MORI بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار MORI COIN

MORI COIN السعر(MORI)

السعر المباشر لـ 1 MORI إلى USD:

$0.03704
$0.03704$0.03704
-1.25%1D
USD
مخطط أسعار MORI COIN (MORI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:54:22 (UTC+8)

معلومات سعر MORI COIN (MORI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0344
$ 0.0344$ 0.0344
24 ساعة منخفض
$ 0.04
$ 0.04$ 0.04
24 ساعة مرتفع

$ 0.0344
$ 0.0344$ 0.0344

$ 0.04
$ 0.04$ 0.04

$ 0.20062000753120068
$ 0.20062000753120068$ 0.20062000753120068

$ 0.02241657164171012
$ 0.02241657164171012$ 0.02241657164171012

+0.95%

-1.25%

+50.46%

+50.46%

سعر MORI COIN (MORI) في الوقت الحقيقي هو $ 0.037. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MORI بين أدنى سعر $ 0.0344 وأعلى سعر $ 0.04، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMORI على الإطلاق هو $ 0.20062000753120068، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.02241657164171012.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MORI +0.95% على مدار الساعة الماضية، -1.25% على مدار 24 ساعة، و +50.46% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MORI COIN (MORI)

No.716

$ 29.60M
$ 29.60M$ 29.60M

$ 166.72K
$ 166.72K$ 166.72K

$ 37.00M
$ 37.00M$ 37.00M

800.01M
800.01M 800.01M

999,999,999
999,999,999 999,999,999

999,998,186
999,998,186 999,998,186

80.00%

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ MORI COIN هي $ 29.60M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 166.72K. العرض المتداول لـ MORI يبلغ 800.01M، مع إجمالي عرض 999998186. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.00M.

سجل سعر MORI COIN (MORI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار MORI COIN لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0004689-1.25%
30 يوم$ -0.00345-8.53%
60 يوم$ -0.00472-11.32%
90 يوم$ -0.05531-59.92%
تغير سعر MORI COIN اليوم

سجل اليوم MORI تغيرًا $ -0.0004689 (-1.25%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر MORI COIN لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00345 (-8.53%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر MORI COIN لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MORI تغييرًا في $ -0.00472 (-11.32%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر MORI COIN لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.05531 (-59.92%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة MORI COIN (MORI)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار MORI COIN.

ما هو MORI COIN ( MORI )

عملة ميم للبروفيسور موريارتي. الشرير المطلق وعبقري الإنترنت.

متوفر MORI COIN على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك MORI COIN الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين MORIلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول MORI COIN على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء MORI COIN سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر MORI COIN (USD)

كم ستكون قيمة MORI COIN (MORI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك MORI COIN (MORI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة MORI COIN.

تحقق الآن من توقعات سعر MORI COIN!

توكنوميكس MORI COIN (MORI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس MORI COIN (MORI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MORI والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء MORI COIN ( MORI )

هل تبحث عن كيفية شراء MORI COIN؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء MORI COIN على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة MORI إلى العملات المحلية

