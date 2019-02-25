سعر FET المباشر اليوم هو 0.1196 USD. القيمة السوقية لـ FET هي 270,162,178.834115127404 USD. تابع تحديثات أسعار FET إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر FET المباشر اليوم هو 0.1196 USD. القيمة السوقية لـ FET هي 270,162,178.834115127404 USD. تابع تحديثات أسعار FET إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع FET (FET) اليوم هو $ 0.1196، مع تغير بنسبة 3.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FET الحالي إلى USD هو $ 0.1196 لكل FET.
يحتل FET حاليًا المرتبة #85 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 270.16M، مع عرض متداول قدره 2.26B FET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FET بين $ 0.1193 (أدنى) و$ 0.1255 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.474265080421965، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00827034467596.
على المدى القصير، تحرك FET بمقدار -0.17% خلال الساعة الماضية و-13.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 512.95K.
معلومات سوق FET (FET)
No.85
$ 270.16M
$ 270.16M$ 270.16M
$ 512.95K
$ 512.95K$ 512.95K
$ 325.25M
$ 325.25M$ 325.25M
2.26B
2.26B 2.26B
2,719,493,897
2,719,493,897 2,719,493,897
2,714,384,546.672
2,714,384,546.672 2,714,384,546.672
83.06%
0.02%
2019-02-25 00:00:00
$ 0.0867
$ 0.0867$ 0.0867
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ FET هي $ 270.16M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 512.95K. العرض المتداول لـ FET يبلغ 2.26B، مع إجمالي عرض 2714384546.672. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 325.25M.
سجل سعر FET بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1193
$ 0.1193$ 0.1193
24 ساعة منخفض
$ 0.1255
$ 0.1255$ 0.1255
24 ساعة مرتفع
$ 0.1193
$ 0.1193$ 0.1193
$ 0.1255
$ 0.1255$ 0.1255
$ 3.474265080421965
$ 3.474265080421965$ 3.474265080421965
$ 0.00827034467596
$ 0.00827034467596$ 0.00827034467596
-0.17%
-3.23%
-13.28%
-13.28%
سجل سعر FET (FET) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار FET لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.003992
-3.23%
30 يوم
$ -0.0384
-24.31%
60 يوم
$ -0.0775
-39.33%
90 يوم
$ -0.0722
-37.65%
تغير سعر FET اليوم
سجل اليوم FET تغيرًا $ -0.003992 (-3.23%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر FET لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0384 (-24.31%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر FET لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FET تغييرًا في $ -0.0775 (-39.33%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر FET لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0722 (-37.65%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة FET (FET)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار FET الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق FET اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق FET: هبوطية، صعودية بنسبة 40% | هبوطية بنسبة 60%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الميت
K < D
انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكاز
السعر < S2
أقل من S2
أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI
< 20
منطقة البيع المفرط
هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA
7 شراء 0 حيادي 0 بيع
الشراء ≥ %80
تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACD
التقاطع الميت
DIF < DEA
ظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)
السعر < النطاق الأدنى
لمس أو قطع الشريط السفلي
الدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
7 شراء 0 حيادي 0 بيع
الشراء ≥ %80
تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
FET_USDT يتحرك عند السعر الحالي 0.128 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر تحت نقطة المحور S2 عند 0.1302، بينما يشكّل خط المحور المركزي عند 0.1316 الحد الأعلى للهيكل السعري. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، في حين أن مؤشرات الاتجاه طويلة المدى لا تزال موزعة بشكل محايد. كما يتشكل نموذج تقاطع هبوطي بين خطوط MACD السريعة والبطيئة، فيما يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى تذبذب ضمن نطاق محايد. أما معدل التقلبات فهو مستقر ضمن المستويات العادية.
