سعر QAIT اليوم

السعر المباشر لمشروع QAIT (QAIT) اليوم هو $ 0.003109، مع تغير بنسبة 0.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل QAIT الحالي إلى USD هو $ 0.003109 لكل QAIT.

يحتل QAIT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- QAIT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول QAIT بين $ 0.002976 (أدنى) و$ 0.003162 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك QAIT بمقدار -0.29% خلال الساعة الماضية و-11.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.69K.

معلومات سوق QAIT (QAIT)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 1.69K$ 1.69K $ 1.69K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.09M$ 31.09M $ 31.09M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ QAIT هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.69K. العرض المتداول لـ QAIT يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.09M.