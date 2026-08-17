سعر Mysterium اليوم

السعر المباشر لمشروع Mysterium (MYST) اليوم هو $ 0.11552، مع تغير بنسبة 1.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MYST الحالي إلى USD هو $ 0.11552 لكل MYST.

يحتل Mysterium حاليًا المرتبة #1535 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.31M، مع عرض متداول قدره 20.03M MYST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MYST بين $ 0.11318 (أدنى) و$ 0.11558 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.648429870605469، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0195606770677.

على المدى القصير، تحرك MYST بمقدار +0.30% خلال الساعة الماضية و+0.79% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 23.77K.

معلومات سوق Mysterium (MYST)

التصنيف No.1535 القيمة السوقية $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M الحجم (24 ساعة) $ 23.77K$ 23.77K $ 23.77K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.75M$ 3.75M $ 3.75M إمداد دورة التداول 20.03M 20.03M 20.03M الحد الأقصى للعرض 32,433,365 32,433,365 32,433,365 إجمالي العرض 32,433,365 32,433,365 32,433,365 معدل التداول 61.76% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Mysterium هي $ 2.31M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 23.77K. العرض المتداول لـ MYST يبلغ 20.03M، مع إجمالي عرض 32433365. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.75M.