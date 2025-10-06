سعر Velvet المباشر اليوم هو 0.20681 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VELVET إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VELVET بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Velvet المباشر اليوم هو 0.20681 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VELVET إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VELVET بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Velvet

Velvet السعر(VELVET)

السعر المباشر لـ 1 VELVET إلى USD:

$0.20689
$0.20689
-3.81%1D
USD
مخطط أسعار Velvet (VELVET) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:07:40 (UTC+8)

معلومات سعر Velvet (VELVET) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.20373
$ 0.20373
24 ساعة منخفض
$ 0.24997
$ 0.24997
24 ساعة مرتفع

$ 0.20373
$ 0.20373

$ 0.24997
$ 0.24997

$ 0.31715699544548037
$ 0.31715699544548037

$ 0.032064654757022706
$ 0.032064654757022706

-0.58%

-3.81%

+2.85%

+2.85%

سعر Velvet (VELVET) في الوقت الحقيقي هو $ 0.20681. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VELVET بين أدنى سعر $ 0.20373 وأعلى سعر $ 0.24997، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVELVET على الإطلاق هو $ 0.31715699544548037، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.032064654757022706.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VELVET -0.58% على مدار الساعة الماضية، -3.81% على مدار 24 ساعة، و +2.85% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Velvet (VELVET)

No.885

$ 18.85M
$ 18.85M

$ 376.57K
$ 376.57K

$ 206.81M
$ 206.81M

91.14M
91.14M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

9.11%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Velvet هي $ 18.85M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 376.57K. العرض المتداول لـ VELVET يبلغ 91.14M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 206.81M.

سجل سعر Velvet (VELVET) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Velvet لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0081947-3.81%
30 يوم$ +0.02236+12.12%
60 يوم$ +0.13937+206.65%
90 يوم$ +0.15427+293.62%
تغير سعر Velvet اليوم

سجل اليوم VELVET تغيرًا $ -0.0081947 (-3.81%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Velvet لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.02236 (+12.12%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Velvet لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد VELVET تغييرًا في $ +0.13937 (+206.65%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Velvet لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.15427 (+293.62%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Velvet (VELVET)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Velvet.

ما هو Velvet ( VELVET )

Velvet هو نظام تشغيل DeFAI يُسهّل البحث والتداول وإدارة المحافظ على سلاسل العملات. تطبيق Velvet متاح على منصات BNB Chain وBase وSolana وEthereum وSonic، ويتداول وينفذ أكثر من 100 ألف مستخدم استراتيجيات التمويل اللامركزي. مُدمج في التطبيق نظام AI Co-Pilot متعدد الوكلاء للمساعدة في اكتشاف الفرص الجديدة وتحليلها وتنفيذها باستخدام لغة طبيعية. كما تتيح بنية Velvet التحتية للآخرين إنشاء استراتيجيات تمويل لامركزي مُرمزة وإدارتها عبر واجهة المستخدم أو واجهات برمجة التطبيقات، مع أكثر من 10 آلاف خزانة أنشأها بالفعل المؤثرين المحددين (KOLs) ومتداولون وصناديق تحوط للكريبتو.

متوفر Velvet على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Velvet الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين VELVETلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Velvet على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Velvet سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Velvet (USD)

كم ستكون قيمة Velvet (VELVET) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Velvet (VELVET) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Velvet.

تحقق الآن من توقعات سعر Velvet!

توكنوميكس Velvet (VELVET)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Velvet (VELVET) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس VELVET والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Velvet ( VELVET )

هل تبحث عن كيفية شراء Velvet؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Velvet على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة VELVET إلى العملات المحلية

