سعر MicroVisionChain اليوم

السعر المباشر لمشروع MicroVisionChain (SPACEMVC) اليوم هو $ 0.015561، مع تغير بنسبة 0.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPACEMVC الحالي إلى USD هو $ 0.015561 لكل SPACEMVC.

يحتل MicroVisionChain حاليًا المرتبة #4207 من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- SPACEMVC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPACEMVC بين $ 0.015558 (أدنى) و$ 0.015778 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 37.566996466593714، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00762365156424287.

على المدى القصير، تحرك SPACEMVC بمقدار -0.45% خلال الساعة الماضية و+12.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.25K.

معلومات سوق MicroVisionChain (SPACEMVC)

التصنيف No.4207 القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 54.25K$ 54.25K $ 54.25K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 326.78K$ 326.78K $ 326.78K إمداد دورة التداول ---- -- الحد الأقصى للعرض 21,000,000 21,000,000 21,000,000 إجمالي العرض 21,000,000 21,000,000 21,000,000 البلوكتشين العام SPACE

القيمة السوقية الحالية لـ MicroVisionChain هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.25K. العرض المتداول لـ SPACEMVC يبلغ --، مع إجمالي عرض 21000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 326.78K.