سعر Holo Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Holo Token (HOT) اليوم هو $ 0.0003306، مع تغير بنسبة 0.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOT الحالي إلى USD هو $ 0.0003306 لكل HOT.

يحتل Holo Token حاليًا المرتبة #375 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 58.26M، مع عرض متداول قدره 176.23B HOT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOT بين $ 0.0003249 (أدنى) و$ 0.0003329 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03156761، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.000218929983954.

على المدى القصير، تحرك HOT بمقدار -0.28% خلال الساعة الماضية و-2.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.73K.

معلومات سوق Holo Token (HOT)

التصنيف No.375 القيمة السوقية $ 58.26M$ 58.26M $ 58.26M الحجم (24 ساعة) $ 54.73K$ 54.73K $ 54.73K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 58.72M$ 58.72M $ 58.72M إمداد دورة التداول 176.23B 176.23B 176.23B الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 177,619,433,541.14131234 177,619,433,541.14131234 177,619,433,541.14131234 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Holo Token هي $ 58.26M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.73K. العرض المتداول لـ HOT يبلغ 176.23B، مع إجمالي عرض 177619433541.14131234. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 58.72M.