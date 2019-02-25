سعر FET اليوم

السعر المباشر لمشروع FET (FET) اليوم هو $ 0.1196، مع تغير بنسبة 3.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FET الحالي إلى USD هو $ 0.1196 لكل FET.

يحتل FET حاليًا المرتبة #85 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 270.16M، مع عرض متداول قدره 2.26B FET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FET بين $ 0.1193 (أدنى) و$ 0.1255 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.474265080421965، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00827034467596.

على المدى القصير، تحرك FET بمقدار -0.17% خلال الساعة الماضية و-13.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 512.95K.

معلومات سوق FET (FET)

التصنيف No.85 القيمة السوقية $ 270.16M$ 270.16M $ 270.16M الحجم (24 ساعة) $ 512.95K$ 512.95K $ 512.95K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 325.25M$ 325.25M $ 325.25M إمداد دورة التداول 2.26B 2.26B 2.26B الحد الأقصى للعرض 2,719,493,897 2,719,493,897 2,719,493,897 إجمالي العرض 2,714,384,546.672 2,714,384,546.672 2,714,384,546.672 معدل التداول 83.06% الحصة السوقية 0.02% تاريخ الإصدار 2019-02-25 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.0867$ 0.0867 $ 0.0867 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ FET هي $ 270.16M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 512.95K. العرض المتداول لـ FET يبلغ 2.26B، مع إجمالي عرض 2714384546.672. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 325.25M.