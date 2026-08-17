سعر MAGIC اليوم

السعر المباشر لمشروع MAGIC (MAGIC) اليوم هو $ 0.04095، مع تغير بنسبة 1.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAGIC الحالي إلى USD هو $ 0.04095 لكل MAGIC.

يحتل MAGIC حاليًا المرتبة #795 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13.76M، مع عرض متداول قدره 336.02M MAGIC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAGIC بين $ 0.04065 (أدنى) و$ 0.04273 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 6.31750663001298، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04314314409278004.

على المدى القصير، تحرك MAGIC بمقدار +0.14% خلال الساعة الماضية و-2.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 93.16K.

معلومات سوق MAGIC (MAGIC)

التصنيف No.795 القيمة السوقية $ 13.76M$ 13.76M $ 13.76M الحجم (24 ساعة) $ 93.16K$ 93.16K $ 93.16K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.24M$ 14.24M $ 14.24M إمداد دورة التداول 336.02M 336.02M 336.02M إجمالي العرض 347,687,042.97175324 347,687,042.97175324 347,687,042.97175324 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ MAGIC هي $ 13.76M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 93.16K. العرض المتداول لـ MAGIC يبلغ 336.02M، مع إجمالي عرض 347687042.97175324. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.24M.