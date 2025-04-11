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Bubblemaps السعر(BMT)

USD

مخطط أسعار Bubblemaps (BMT) المباشر

$0.08546
$0.08546$0.08546
-0.30%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول BMT

السعر الحالي لـ Bubblemaps (BMT) اليوم هو 0.08546 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 24.17M USD. يتم تحديث سعر من BMT إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Bubblemaps:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 369.34K USD
- تغير سعر Bubblemaps خلال اليوم هو -0.30%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 282.78M USD

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BMT أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Bubblemaps لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0002572-0.30%
30 يوم$ -0.03391-28.41%
60 يوم$ +0.05546+184.86%
90 يوم$ +0.05546+184.86%
تغير سعر Bubblemaps اليوم

سجل اليوم BMT تغيرًا $ -0.0002572 (-0.30%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Bubblemaps لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.03391 (-28.41%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Bubblemaps لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BMT تغييرًا في $ +0.05546 (+184.86%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Bubblemaps لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.05546 (+184.86%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

BMT معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Bubblemaps: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.0837
$ 0.0837$ 0.0837

$ 0.09566
$ 0.09566$ 0.09566

$ 0.34814
$ 0.34814$ 0.34814

+0.94%

-0.30%

-2.08%

BMT معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 24.17M
$ 24.17M$ 24.17M

$ 369.34K
$ 369.34K$ 369.34K

282.78M
282.78M 282.78M

ما هو Bubblemaps ( BMT )

مشروع Bubblemaps هي أول أداة تدقيق للإمدادات لرموز DeFi وNFTs. تجعل فقاعاتنا الفريدة والملونة البيانات الموجودة على السلسلة سهلة الفهم. باستخدام Bubblemaps، يمكن للمستخدمين التحقق من المحافظ والكشف عن الاتصالات والرؤية من خلال ضجيج بيانات بلوكتشين.

متوفر Bubblemaps على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Bubblemaps الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين BMTلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Bubblemaps سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Bubblemaps

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Bubblemaps، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ BMT؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارBubblemaps.

سجل أسعار Bubblemaps

يوفر تتبع مسار سعر BMT معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ BMT. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Bubblemaps.

كيفية شراء Bubblemaps ( BMT )

هل تبحث عن كيفية شراء Bubblemaps؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Bubblemaps على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة BMT إلى العملات المحلية

1 BMT إلى VND
2,191.27986
1 BMT إلى AUD
A$0.1350268
1 BMT إلى GBP
0.0649496
1 BMT إلى EUR
0.0743502
1 BMT إلى USD
$0.08546
1 BMT إلى MYR
RM0.3777332
1 BMT إلى TRY
3.2483346
1 BMT إلى JPY
¥12.246418
1 BMT إلى RUB
7.242735
1 BMT إلى INR
7.3461416
1 BMT إلى IDR
Rp1,424.3327636
1 BMT إلى KRW
122.0855922
1 BMT إلى PHP
4.8866028
1 BMT إلى EGP
￡E.4.3806796
1 BMT إلى BRL
R$0.5007956
1 BMT إلى CAD
C$0.1179348
1 BMT إلى BDT
10.362025
1 BMT إلى NGN
135.8660172
1 BMT إلى UAH
3.5303526
1 BMT إلى VES
Bs6.06766
1 BMT إلى PKR
Rs23.9108534
1 BMT إلى KZT
44.0734312
1 BMT إلى THB
฿2.8620554
1 BMT إلى TWD
NT$2.7663402
1 BMT إلى AED
د.إ0.3136382
1 BMT إلى CHF
Fr0.0692226
1 BMT إلى HKD
HK$0.662315
1 BMT إلى MAD
.د.م0.7930688
1 BMT إلى MXN
$1.7339834

Bubblemaps المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Bubblemaps، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Bubblemaps الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

BMT
USD

1 BMT = 0.08546 USD

تداول

USDTBMT
$0.08546
$0.08546$0.08546
-6.10%

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