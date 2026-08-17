سعر MAGIC (MAGIC)
السعر المباشر لمشروع MAGIC (MAGIC) اليوم هو $ 0.04095، مع تغير بنسبة 1.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAGIC الحالي إلى USD هو $ 0.04095 لكل MAGIC.
يحتل MAGIC حاليًا المرتبة #795 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13.76M، مع عرض متداول قدره 336.02M MAGIC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAGIC بين $ 0.04065 (أدنى) و$ 0.04273 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 6.31750663001298، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04314314409278004.
على المدى القصير، تحرك MAGIC بمقدار +0.14% خلال الساعة الماضية و-2.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 93.16K.
No.795
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ MAGIC هي $ 13.76M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 93.16K. العرض المتداول لـ MAGIC يبلغ 336.02M، مع إجمالي عرض 347687042.97175324. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.24M.
+0.14%
-1.34%
-2.90%
-2.90%
تتبع تغيرات أسعار MAGIC لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0005559
|-1.34%
|30 يوم
|$ -0.00073
|-1.76%
|60 يوم
|$ -0.0048
|-10.50%
|90 يوم
|$ -0.02131
|-34.23%
سجل اليوم MAGIC تغيرًا $ -0.0005559 (-1.34%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00073 (-1.76%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MAGIC تغييرًا في $ -0.0048 (-10.50%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.02131 (-34.23%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة MAGIC (MAGIC)؟
ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار MAGIC.
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار MAGIC الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق MAGIC: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MAGIC_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات تحت نقطة التمركز عند 0.03983، ويتداول حالياً عند مستوى 0.03968 المتطابق مع مستوى الدعم S1. يقبع السعر عند الحد الأدنى للنطاق بين التمركز ومستوى الدعم S2، مما يعكس نمطاً قصير المدى من التذبذب الضيق. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة إلى إشارة شراء، إلا أن السعر لم يتمكن من اختراق مقاومة التمركز بشكل فعال، ما يدل على استمرار وجود ضغط بيعي قوي في المنطقة العليا. يظهر مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، مع اتجاه القوة المحركة نحو الأسفل. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة الحيادية، دون ظهور قيم متطرفة تشير إلى حالة الشراء المفرط أو البيع المفرط. كما يُظهر تبايناً بين خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة، مما يعكس ضعفاً في الزخم القصير المدى، مع بقاء معدل التقلبات منخفضاً. يحقق الطرفان (الشراء والبيع) توازناً مؤقتاً حول المستوى الحالي، مما يفتقر إلى أي قوة دافعة أحادية الاتجاه. يتمركز الدعم الرئيسي القريب عند مستوى S2 عند 0.03954، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.35%. أما المقاومة الأولى فتقع عند التمركز عند 0.03983، وتبعد عن السعر الحالي بنحو 0.38%. وفي حال تراجع السعر دون مستوى S2، فإن المستوى التالي الذي يمكن النظر إليه هو منطقة الامتداد العكسي المرتبط بمستوى R2. أما إذا تمكّن السعر من اختراق التمركز، فسيتجه نحو اختبار مستوى R1 عند 0.03997. يقبع السعر الحالي بين مستويي الدعم S1 والتمركز، مما يجعل نطاق التداول ضيقاً للغاية.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر MAGIC نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
هل أنت مستعد للبدء مع MAGIC؟ شراء MAGIC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء MAGIC. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء MAGIC (MAGIC).
يسمح لك امتلاك MAGIC بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
شراء MAGIC (MAGIC) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC
علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.
Initially a Loot derivative, Treasure has transformed into a sprawling ecosystem that sits at the intersection of DeFi, NFTs, and Gaming. Our dual resource economy--composed of MAGIC and treasures--are meant as a bridge between wider crypto metaverses.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ MAGIC، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
قم بشراء أو بيع MAGIC باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود MAGIC USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.
استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MAGIC المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.
أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC
العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق
العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.