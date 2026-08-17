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سعر Holo Token المباشر اليوم هو 0.0003306 USD. القيمة السوقية لـ HOT هي 58,261,149.835632798981588 USD. تابع تحديثات أسعار HOT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Holo Token المباشر اليوم هو 0.0003306 USD. القيمة السوقية لـ HOT هي 58,261,149.835632798981588 USD. تابع تحديثات أسعار HOT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن HOT

معلومات سعر HOT

ما هو HOT

الوثيقة البيضاء لـ HOT

الموقع الرسمي لـ HOT

اقتصاد توكن HOT

توقعات سعر HOT

سجل HOT

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سعر Holo Token (HOT)

السعر المباشر لـ 1 HOT إلى USD:

$0.0003307
$0.0003307$0.0003307
+0.54%1D
USD
مخطط أسعار Holo Token (HOT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:25:57 (UTC+8)

سعر Holo Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Holo Token (HOT) اليوم هو $ 0.0003306، مع تغير بنسبة 0.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOT الحالي إلى USD هو $ 0.0003306 لكل HOT.

يحتل Holo Token حاليًا المرتبة #375 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 58.26M، مع عرض متداول قدره 176.23B HOT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOT بين $ 0.0003249 (أدنى) و$ 0.0003329 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03156761، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.000218929983954.

على المدى القصير، تحرك HOT بمقدار -0.28% خلال الساعة الماضية و-2.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.73K.

معلومات سوق Holo Token (HOT)

No.375

$ 58.26M
$ 58.26M$ 58.26M

$ 54.73K
$ 54.73K$ 54.73K

$ 58.72M
$ 58.72M$ 58.72M

176.23B
176.23B 176.23B

--
----

177,619,433,541.14131234
177,619,433,541.14131234 177,619,433,541.14131234

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Holo Token هي $ 58.26M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.73K. العرض المتداول لـ HOT يبلغ 176.23B، مع إجمالي عرض 177619433541.14131234. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 58.72M.

سجل سعر Holo Token بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0003249
$ 0.0003249$ 0.0003249
24 ساعة منخفض
$ 0.0003329
$ 0.0003329$ 0.0003329
24 ساعة مرتفع

$ 0.0003249
$ 0.0003249$ 0.0003249

$ 0.0003329
$ 0.0003329$ 0.0003329

$ 0.03156761
$ 0.03156761$ 0.03156761

$ 0.000218929983954
$ 0.000218929983954$ 0.000218929983954

-0.28%

+0.54%

-2.05%

-2.05%

سجل سعر Holo Token (HOT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Holo Token لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000001776+0.54%
30 يوم$ -0.0000262-7.35%
60 يوم$ +0.0000217+7.02%
90 يوم$ -0.0000738-18.25%
تغير سعر Holo Token اليوم

سجل اليوم HOT تغيرًا $ +0.000001776 (+0.54%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Holo Token لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0000262 (-7.35%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Holo Token لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد HOT تغييرًا في $ +0.0000217 (+7.02%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Holo Token لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0000738 (-18.25%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Holo Token (HOT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Holo Token.

تحليل Holo Token

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Holo Token الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Holo Token اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق HOT: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)السعر > النطاق الأعلىلمس أو كسر الشريط العلويالدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.

HOT_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات فوق مركز السعر عند مستوى 3.229E-4. وقد تجاوز السعر مستوى المقاومة R1 عند 3.261E-4 ووصل إلى منطقة R2. يظهر نظام المتوسطات المتحركة بنية متسلسلة صاعدة، فيما يهيمن زخم الشراء على الحركة القصيرة الأجل. كما تشير منظومة التجمعات السعرية إلى أن السعر يتواجد في الجزء العلوي من نطاق التوسع. وقد شكلت قوى الشراء والبيع نقطة توازن جديدة فوق المركز السعري، مما يؤكد استمرار الاتجاه الصاعد. سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع ذهبي، بينما يشير اتساع الفرق بين الخطين السريع والبطيء إلى تركز وتزايد الزخم. كما أصدرت كلٌّ من المتوسطات المتحركة (MA) والإكسponential موفينغ أفيريج (EMA) إشارات شراء متزامنة. ويقبع مؤشر القوة النسبية (RSI) ضمن المنطقة المحايدة دون ظهور أي حالة تشبع بالشراء. أما مؤشرات KDJ وStochRSI فتُظهر تماشيًا مع حركة السعر في نطاقات عالية، مع بقاء معدل التذبذب مستقرًا دون أي تضخمات شديدة. كما تؤكد المؤشرات السريعة والبطيئة اتجاه الارتفاع الحالي، مع عدم وجود انحرافات في توزيع الزخم. أما الدعم الرئيسي القريب فهو عند مستوى R1 عند 3.261E-4، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة حوالي 0.9%. ومن الأسفل، يشكّل المركز السعري عند 3.229E-4 مرجعًا بعيد المدى. وفيما يتعلق بالمقاومة الصاعدة، يُركز الاهتمام على مستوى R2 عند 3.279E-4، والذي يبعد عن السعر الحالي بنسبة نحو 1.5%. وعلى مسافة أبعد، يُقدّم مستوى S1 عند 3.211E-4 مرجعًا لعمليات التصحيح العميقة. وتُحدد المسافات بين هذه المستويات بوضوح حدود التقلبات القصيرة الأجل.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Holo Token؟

تتأثر أسعار هولو (HOT) بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد التكنولوجيا - التقدم في تطوير هولوتشين والتطبيقات الواقعية.
2. معنويات السوق - اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين.
3. إعلانات الشراكات - التعاونات والاستدارات الاستراتيجية.
4. فائدة الرمز المميز - الطلب على رمز HOT في نظام هولو البيئي.
5. الأخبار التنظيمية - السياسات الحكومية التي تؤثر على العملات المشفرة.
6. حجم التداول - مستوى السيولة ونشاط البورصات.
7. المنافسة - أداء منصات الاستضافة اللامركزية المماثلة.
8. محطات التطوير - التحديثات التقنية وإنجازات الخريطة المستقبلية.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Holo Token اليوم؟

يرغب الناس في معرفة السعر الحالي للأسهم لأسباب رئيسية عدة: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. يحتاج المتداولون إلى أسعار في الوقت الفعلي لشراء أو بيع الأسهم في اللحظات المثلى. بينما يتابع المستثمرون القيم اليومية لمراقبة أداء استثماراتهم واتخاذ خطوات استراتيجية بناءً على ذلك.

توقعات أسعار Holo Token

Holo Token (HOT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HOT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرHolo Token (HOT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Holo Token نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Holo Token الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار HOT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Holo Token.

كيفية شراء واستثمار Holo Token في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Holo Token؟ شراء HOT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Holo Token. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Holo Token (HOT).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Holo Token فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Holo Token (HOT)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Holo Token

يسمح لك امتلاك Holo Token بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Holo Token ( HOT )

Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

Holo Token المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Holo Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Holo Token الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemDePIN

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Holo Token

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:25:57 (UTC+8)

تحديثات Holo Token (HOT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Holo Token

HOT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع HOT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود HOT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Holo Token (HOT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Holo Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHOT
$0.0003304
$0.0003304$0.0003304
+0.60%
167.58M (USDT)

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1 HOT = 0.0003306 USD