سعر Holo Token (HOT)
السعر المباشر لمشروع Holo Token (HOT) اليوم هو $ 0.0003306، مع تغير بنسبة 0.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOT الحالي إلى USD هو $ 0.0003306 لكل HOT.
يحتل Holo Token حاليًا المرتبة #375 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 58.26M، مع عرض متداول قدره 176.23B HOT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOT بين $ 0.0003249 (أدنى) و$ 0.0003329 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03156761، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.000218929983954.
على المدى القصير، تحرك HOT بمقدار -0.28% خلال الساعة الماضية و-2.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.73K.
No.375
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Holo Token هي $ 58.26M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.73K. العرض المتداول لـ HOT يبلغ 176.23B، مع إجمالي عرض 177619433541.14131234. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 58.72M.
-0.28%
+0.54%
-2.05%
-2.05%
تتبع تغيرات أسعار Holo Token لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.000001776
|+0.54%
|30 يوم
|$ -0.0000262
|-7.35%
|60 يوم
|$ +0.0000217
|+7.02%
|90 يوم
|$ -0.0000738
|-18.25%
سجل اليوم HOT تغيرًا $ +0.000001776 (+0.54%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0000262 (-7.35%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد HOT تغييرًا في $ +0.0000217 (+7.02%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0000738 (-18.25%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Holo Token (HOT)؟
ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Holo Token.
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Holo Token الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق HOT: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
|BOLL (20,2)
|السعر > النطاق الأعلى
|لمس أو كسر الشريط العلوي
|الدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
HOT_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات فوق مركز السعر عند مستوى 3.229E-4. وقد تجاوز السعر مستوى المقاومة R1 عند 3.261E-4 ووصل إلى منطقة R2. يظهر نظام المتوسطات المتحركة بنية متسلسلة صاعدة، فيما يهيمن زخم الشراء على الحركة القصيرة الأجل. كما تشير منظومة التجمعات السعرية إلى أن السعر يتواجد في الجزء العلوي من نطاق التوسع. وقد شكلت قوى الشراء والبيع نقطة توازن جديدة فوق المركز السعري، مما يؤكد استمرار الاتجاه الصاعد. سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع ذهبي، بينما يشير اتساع الفرق بين الخطين السريع والبطيء إلى تركز وتزايد الزخم. كما أصدرت كلٌّ من المتوسطات المتحركة (MA) والإكسponential موفينغ أفيريج (EMA) إشارات شراء متزامنة. ويقبع مؤشر القوة النسبية (RSI) ضمن المنطقة المحايدة دون ظهور أي حالة تشبع بالشراء. أما مؤشرات KDJ وStochRSI فتُظهر تماشيًا مع حركة السعر في نطاقات عالية، مع بقاء معدل التذبذب مستقرًا دون أي تضخمات شديدة. كما تؤكد المؤشرات السريعة والبطيئة اتجاه الارتفاع الحالي، مع عدم وجود انحرافات في توزيع الزخم. أما الدعم الرئيسي القريب فهو عند مستوى R1 عند 3.261E-4، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة حوالي 0.9%. ومن الأسفل، يشكّل المركز السعري عند 3.229E-4 مرجعًا بعيد المدى. وفيما يتعلق بالمقاومة الصاعدة، يُركز الاهتمام على مستوى R2 عند 3.279E-4، والذي يبعد عن السعر الحالي بنسبة نحو 1.5%. وعلى مسافة أبعد، يُقدّم مستوى S1 عند 3.211E-4 مرجعًا لعمليات التصحيح العميقة. وتُحدد المسافات بين هذه المستويات بوضوح حدود التقلبات القصيرة الأجل.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Holo Token نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
هل أنت مستعد للبدء مع Holo Token؟ شراء HOT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Holo Token. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Holo Token (HOT).
يسمح لك امتلاك Holo Token بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
شراء Holo Token (HOT) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC
علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.
Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Holo Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
قم بشراء أو بيع HOT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود HOT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.
استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Holo Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.
أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC
العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق
العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.