SIGN

اسم العملة المشفرةSIGN

التصنيفNo.383

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)1.28%

المعروض المتداول1,200,000,000

إجمالي العرض10,000,000,000

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول0.12%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.12952594433586315,2025-04-29

أدنى سعر0.062421241506130175,2025-04-28

البلوكتشين العامETH

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.