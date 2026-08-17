سعر YOM اليوم

السعر المباشر لمشروع YOM (YOM) اليوم هو $ 0.10155، مع تغير بنسبة 0.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YOM الحالي إلى USD هو $ 0.10155 لكل YOM.

يحتل YOM حاليًا المرتبة #3702 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 YOM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YOM بين $ 0.101 (أدنى) و$ 0.10318 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.10115386797689772، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.07487510059047514.

على المدى القصير، تحرك YOM بمقدار +0.32% خلال الساعة الماضية و-1.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.12K.

معلومات سوق YOM (YOM)

التصنيف No.3702 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 55.12K$ 55.12K $ 55.12K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 76.16M$ 76.16M $ 76.16M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 750,000,000 750,000,000 750,000,000 إجمالي العرض 750,000,000 750,000,000 750,000,000 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام AVAX_CCHAIN

القيمة السوقية الحالية لـ YOM هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.12K. العرض المتداول لـ YOM يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 750000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 76.16M.