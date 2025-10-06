معلومات سعر MORI COIN (MORI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0344 $ 0.0344 $ 0.0344 24 ساعة منخفض $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0344$ 0.0344 $ 0.0344 24 ساعة مرتفع $ 0.04$ 0.04 $ 0.04 عالية طوال الوقت $ 0.20062000753120068$ 0.20062000753120068 $ 0.20062000753120068 أدنى سعر $ 0.02241657164171012$ 0.02241657164171012 $ 0.02241657164171012 تغير السعر (1 ساعة) +0.95% تغير السعر (1يوم) -1.25% تغير السعر (7 أيام) +50.46% تغير السعر (7 أيام) +50.46%

سعر MORI COIN (MORI) في الوقت الحقيقي هو $ 0.037. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MORI بين أدنى سعر $ 0.0344 وأعلى سعر $ 0.04، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMORI على الإطلاق هو $ 0.20062000753120068، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.02241657164171012.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MORI +0.95% على مدار الساعة الماضية، -1.25% على مدار 24 ساعة، و +50.46% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MORI COIN (MORI)

التصنيف No.716 القيمة السوقية $ 29.60M$ 29.60M $ 29.60M الحجم (24 ساعة) $ 166.72K$ 166.72K $ 166.72K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.00M$ 37.00M $ 37.00M إمداد دورة التداول 800.01M 800.01M 800.01M الحد الأقصى للعرض 999,999,999 999,999,999 999,999,999 إجمالي العرض 999,998,186 999,998,186 999,998,186 معدل التداول 80.00% البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ MORI COIN هي $ 29.60M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 166.72K. العرض المتداول لـ MORI يبلغ 800.01M، مع إجمالي عرض 999998186. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.00M.