1 Velvet (VELVET) إلى VND
5,442.20515
1 Velvet (VELVET) إلى AUD
A$0.3122831
1 Velvet (VELVET) إلى GBP
0.1551075
1 Velvet (VELVET) إلى EUR
0.1757885
1 Velvet (VELVET) إلى USD
$0.20681
1 Velvet (VELVET) إلى MYR
RM0.8665339
1 Velvet (VELVET) إلى TRY
8.6756795
1 Velvet (VELVET) إلى JPY
¥31.43512
1 Velvet (VELVET) إلى ARS
ARS$304.5794275
1 Velvet (VELVET) إلى RUB
16.3896925
1 Velvet (VELVET) إلى INR
18.2571868
1 Velvet (VELVET) إلى IDR
Rp3,446.8319546
1 Velvet (VELVET) إلى PHP
12.1480194
1 Velvet (VELVET) إلى EGP
￡E.9.7965897
1 Velvet (VELVET) إلى BRL
R$1.1064335
1 Velvet (VELVET) إلى CAD
C$0.2874659
1 Velvet (VELVET) إلى BDT
25.3176802
1 Velvet (VELVET) إلى NGN
301.032636
1 Velvet (VELVET) إلى COP
$798.49341
1 Velvet (VELVET) إلى ZAR
R.3.5447234
1 Velvet (VELVET) إلى UAH
8.7087691
1 Velvet (VELVET) إلى TZS
T.Sh.509.3833705
1 Velvet (VELVET) إلى VES
Bs44.87777
1 Velvet (VELVET) إلى CLP
$194.60821
1 Velvet (VELVET) إلى PKR
Rs58.6347712
1 Velvet (VELVET) إلى KZT
110.3558841
1 Velvet (VELVET) إلى THB
฿6.6758268
1 Velvet (VELVET) إلى TWD
NT$6.3221817
1 Velvet (VELVET) إلى AED
د.إ0.7589927
1 Velvet (VELVET) إلى CHF
Fr0.1633799
1 Velvet (VELVET) إلى HKD
HK$1.6069137
1 Velvet (VELVET) إلى AMD
֏79.2371834
1 Velvet (VELVET) إلى MAD
.د.م1.9088563
1 Velvet (VELVET) إلى MXN
$3.8135764
1 Velvet (VELVET) إلى SAR
ريال0.7755375
1 Velvet (VELVET) إلى ETB
Br31.3668727
1 Velvet (VELVET) إلى KES
KSh26.7177839
1 Velvet (VELVET) إلى JOD
د.أ0.14662829
1 Velvet (VELVET) إلى PLN
0.7507203
1 Velvet (VELVET) إلى RON
лв0.9037597
1 Velvet (VELVET) إلى SEK
kr1.9398778
1 Velvet (VELVET) إلى BGN
лв0.3474408
1 Velvet (VELVET) إلى HUF
Ft69.0497228
1 Velvet (VELVET) إلى CZK
4.322329
1 Velvet (VELVET) إلى KWD
د.ك0.06328386
1 Velvet (VELVET) إلى ILS
0.6721325
1 Velvet (VELVET) إلى BOB
Bs1.4290571
1 Velvet (VELVET) إلى AZN
0.351577
1 Velvet (VELVET) إلى TJS
SM1.9109244
1 Velvet (VELVET) إلى GEL
0.5625232
1 Velvet (VELVET) إلى AOA
Kz188.5217917
1 Velvet (VELVET) إلى BHD
.د.ب0.07776056
1 Velvet (VELVET) إلى BMD
$0.20681
1 Velvet (VELVET) إلى DKK
kr1.3277202
1 Velvet (VELVET) إلى HNL
L5.4473754
1 Velvet (VELVET) إلى MUR
9.4119231
1 Velvet (VELVET) إلى NAD
$3.5716087
1 Velvet (VELVET) إلى NOK
kr2.0639638
1 Velvet (VELVET) إلى NZD
$0.3557132
1 Velvet (VELVET) إلى PAB
B/.0.20681
1 Velvet (VELVET) إلى PGK
K0.8706701
1 Velvet (VELVET) إلى QAR
ر.ق0.7527884
1 Velvet (VELVET) إلى RSD
дин.20.8505842
1 Velvet (VELVET) إلى UZS
soʻm2,491.6861739
1 Velvet (VELVET) إلى ALL
L17.1797067
1 Velvet (VELVET) إلى ANG
ƒ0.3701899
1 Velvet (VELVET) إلى AWG
ƒ0.372258
1 Velvet (VELVET) إلى BBD
$0.41362
1 Velvet (VELVET) إلى BAM
KM0.3453727
1 Velvet (VELVET) إلى BIF
Fr609.88269
1 Velvet (VELVET) إلى BND
$0.2667849
1 Velvet (VELVET) إلى BSD
$0.20681
1 Velvet (VELVET) إلى JMD
$33.1888688
1 Velvet (VELVET) إلى KHR
833.9096225
1 Velvet (VELVET) إلى KMF
Fr87.06701
1 Velvet (VELVET) إلى LAK
4,495.8694753
1 Velvet (VELVET) إلى LKR
රු62.9922579
1 Velvet (VELVET) إلى MDL
L3.51577
1 Velvet (VELVET) إلى MGA
Ar923.2577468
1 Velvet (VELVET) إلى MOP
P1.6565481
1 Velvet (VELVET) إلى MVR
3.164193
1 Velvet (VELVET) إلى MWK
MK359.0449091
1 Velvet (VELVET) إلى MZN
MT13.215159
1 Velvet (VELVET) إلى NPR
रु29.222253
1 Velvet (VELVET) إلى PYG
1,466.69652
1 Velvet (VELVET) إلى RWF
Fr300.49493
1 Velvet (VELVET) إلى SBD
$1.6999782
1 Velvet (VELVET) إلى SCR
2.8705228
1 Velvet (VELVET) إلى SRD
$8.1772674
1 Velvet (VELVET) إلى SVC
$1.8095875
1 Velvet (VELVET) إلى SZL
L3.5716087
1 Velvet (VELVET) إلى TMT
m0.723835
1 Velvet (VELVET) إلى TND
د.ت0.60719416
1 Velvet (VELVET) إلى TTD
$1.4042399
1 Velvet (VELVET) إلى UGX
Sh720.52604
1 Velvet (VELVET) إلى XAF
Fr116.64084
1 Velvet (VELVET) إلى XCD
$0.558387
1 Velvet (VELVET) إلى XOF
Fr116.64084
1 Velvet (VELVET) إلى XPF
Fr21.09462
1 Velvet (VELVET) إلى BWP
P2.9429063
1 Velvet (VELVET) إلى BZD
$0.4156881
1 Velvet (VELVET) إلى CVE
$19.5787027
1 Velvet (VELVET) إلى DJF
Fr36.81218
1 Velvet (VELVET) إلى DOP
$13.2482486
1 Velvet (VELVET) إلى DZD
د.ج26.864619
1 Velvet (VELVET) إلى FJD
$0.4653225
1 Velvet (VELVET) إلى GNF
Fr1,798.21295
1 Velvet (VELVET) إلى GTQ
Q1.5841646
1 Velvet (VELVET) إلى GYD
$43.3101502
1 Velvet (VELVET) إلى ISK
kr25.43763