توجد مقاومة قريبة عند مستوى S1 عند 0.1309، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0029. أما مستوى المقاومة البعيدة R1 فيقع عند 0.1323، ويبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0043. وعلى الجانب الآخر، يجب مراقبة منطقة الدعم السابقة كمستوى محوري أسفل السعر الحالي. يبتعد السعر حالياً عن خط المحور المركزي بمقدار 0.0036، ويتصارع المشترون والبائعون حول مستوى الرقم الصحيح 0.1300. وتتركز السيولة السوقية بالقرب من نقاط المحور الرئيسية، لذا ينبغي للمتداولين الانتباه جيدًا لتأكيد اتجاه الاختراق.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار FET؟
تتأثر أسعار رموز FET بعدة عوامل رئيسية:
1. اعتماد سوق الذكاء الاصطناعي والطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي اللامركزية 2. إعلانات الشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا 3. حجم استخدام الشبكة وحجم المعاملات على منصة Fetch.ai 4. المزاج العام لسوق العملات المشفرة وارتباطها ببيتكوين 5. التطورات التقنية والإنجازات المخطط لها في خطة التطوير 6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على قطاعي الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين 7. ديناميات المعروض من الرموز ومكافآت الحصص (الستيكينغ) 8. المنافسة من مشاريع البلوك تشين الأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي 9. معنويات المستثمرين وحجم التداول 10. العوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر على الأصول ذات المخاطر
لماذا يريد الناس معرفة سعر FET اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر FET اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لتنفيذ أوامر الشراء/البيع بشكلٍ مربح. بينما يتابع المستثمرون التحركات اليومية لتقييم الأداء وإعادة توازن محافظهم.
توقعات أسعار FET
FET (FET) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FET في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرFET (FET) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر FET نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر FET الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FET للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار FET.
كيفية شراء واستثمار FET في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع FET؟ شراء FET سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء FET. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء FET (FET).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة FET فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع FET
يسمح لك امتلاك FET بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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Fetch.AI ("the Project") brings together machine learning ("ML"), artificial intelligence ("AI"), multi-agent systems and decentralized ledger technology to create an economic internet — an environment where digital representatives of the economy's moving parts (such as data, hardware, services, people and infrastructure) can get useful work done through effective introductions and predictions
These agents can be thought of as digital entities: life-forms that are able to make decisions on their own behalf as well as on behalf of their stakeholders (individuals, private enterprises and governments for example). Fetch.AI's digital world is exposed to agents via its Open Economic Framework (OEF) and is underpinned by unique smart ledger technology to deliver high performance, low cost transactions. The ledger delivers useful proof-of-work that builds market intelligence and trust over time — growing the value of the network as it is used. Fetch.AI can be neatly interfaced to existing systems with minimal effort, allowing it to take advantage of the old economy whilst building the new: plug existing data in to Fetch.AI and watch markets spontaneously form from the bottom up.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
يستخدم إطار عمل AEA نهجًا مميزًا لإدارة الأصول الرقمية والمعاملات. فلكل عامل (Agent) محفظة رقمية خاصة به تحتوي على مفاتيح خاصة، تعمل ككلمات مرور آمنة تسمح للعامل بتوقيع المعاملات وإثبات هويته. وتُحمى هذه المحفظة بعنايةٍ شديدة، ويقتصر الوصول إليها على مكوّن DecisionMaker، الذي يلعب دور البوابة التي تتحكم في جميع القرارات الاقتصادية. وقد صُمم الإطار ليَعمل عبر شبكات بلوكشين متعددة، مع دعم مدمج لشبكتَي Ethereum وCosmos. ومن خلال آلية الإضافات (Plugins)، يمكن للمطوّرين إضافة توافق مع أنظمة بلوكشين أخرى، ما يجعل الإطار شديد المرونة. وعندما يحتاج العمال إلى التعامل مع العقود الذكية—أي البرامج التي تُنفَّذ على شبكات البلوكشين—فإنهم يستخدمون حِزم العقود (Contract packages). وتوفّر هذه الحِزم واجهة مبسّطة لإنشاء المعاملات على البلوكشين وتنفيذها، مع إخفاء التفاصيل التقنية المعقدة عن المكونات الأخرى للعامل.