1 MORI COIN (MORI) إلى VND
973.655
1 MORI COIN (MORI) إلى AUD
A$0.05587
1 MORI COIN (MORI) إلى GBP
0.02775
1 MORI COIN (MORI) إلى EUR
0.03145
1 MORI COIN (MORI) إلى USD
$0.037
1 MORI COIN (MORI) إلى MYR
RM0.15503
1 MORI COIN (MORI) إلى TRY
1.55215
1 MORI COIN (MORI) إلى JPY
¥5.624
1 MORI COIN (MORI) إلى ARS
ARS$54.49175
1 MORI COIN (MORI) إلى RUB
2.93151
1 MORI COIN (MORI) إلى INR
3.26562
1 MORI COIN (MORI) إلى IDR
Rp616.66642
1 MORI COIN (MORI) إلى PHP
2.17227
1 MORI COIN (MORI) إلى EGP
￡E.1.75269
1 MORI COIN (MORI) إلى BRL
R$0.19795
1 MORI COIN (MORI) إلى CAD
C$0.05143
1 MORI COIN (MORI) إلى BDT
4.52954
1 MORI COIN (MORI) إلى NGN
53.8572
1 MORI COIN (MORI) إلى COP
$142.857
1 MORI COIN (MORI) إلى ZAR
R.0.63381
1 MORI COIN (MORI) إلى UAH
1.55807
1 MORI COIN (MORI) إلى TZS
T.Sh.91.13285
1 MORI COIN (MORI) إلى VES
Bs8.029
1 MORI COIN (MORI) إلى CLP
$34.817
1 MORI COIN (MORI) إلى PKR
Rs10.49024
1 MORI COIN (MORI) إلى KZT
19.74357
1 MORI COIN (MORI) إلى THB
฿1.19547
1 MORI COIN (MORI) إلى TWD
NT$1.13072
1 MORI COIN (MORI) إلى AED
د.إ0.13579
1 MORI COIN (MORI) إلى CHF
Fr0.02923
1 MORI COIN (MORI) إلى HKD
HK$0.28749
1 MORI COIN (MORI) إلى AMD
֏14.17618
1 MORI COIN (MORI) إلى MAD
.د.م0.34151
1 MORI COIN (MORI) إلى MXN
$0.68228
1 MORI COIN (MORI) إلى SAR
ريال0.13875
1 MORI COIN (MORI) إلى ETB
Br5.61179
1 MORI COIN (MORI) إلى KES
KSh4.78003
1 MORI COIN (MORI) إلى JOD
د.أ0.026233
1 MORI COIN (MORI) إلى PLN
0.13431
1 MORI COIN (MORI) إلى RON
лв0.16169
1 MORI COIN (MORI) إلى SEK
kr0.34743
1 MORI COIN (MORI) إلى BGN
лв0.06216
1 MORI COIN (MORI) إلى HUF
Ft12.34949
1 MORI COIN (MORI) إلى CZK
0.7733
1 MORI COIN (MORI) إلى KWD
د.ك0.011322
1 MORI COIN (MORI) إلى ILS
0.12025
1 MORI COIN (MORI) إلى BOB
Bs0.25567
1 MORI COIN (MORI) إلى AZN
0.0629
1 MORI COIN (MORI) إلى TJS
SM0.34188
1 MORI COIN (MORI) إلى GEL
0.10064
1 MORI COIN (MORI) إلى AOA
Kz33.72809
1 MORI COIN (MORI) إلى BHD
.د.ب0.013912
1 MORI COIN (MORI) إلى BMD
$0.037
1 MORI COIN (MORI) إلى DKK
kr0.23754
1 MORI COIN (MORI) إلى HNL
L0.97458
1 MORI COIN (MORI) إلى MUR
1.68387
1 MORI COIN (MORI) إلى NAD
$0.63899
1 MORI COIN (MORI) إلى NOK
kr0.36926
1 MORI COIN (MORI) إلى NZD
$0.06364
1 MORI COIN (MORI) إلى PAB
B/.0.037
1 MORI COIN (MORI) إلى PGK
K0.15577
1 MORI COIN (MORI) إلى QAR
ر.ق0.13468
1 MORI COIN (MORI) إلى RSD
дин.3.72738
1 MORI COIN (MORI) إلى UZS
soʻm445.78303
1 MORI COIN (MORI) إلى ALL
L3.07359
1 MORI COIN (MORI) إلى ANG
ƒ0.06623
1 MORI COIN (MORI) إلى AWG
ƒ0.0666
1 MORI COIN (MORI) إلى BBD
$0.074
1 MORI COIN (MORI) إلى BAM
KM0.06179
1 MORI COIN (MORI) إلى BIF
Fr109.113
1 MORI COIN (MORI) إلى BND
$0.04773
1 MORI COIN (MORI) إلى BSD
$0.037
1 MORI COIN (MORI) إلى JMD
$5.93776
1 MORI COIN (MORI) إلى KHR
149.19325
1 MORI COIN (MORI) إلى KMF
Fr15.577
1 MORI COIN (MORI) إلى LAK
804.34781
1 MORI COIN (MORI) إلى LKR
රු11.26983
1 MORI COIN (MORI) إلى MDL
L0.629
1 MORI COIN (MORI) إلى MGA
Ar165.17836
1 MORI COIN (MORI) إلى MOP
P0.29637
1 MORI COIN (MORI) إلى MVR
0.5661
1 MORI COIN (MORI) إلى MWK
MK64.23607
1 MORI COIN (MORI) إلى MZN
MT2.3643
1 MORI COIN (MORI) إلى NPR
रु5.2281
1 MORI COIN (MORI) إلى PYG
262.404
1 MORI COIN (MORI) إلى RWF
Fr53.761
1 MORI COIN (MORI) إلى SBD
$0.30414
1 MORI COIN (MORI) إلى SCR
0.51356
1 MORI COIN (MORI) إلى SRD
$1.46298
1 MORI COIN (MORI) إلى SVC
$0.32375
1 MORI COIN (MORI) إلى SZL
L0.63899
1 MORI COIN (MORI) إلى TMT
m0.1295
1 MORI COIN (MORI) إلى TND
د.ت0.108632
1 MORI COIN (MORI) إلى TTD
$0.25123
1 MORI COIN (MORI) إلى UGX
Sh128.908
1 MORI COIN (MORI) إلى XAF
Fr20.868
1 MORI COIN (MORI) إلى XCD
$0.0999
1 MORI COIN (MORI) إلى XOF
Fr20.868
1 MORI COIN (MORI) إلى XPF
Fr3.774
1 MORI COIN (MORI) إلى BWP
P0.52651
1 MORI COIN (MORI) إلى BZD
$0.07437
1 MORI COIN (MORI) إلى CVE
$3.50279
1 MORI COIN (MORI) إلى DJF
Fr6.586
1 MORI COIN (MORI) إلى DOP
$2.37022
1 MORI COIN (MORI) إلى DZD
د.ج4.8063
1 MORI COIN (MORI) إلى FJD
$0.08325
1 MORI COIN (MORI) إلى GNF
Fr321.715
1 MORI COIN (MORI) إلى GTQ
Q0.28342
1 MORI COIN (MORI) إلى GYD
$7.74854
1 MORI COIN (MORI) إلى ISK
kr4.551

MORI COIN المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ MORI COIN، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب MORI COIN الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول MORI COIN

كم يساوي MORI COIN (MORI) اليوم؟
سعر MORI المباشر في USD هو USD 0.037، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MORI إلى USD الحالي؟
سعر MORI إلى USD الحالي هو $ 0.037. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ MORI COIN ؟
القيمة السوقية لعملة MORI هي $ 29.60M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MORI؟
العرض المتداول لتوكن MORI هو 800.01M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MORI؟
حقق MORI سعرًا قياسيًا قدره 0.20062000753120068 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MORI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.02241657164171012 MORI.
ما هو حجم تداول MORI؟
حجم تداول MORI المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 166.72K USD.
هل سترتفع MORI هذا العام؟
قد يرتفع MORI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MORI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:54:22 (UTC+8)

تحديثات MORI COIN (MORI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

