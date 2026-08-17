سعر YOM (YOM)
السعر المباشر لمشروع YOM (YOM) اليوم هو $ 0.10155، مع تغير بنسبة 0.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YOM الحالي إلى USD هو $ 0.10155 لكل YOM.
يحتل YOM حاليًا المرتبة #3702 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 YOM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YOM بين $ 0.101 (أدنى) و$ 0.10318 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.10115386797689772، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.07487510059047514.
على المدى القصير، تحرك YOM بمقدار +0.32% خلال الساعة الماضية و-1.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.12K.
No.3702
0.00%
AVAX_CCHAIN
القيمة السوقية الحالية لـ YOM هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.12K. العرض المتداول لـ YOM يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 750000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 76.16M.
+0.32%
-0.57%
-1.85%
-1.85%
تتبع تغيرات أسعار YOM لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0005822
|-0.57%
|30 يوم
|$ +0.00161
|+1.61%
|60 يوم
|$ +0.01679
|+19.80%
|90 يوم
|$ +0.07555
|+290.57%
سجل اليوم YOM تغيرًا $ -0.0005822 (-0.57%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00161 (+1.61%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد YOM تغييرًا في $ +0.01679 (+19.80%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.07555 (+290.57%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار YOM الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق YOM: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|السعر < S2
|أقل من S2
|أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
YOM_USDT يتداول في نطاق قريب من مستوى 0.10235 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر يتحرك ضمن شريحة بين نقطة المحور ومستوى المقاومة S1. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى بنية تصاعدية، بينما تحافظ مجموعة المتوسطات طويلة المدى على حالة إشارة الشراء. كما أن مؤشر MACD قد شكّل نموذج تقاطع صعودي، فيما يقبع مؤشر RSI في المنطقة الحيادية. وتُظهر خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة ظاهرة التباعد. أما معدل التقلبات فهو مستقر عند مستوياته الاعتيادية، ولم تظهر أي تركزات متطرفة في توزيع القوة الدافعة. يُعتبر المستوى 0.1030 مقاومة قريبة، حيث يبعد عن السعر الحالي نحو 0.6%. أما نقطة المحور عند 0.1037 فهي تمثل مرجعًا بعيدًا، وتبعد عن السعر الحالي بحوالي 1.3%. وعلى الجانب الآخر، يُعد المستوى 0.1024 دعمًا قريبًا، ويقع على بعد أقل من 0.1% من السعر الحالي، فيما يشكّل المستوى S2 عند 0.1024 مرجعًا ثانويًا. وتتركز الأسعار الرئيسية بشكل كثيف داخل النطاق الضيق الحالي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر YOM نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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شبكة YOM هي شبكة ألعاب سحابية لامركزية (DePIN) تتيح الوصول الفوري إلى ألعاب AAA على أي جهاز دون الحاجة إلى تنزيلات. ومن خلال الاستفادة من وحدات معالجة الرسومات (GPU) غير المستخدمة لدى الأفراد بدلاً من مراكز البيانات المركزية، تعمل YOM وفق نموذج CAPEX سلبي. ويسهم ذلك في خفض تكاليف البث بنسبة 95% لتصل إلى 0.05$ لكل جلسة، مع توفير زمن استجابة أقل من 8ms. وتوفر YOM لاستوديوهات الألعاب قناة توزيع أقل تكلفة، مع تمكين مالكي الأجهزة من تحقيق دخل سلبي.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ YOM، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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