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سعر MAGIC المباشر اليوم هو 0.04095 USD. القيمة السوقية لـ MAGIC هي 13,759,976.917395731295 USD. تابع تحديثات أسعار MAGIC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر MAGIC المباشر اليوم هو 0.04095 USD. القيمة السوقية لـ MAGIC هي 13,759,976.917395731295 USD. تابع تحديثات أسعار MAGIC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن MAGIC

معلومات سعر MAGIC

ما هو MAGIC

الوثيقة البيضاء لـ MAGIC

الموقع الرسمي لـ MAGIC

اقتصاد توكن MAGIC

توقعات سعر MAGIC

سجل MAGIC

دليل شراء MAGIC

محول عملة MAGIC إلى الفيات

عقود MAGIC الفورية

MAGIC عقود USDT-M الآجلة

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شعار MAGIC

سعر MAGIC (MAGIC)

السعر المباشر لـ 1 MAGIC إلى USD:

$0.04093
$0.04093$0.04093
-1.34%1D
USD
مخطط أسعار MAGIC (MAGIC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:20:59 (UTC+8)

سعر MAGIC اليوم

السعر المباشر لمشروع MAGIC (MAGIC) اليوم هو $ 0.04095، مع تغير بنسبة 1.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAGIC الحالي إلى USD هو $ 0.04095 لكل MAGIC.

يحتل MAGIC حاليًا المرتبة #795 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13.76M، مع عرض متداول قدره 336.02M MAGIC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAGIC بين $ 0.04065 (أدنى) و$ 0.04273 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 6.31750663001298، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04314314409278004.

على المدى القصير، تحرك MAGIC بمقدار +0.14% خلال الساعة الماضية و-2.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 93.16K.

معلومات سوق MAGIC (MAGIC)

No.795

$ 13.76M
$ 13.76M$ 13.76M

$ 93.16K
$ 93.16K$ 93.16K

$ 14.24M
$ 14.24M$ 14.24M

336.02M
336.02M 336.02M

347,687,042.97175324
347,687,042.97175324 347,687,042.97175324

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ MAGIC هي $ 13.76M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 93.16K. العرض المتداول لـ MAGIC يبلغ 336.02M، مع إجمالي عرض 347687042.97175324. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.24M.

سجل سعر MAGIC بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.04065
$ 0.04065$ 0.04065
24 ساعة منخفض
$ 0.04273
$ 0.04273$ 0.04273
24 ساعة مرتفع

$ 0.04065
$ 0.04065$ 0.04065

$ 0.04273
$ 0.04273$ 0.04273

$ 6.31750663001298
$ 6.31750663001298$ 6.31750663001298

$ 0.04314314409278004
$ 0.04314314409278004$ 0.04314314409278004

+0.14%

-1.34%

-2.90%

-2.90%

سجل سعر MAGIC (MAGIC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار MAGIC لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0005559-1.34%
30 يوم$ -0.00073-1.76%
60 يوم$ -0.0048-10.50%
90 يوم$ -0.02131-34.23%
تغير سعر MAGIC اليوم

سجل اليوم MAGIC تغيرًا $ -0.0005559 (-1.34%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر MAGIC لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00073 (-1.76%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر MAGIC لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MAGIC تغييرًا في $ -0.0048 (-10.50%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر MAGIC لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.02131 (-34.23%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة MAGIC (MAGIC)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار MAGIC.

تحليل MAGIC

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار MAGIC الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق MAGIC اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق MAGIC: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

