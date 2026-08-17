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سعر YOM المباشر اليوم هو 0.10155 USD. القيمة السوقية لـ YOM هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار YOM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر YOM المباشر اليوم هو 0.10155 USD. القيمة السوقية لـ YOM هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار YOM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن YOM

معلومات سعر YOM

ما هو YOM

الوثيقة البيضاء لـ YOM

الموقع الرسمي لـ YOM

اقتصاد توكن YOM

توقعات سعر YOM

سجل YOM

دليل شراء YOM

محول عملة YOM إلى الفيات

عقود YOM الفورية

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سعر YOM (YOM)

السعر المباشر لـ 1 YOM إلى USD:

$0.10155
$0.10155$0.10155
-0.57%1D
USD
مخطط أسعار YOM (YOM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:31:20 (UTC+8)

سعر YOM اليوم

السعر المباشر لمشروع YOM (YOM) اليوم هو $ 0.10155، مع تغير بنسبة 0.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YOM الحالي إلى USD هو $ 0.10155 لكل YOM.

يحتل YOM حاليًا المرتبة #3702 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 YOM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YOM بين $ 0.101 (أدنى) و$ 0.10318 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.10115386797689772، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.07487510059047514.

على المدى القصير، تحرك YOM بمقدار +0.32% خلال الساعة الماضية و-1.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.12K.

معلومات سوق YOM (YOM)

No.3702

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.12K
$ 55.12K$ 55.12K

$ 76.16M
$ 76.16M$ 76.16M

0.00
0.00 0.00

750,000,000
750,000,000 750,000,000

750,000,000
750,000,000 750,000,000

0.00%

AVAX_CCHAIN

القيمة السوقية الحالية لـ YOM هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.12K. العرض المتداول لـ YOM يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 750000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 76.16M.

سجل سعر YOM بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.101
$ 0.101$ 0.101
24 ساعة منخفض
$ 0.10318
$ 0.10318$ 0.10318
24 ساعة مرتفع

$ 0.101
$ 0.101$ 0.101

$ 0.10318
$ 0.10318$ 0.10318

$ 0.10115386797689772
$ 0.10115386797689772$ 0.10115386797689772

$ 0.07487510059047514
$ 0.07487510059047514$ 0.07487510059047514

+0.32%

-0.57%

-1.85%

-1.85%

سجل سعر YOM (YOM) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار YOM لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0005822-0.57%
30 يوم$ +0.00161+1.61%
60 يوم$ +0.01679+19.80%
90 يوم$ +0.07555+290.57%
تغير سعر YOM اليوم

سجل اليوم YOM تغيرًا $ -0.0005822 (-0.57%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر YOM لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00161 (+1.61%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر YOM لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد YOM تغييرًا في $ +0.01679 (+19.80%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر YOM لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.07555 (+290.57%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار YOM.

تحليل YOM

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار YOM الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق YOM اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق YOM: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازالسعر < S2أقل من S2أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

YOM_USDT يتداول في نطاق قريب من مستوى 0.10235 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر يتحرك ضمن شريحة بين نقطة المحور ومستوى المقاومة S1. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى بنية تصاعدية، بينما تحافظ مجموعة المتوسطات طويلة المدى على حالة إشارة الشراء. كما أن مؤشر MACD قد شكّل نموذج تقاطع صعودي، فيما يقبع مؤشر RSI في المنطقة الحيادية. وتُظهر خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة ظاهرة التباعد. أما معدل التقلبات فهو مستقر عند مستوياته الاعتيادية، ولم تظهر أي تركزات متطرفة في توزيع القوة الدافعة. يُعتبر المستوى 0.1030 مقاومة قريبة، حيث يبعد عن السعر الحالي نحو 0.6%. أما نقطة المحور عند 0.1037 فهي تمثل مرجعًا بعيدًا، وتبعد عن السعر الحالي بحوالي 1.3%. وعلى الجانب الآخر، يُعد المستوى 0.1024 دعمًا قريبًا، ويقع على بعد أقل من 0.1% من السعر الحالي، فيما يشكّل المستوى S2 عند 0.1024 مرجعًا ثانويًا. وتتركز الأسعار الرئيسية بشكل كثيف داخل النطاق الضيق الحالي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار YOM

YOM (YOM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف YOM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرYOM (YOM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر YOM نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر YOM الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار YOM للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار YOM.

كيفية شراء واستثمار YOM في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع YOM؟ شراء YOM سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء YOM. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء YOM (YOM).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من 0.00 من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة YOM فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء YOM (YOM)

ماذا يمكنك أن تفعل مع YOM

يسمح لك امتلاك YOM بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو YOM ( YOM )

شبكة YOM هي شبكة ألعاب سحابية لامركزية (DePIN) تتيح الوصول الفوري إلى ألعاب AAA على أي جهاز دون الحاجة إلى تنزيلات. ومن خلال الاستفادة من وحدات معالجة الرسومات (GPU) غير المستخدمة لدى الأفراد بدلاً من مراكز البيانات المركزية، تعمل YOM وفق نموذج CAPEX سلبي. ويسهم ذلك في خفض تكاليف البث بنسبة 95% لتصل إلى 0.05$ لكل جلسة، مع توفير زمن استجابة أقل من 8ms. وتوفر YOM لاستوديوهات الألعاب قناة توزيع أقل تكلفة، مع تمكين مالكي الأجهزة من تحقيق دخل سلبي.

YOM المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ YOM، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب YOM الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Avalanche EcosystemDePINGaming (GameFi)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول YOM

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:31:20 (UTC+8)

تحديثات YOM (YOM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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YOM USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع YOM باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود YOM USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق YOM (YOM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر YOM المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTYOM
$0.10156
$0.10156$0.10156
-0.61%
541.64K (USDT)

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USD

1 YOM = 0.10155 USD