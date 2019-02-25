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سعر FET المباشر اليوم هو 0.1196 USD. القيمة السوقية لـ FET هي 270,162,178.834115127404 USD. تابع تحديثات أسعار FET إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر FET المباشر اليوم هو 0.1196 USD. القيمة السوقية لـ FET هي 270,162,178.834115127404 USD. تابع تحديثات أسعار FET إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن FET

معلومات سعر FET

ما هو FET

الوثيقة البيضاء لـ FET

الموقع الرسمي لـ FET

اقتصاد توكن FET

توقعات سعر FET

سجل FET

دليل شراء FET

محول عملة FET إلى الفيات

عقود FET الفورية

FET عقود USDT-M الآجلة

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سعر FET (FET)

السعر المباشر لـ 1 FET إلى USD:

$0.1196
$0.1196$0.1196
-3.23%1D
USD
مخطط أسعار FET (FET) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:42:24 (UTC+8)

سعر FET اليوم

السعر المباشر لمشروع FET (FET) اليوم هو $ 0.1196، مع تغير بنسبة 3.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FET الحالي إلى USD هو $ 0.1196 لكل FET.

يحتل FET حاليًا المرتبة #85 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 270.16M، مع عرض متداول قدره 2.26B FET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FET بين $ 0.1193 (أدنى) و$ 0.1255 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.474265080421965، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00827034467596.

على المدى القصير، تحرك FET بمقدار -0.17% خلال الساعة الماضية و-13.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 512.95K.

معلومات سوق FET (FET)

No.85

$ 270.16M
$ 270.16M$ 270.16M

$ 512.95K
$ 512.95K$ 512.95K

$ 325.25M
$ 325.25M$ 325.25M

2.26B
2.26B 2.26B

2,719,493,897
2,719,493,897 2,719,493,897

2,714,384,546.672
2,714,384,546.672 2,714,384,546.672

83.06%

0.02%

2019-02-25 00:00:00

$ 0.0867
$ 0.0867$ 0.0867

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ FET هي $ 270.16M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 512.95K. العرض المتداول لـ FET يبلغ 2.26B، مع إجمالي عرض 2714384546.672. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 325.25M.

سجل سعر FET بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1193
$ 0.1193$ 0.1193
24 ساعة منخفض
$ 0.1255
$ 0.1255$ 0.1255
24 ساعة مرتفع

$ 0.1193
$ 0.1193$ 0.1193

$ 0.1255
$ 0.1255$ 0.1255

$ 3.474265080421965
$ 3.474265080421965$ 3.474265080421965

$ 0.00827034467596
$ 0.00827034467596$ 0.00827034467596

-0.17%

-3.23%

-13.28%

-13.28%

سجل سعر FET (FET) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار FET لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.003992-3.23%
30 يوم$ -0.0384-24.31%
60 يوم$ -0.0775-39.33%
90 يوم$ -0.0722-37.65%
تغير سعر FET اليوم

سجل اليوم FET تغيرًا $ -0.003992 (-3.23%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر FET لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0384 (-24.31%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر FET لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FET تغييرًا في $ -0.0775 (-39.33%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر FET لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0722 (-37.65%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة FET (FET)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار FET.

تحليل FET

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار FET الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق FET اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق FET: هبوطية، صعودية بنسبة 40% | هبوطية بنسبة 60%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازالسعر < S2أقل من S2أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)السعر < النطاق الأدنىلمس أو قطع الشريط السفليالدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

FET_USDT يتحرك عند السعر الحالي 0.128 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر تحت نقطة المحور S2 عند 0.1302، بينما يشكّل خط المحور المركزي عند 0.1316 الحد الأعلى للهيكل السعري. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، في حين أن مؤشرات الاتجاه طويلة المدى لا تزال موزعة بشكل محايد. كما يتشكل نموذج تقاطع هبوطي بين خطوط MACD السريعة والبطيئة، فيما يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى تذبذب ضمن نطاق محايد. أما معدل التقلبات فهو مستقر ضمن المستويات العادية. توجد مقاومة قريبة عند مستوى S1 عند 0.1309، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0029. أما مستوى المقاومة البعيدة R1 فيقع عند 0.1323، ويبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0043. وعلى الجانب الآخر، يجب مراقبة منطقة الدعم السابقة كمستوى محوري أسفل السعر الحالي. يبتعد السعر حالياً عن خط المحور المركزي بمقدار 0.0036، ويتصارع المشترون والبائعون حول مستوى الرقم الصحيح 0.1300. وتتركز السيولة السوقية بالقرب من نقاط المحور الرئيسية، لذا ينبغي للمتداولين الانتباه جيدًا لتأكيد اتجاه الاختراق.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار FET؟

تتأثر أسعار رموز FET بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد سوق الذكاء الاصطناعي والطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي اللامركزية
2. إعلانات الشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا
3. حجم استخدام الشبكة وحجم المعاملات على منصة Fetch.ai
4. المزاج العام لسوق العملات المشفرة وارتباطها ببيتكوين
5. التطورات التقنية والإنجازات المخطط لها في خطة التطوير
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على قطاعي الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين
7. ديناميات المعروض من الرموز ومكافآت الحصص (الستيكينغ)
8. المنافسة من مشاريع البلوك تشين الأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي
9. معنويات المستثمرين وحجم التداول
10. العوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر على الأصول ذات المخاطر

لماذا يريد الناس معرفة سعر FET اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر FET اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لتنفيذ أوامر الشراء/البيع بشكلٍ مربح. بينما يتابع المستثمرون التحركات اليومية لتقييم الأداء وإعادة توازن محافظهم.

توقعات أسعار FET

FET (FET) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FET في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرFET (FET) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر FET نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر FET الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FET للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار FET.

كيفية شراء واستثمار FET في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع FET؟ شراء FET سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء FET. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء FET (FET).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة FET فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء FET (FET)

ماذا يمكنك أن تفعل مع FET

يسمح لك امتلاك FET بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو FET ( FET )

Fetch.AI ("the Project") brings together machine learning ("ML"), artificial intelligence ("AI"), multi-agent systems and decentralized ledger technology to create an economic internet — an environment where digital representatives of the economy's moving parts (such as data, hardware, services, people and infrastructure) can get useful work done through effective introductions and predictions These agents can be thought of as digital entities: life-forms that are able to make decisions on their own behalf as well as on behalf of their stakeholders (individuals, private enterprises and governments for example). Fetch.AI's digital world is exposed to agents via its Open Economic Framework (OEF) and is underpinned by unique smart ledger technology to deliver high performance, low cost transactions. The ledger delivers useful proof-of-work that builds market intelligence and trust over time — growing the value of the network as it is used. Fetch.AI can be neatly interfaced to existing systems with minimal effort, allowing it to take advantage of the old economy whilst building the new: plug existing data in to Fetch.AI and watch markets spontaneously form from the bottom up.

مستند تقني

FET المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ FET، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب FET الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI Agent LaunchpadAI AgentsArtificial Intelligence (AI)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول FET

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:42:24 (UTC+8)

تحديثات FET (FET) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن FET

FET USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع FET باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود FET USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق FET (FET) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر FET المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFET
$0.1197
$0.1197$0.1197
-3.23%
4.17M (USDT)
/USDCFET
$0.1196
$0.1196$0.1196
-3.15%
480.92K (USDT)

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1 FET = 0.1196 USD