MAGIC_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات تحت نقطة التمركز عند 0.03983، ويتداول حالياً عند مستوى 0.03968 المتطابق مع مستوى الدعم S1. يقبع السعر عند الحد الأدنى للنطاق بين التمركز ومستوى الدعم S2، مما يعكس نمطاً قصير المدى من التذبذب الضيق. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة إلى إشارة شراء، إلا أن السعر لم يتمكن من اختراق مقاومة التمركز بشكل فعال، ما يدل على استمرار وجود ضغط بيعي قوي في المنطقة العليا. يظهر مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، مع اتجاه القوة المحركة نحو الأسفل. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة الحيادية، دون ظهور قيم متطرفة تشير إلى حالة الشراء المفرط أو البيع المفرط. كما يُظهر تبايناً بين خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة، مما يعكس ضعفاً في الزخم القصير المدى، مع بقاء معدل التقلبات منخفضاً. يحقق الطرفان (الشراء والبيع) توازناً مؤقتاً حول المستوى الحالي، مما يفتقر إلى أي قوة دافعة أحادية الاتجاه. يتمركز الدعم الرئيسي القريب عند مستوى S2 عند 0.03954، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.35%. أما المقاومة الأولى فتقع عند التمركز عند 0.03983، وتبعد عن السعر الحالي بنحو 0.38%. وفي حال تراجع السعر دون مستوى S2، فإن المستوى التالي الذي يمكن النظر إليه هو منطقة الامتداد العكسي المرتبط بمستوى R2. أما إذا تمكّن السعر من اختراق التمركز، فسيتجه نحو اختبار مستوى R1 عند 0.03997. يقبع السعر الحالي بين مستويي الدعم S1 والتمركز، مما يجعل نطاق التداول ضيقاً للغاية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار MAGIC؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز MAGIC:

1. اعتماد نظام Treasure البيئي - يؤثر استخدام رمز MAGIC داخل ميتافيرس الألعاب الخاص بـ Treasure بشكل مباشر على الطلب.

2. الشراكات في مجال الألعاب - تُوسِّع عمليات الدمج والتعاون مع الألعاب الجديدة من نطاق الاستخدام.

3. نشاط سوق NFT - يُعَدّ رمز MAGIC العملة الأساسية لمعاملات NFT الخاصة بـ Treasure.

4. مكافآت الحوكمة (الستاكيغ) - تؤثر آليات حوكمة الرموز على المعروض المتداول.

5. معنويات السوق - تُحدِّد اتجاهات العملات المشفرة ورموز الألعاب بشكل عام.

6. تحديثات التطوير - تُحسِّن المنصة وتُضيف ميزات جديدة.

7. المنافسة - تشمل العملات المشفرة الأخرى الخاصة بالألعاب ومشاريع الميتافيرس.

8. الأخبار المتعلقة باللوائح - تُؤثِّر اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة في رموز الألعاب.

لماذا يريد الناس معرفة سعر MAGIC اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر رمز MAGIC اليوم لعدة أسباب: 1) اتخاذ قرارات الاستثمار - شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالاستثمارات 2) تتبع المحافظ وتقييمها 3) فرص التداول وتوقيت السوق 4) فهم معنويات السوق حول منظومة Treasure DAO 5) حسابات زراعة العوائد في مجال التمويل اللامركزي (DeFi).

توقعات أسعار MAGIC

MAGIC (MAGIC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MAGIC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMAGIC (MAGIC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر MAGIC نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر MAGIC الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار MAGIC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار MAGIC.

كيفية شراء واستثمار MAGIC في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع MAGIC؟ شراء MAGIC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء MAGIC. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء MAGIC (MAGIC).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة MAGIC فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء MAGIC (MAGIC)

ماذا يمكنك أن تفعل مع MAGIC

يسمح لك امتلاك MAGIC بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو MAGIC ( MAGIC )

Initially a Loot derivative, Treasure has transformed into a sprawling ecosystem that sits at the intersection of DeFi, NFTs, and Gaming. Our dual resource economy--composed of MAGIC and treasures--are meant as a bridge between wider crypto metaverses.

MAGIC المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ MAGIC، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب MAGIC الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI Agent LaunchpadAI AgentsArbitrum Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول MAGIC

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:20:59 (UTC+8)

تحديثات MAGIC (MAGIC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن MAGIC

MAGIC USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع MAGIC باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود MAGIC USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق MAGIC (MAGIC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MAGIC المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMAGIC
$0.04097
$0.04097$0.04097
-1.41%
2.27M (USDT)

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1 MAGIC = 0.04095 USD