التكنولوجيا
وُضِعَ إطار العمل AEA كمجموعة بناء وحدية، ما يسمح للمطوّرين بتجميع وكالات ذكية من أجزاء قابلة للتبديل. ويستند هذا الإطار إلى تصميم يشبه «الفاعل» (Actor)، أي أن المكونات المنفصلة يمكنها العمل بشكل مستقل مع تبادل الرسائل، تمامًا كما ينسّق الزملاء في العمل عبر البريد الإلكتروني. ويوفر الإطار أربعة مكوّنات أساسية يمكن إضافتها وتخصيصها: المهارات (Skills) (والتي تتولّى عمليات الاستدلال والقرارات الأساسية)، والبروتوكولات (Protocols) (التي تُعرِّف طريقة تبادل الرسائل)، والاتصالات (Connections) (التي تُدار عبر الشبكة)، والعُقود (Contracts) (التي تدعم التفاعل مع عقود البلوك تشين الذكية). وتؤدي المهارات وظيفة «دماغ» الوكيل، إذ تحتوي على المنطق الذي يُحرّك القرارات والأفعال. وكل مهارة تتكون من ثلاثة عناصر: معالجات (Handlers) تستجيب للرسائل الداخلة، وسلوكيات (Behaviors) تنفّذ الإجراءات المخطّط لها، ونماذج (Models) تخزّن المعلومات. كما يتضمّن الهيكل مكوّنًا مخصصًا يُدعى DecisionMaker يعمل كمستشار مالي للوكيل. وهو الجزء الوحيد المسموح له بالوصول إلى المحفظة الرقمية الخاصة بالوكيل واتخاذ القرارات الاقتصادية، مما يساعد في حماية الموارد. ويمكن تشغيل الإطار في وضعين: وضع «غير متزامن» (async) حيث تتناوب المهام على خيط واحد، ووضع «متعدد الخيوط» (threaded) حيث يمكن تشغيل المهام في وقتٍ واحد، ما يمنح المطوّرين المرونة اللازمة حسب احتياجاتهم.
الفريق
تم إنشاء إطار عمل AEA من قِبل مجموعة من الباحثين والمطوّرين بقيادة ديفيد مينارش. ويعكس المشروع أسسًا أكاديمية قوية مع الحفاظ على تركيز عمليٍّ على التطبيقات الواقعية. وقد أظهر الفريق التزامه بمبادئ المصادر المفتوحة من خلال جعل الإطار متاحًا للعامة وتشجيع المساهمات المجتمعية. كما يعمل الفريق بشكل وثيق مع مطوّري الطرف الثالث الذين يبنون تطبيقات على هذا الإطار، ويقدّم لهم الدعم ويأخذ في الاعتبار ملاحظاتهم لتحسين النظام.
خارطة الطريق
أظهر إطار عمل AEA بالفعل قدراته من خلال عدة تطبيقات واقعية. وقد طُبِّق في منافسات التداول حيث تتداول الوكلاء الأصول الرقمية بشكل مستقل، وفي أنظمة إدارة سلسلة التوريد التي تعمل مع أجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، وكذلك في منافسات عامة حيث يشتري الوكلاء ويبيعون بيانات من العالم الحقيقي. وتتضمن الخطط المستقبلية بناء إصدارات أكثر قوةً من «وحدة اتخاذ القرار» (DecisionMaker) للتعامل مع سيناريوهات اتخاذ القرارات الأكثر تعقيدًا. كما يهدف الفريق إلى إنشاء تنفيذ خفيف الوزن بلغات برمجة أسرع مثل Go (Golang) لتحسين الأداء على الأجهزة ذات الموارد المحدودة. ويتوقع أن يكون التطوير العام مُدارًا من قِبل المجتمع، مع تحسينات مستمرة تأتي من الفريق الأساسي والمساهمين الخارجيين على حد سواء.
نظرة عامة
إطار العمل الخاص بالوكلاء الاقتصاديين المستقلين (AEA) هو نظامٌ رائدٌ يمكّن الوكلاء البرمجيّين من العمل بشكل مستقل داخل الاقتصادات الرقمية. وبدمجه بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البلوكشين، يسمح هذا الإطار للوكلاء بالتواصل واتخاذ القرارات وإجراء المعاملات المالية دون الحاجة إلى الإشراف البشري المستمر. وبصورةٍ فعّالة، فإنه يُنشئ مساعدين رقميين أذكياء قادرين على التفاوض والتجارة وإدارة الموارد بأنفسهم.
FET المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ FET، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان FET سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار FET المحتملة وعائد ROI.
كم سعر FET اليوم؟
سعر FET اليوم هو $ 0.1196. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال FET استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال FET عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في FET، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ FET في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول FET بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ FET في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر FET المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ FET بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر FET لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر FET في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر FET بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,325.76
+0.27%
ETH
1,894.43
+0.54%
GOLD(XAUT)
4,377.5
+0.40%
USDC
1.0009
0.00%
SOL
75.33
-0.31%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ FET على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج FET/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر FET ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر FET هذا العام؟
قد يرتفع سعر FET هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر FET (FET) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:42:24 (UTC+8)
تحديثات FET (FET) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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