METANIA

Metania Games هي منصة GameFi قائمة على تقنية بلوكتشين، مصممة لإحداث ثورة في عالم الألعاب من خلال دمج مكافآت العملات المشفرة والملكية الحقيقية لأصول اللعبة. صُممت Metania Games على سلسلة Binance الذكية (BSC)، لتقدم تجربة لعب لامركزية ومجزية.

اسم العملة المشفرةMETANIA

التصنيفNo.4633

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض500,000,000

إجمالي العرض500,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.04483719508954314,2025-01-20

أدنى سعر0.025120283377895097,2025-01-18

البلوكتشين العامBSC

مقدمةMetania Games هي منصة GameFi قائمة على تقنية بلوكتشين، مصممة لإحداث ثورة في عالم الألعاب من خلال دمج مكافآت العملات المشفرة والملكية الحقيقية لأصول اللعبة. صُممت Metania Games على سلسلة Binance الذكية (BSC)، لتقدم تجربة لعب لامركزية ومجزية.

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