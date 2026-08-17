سعر CF Large Cap Index اليوم

السعر المباشر لمشروع CF Large Cap Index (LCAP) اليوم هو $ 5.281، مع تغير بنسبة 0.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LCAP الحالي إلى USD هو $ 5.281 لكل LCAP.

يحتل CF Large Cap Index حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- LCAP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LCAP بين $ 5.251 (أدنى) و$ 5.281 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك LCAP بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-0.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 26.27.

معلومات سوق CF Large Cap Index (LCAP)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 26.27$ 26.27 $ 26.27 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 634,565 634,565 634,565 البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ CF Large Cap Index هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 26.27. العرض المتداول لـ LCAP يبلغ --، مع إجمالي عرض 634565. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.35M.