Velvet المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Velvet، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Velvet الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Velvet

كم يساوي Velvet (VELVET) اليوم؟
سعر VELVET المباشر في USD هو USD 0.20681، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر VELVET إلى USD الحالي؟
سعر VELVET إلى USD الحالي هو $ 0.20681. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Velvet ؟
القيمة السوقية لعملة VELVET هي $ 18.85M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن VELVET؟
العرض المتداول لتوكن VELVET هو 91.14M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ VELVET؟
حقق VELVET سعرًا قياسيًا قدره 0.31715699544548037 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ VELVET؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.032064654757022706 VELVET.
ما هو حجم تداول VELVET؟
حجم تداول VELVET المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 376.57K USD.
هل سترتفع VELVET هذا العام؟
قد يرتفع VELVET هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر VELVET لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:07:40 (UTC+8)

حاسبة VELVET إلى USD

المبلغ

VELVET
VELVET
USD
USD

1 VELVET = 0.20681 USD

تداول VELVET

/USDCVELVET
$0.20588
$0.20588
-3.34%
/USDTVELVET
$0.20689
$0.20689
-3.76%

$113,271.81

$4,021.10

$0.04373

$195.45

$3.4250

$4,021.10

$113,271.81

$195.45

$2.6318

$0.19399

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.249

$0.0000000212

$0.00001480

$0.0000000000000000097

$0.004389

