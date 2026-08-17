شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر CF Large Cap Index المباشر اليوم هو 5.281 USD. القيمة السوقية لـ LCAP هي -- USD. تابع تحديثات أسعار LCAP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر CF Large Cap Index المباشر اليوم هو 5.281 USD. القيمة السوقية لـ LCAP هي -- USD. تابع تحديثات أسعار LCAP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن LCAP

معلومات سعر LCAP

ما هو LCAP

الموقع الرسمي لـ LCAP

اقتصاد توكن LCAP

توقعات سعر LCAP

سجل LCAP

دليل شراء LCAP

محول عملة LCAP إلى الفيات

عقود LCAP الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار CF Large Cap Index

سعر CF Large Cap Index (LCAP)

السعر المباشر لـ 1 LCAP إلى USD:

$5.281
$5.281$5.281
+0.38%1D
USD
مخطط أسعار CF Large Cap Index (LCAP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:07:14 (UTC+8)

سعر CF Large Cap Index اليوم

السعر المباشر لمشروع CF Large Cap Index (LCAP) اليوم هو $ 5.281، مع تغير بنسبة 0.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LCAP الحالي إلى USD هو $ 5.281 لكل LCAP.

يحتل CF Large Cap Index حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- LCAP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LCAP بين $ 5.251 (أدنى) و$ 5.281 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك LCAP بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-0.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 26.27.

معلومات سوق CF Large Cap Index (LCAP)

--
----

$ 26.27
$ 26.27$ 26.27

$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M

--
----

634,565
634,565 634,565

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ CF Large Cap Index هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 26.27. العرض المتداول لـ LCAP يبلغ --، مع إجمالي عرض 634565. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.35M.

سجل سعر CF Large Cap Index بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 5.251
$ 5.251$ 5.251
24 ساعة منخفض
$ 5.281
$ 5.281$ 5.281
24 ساعة مرتفع

$ 5.251
$ 5.251$ 5.251

$ 5.281
$ 5.281$ 5.281

--
----

--
----

0.00%

+0.38%

-0.61%

-0.61%

سجل سعر CF Large Cap Index (LCAP) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار CF Large Cap Index لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.01999+0.38%
30 يوم$ -0.09-1.68%
60 يوم$ -0.225-4.09%
90 يوم$ -1.17-18.14%
تغير سعر CF Large Cap Index اليوم

سجل اليوم LCAP تغيرًا $ +0.01999 (+0.38%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر CF Large Cap Index لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.09 (-1.68%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر CF Large Cap Index لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LCAP تغييرًا في $ -0.225 (-4.09%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر CF Large Cap Index لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -1.17 (-18.14%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة CF Large Cap Index (LCAP)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار CF Large Cap Index.

تحليل CF Large Cap Index

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار CF Large Cap Index الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار CF Large Cap Index؟

تتأثر أسعار مؤشر CF Large Cap (LCAP) بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق وثقة المستثمرين في أسواق العملات المشفرة.
2. تحركات أسعار البيتكوين والإيثريوم، إذ تُعَدّان العاملين المهيمنين في مؤشرات الأسهم ذات القيمة الكبيرة.
3. التطورات التنظيمية والسياسات الحكومية المتعلقة بالعملات المشفرة.
4. اعتماد المؤسسات وتدفقات الاستثمار في هذا القطاع.
5. الظروف الاقتصادية الكلية مثل التضخم وأسعار الفائدة وقوة الدولار الأمريكي.
6. حجم التداول والسيولة في العملات المشفرة المكوِّنة للمؤشر.
7. أنماط التحليل الفني ومستويات الدعم والمقاومة.
8. الأحداث الإخبارية التي تؤثر على العملات المشفرة الرئيسية ضمن المؤشر.
9. مستوى الرغبة في المخاطرة في الأسواق المالية بشكل عام.

لماذا يريد الناس معرفة سعر CF Large Cap Index اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر LCAP اليوم لأنه يتابع أداء سوق العملات المشفرة الرئيسية، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخصيص المحافظ، وتوقيت الصفقات، وتقييم اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وتقلباته في الوقت الفعلي.

توقعات أسعار CF Large Cap Index

CF Large Cap Index (LCAP) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LCAP في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCF Large Cap Index (LCAP) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر CF Large Cap Index نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر CF Large Cap Index الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار LCAP للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار CF Large Cap Index.

كيفية شراء واستثمار CF Large Cap Index في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع CF Large Cap Index؟ شراء LCAP سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء CF Large Cap Index. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء CF Large Cap Index (LCAP).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة CF Large Cap Index فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء CF Large Cap Index (LCAP)

ماذا يمكنك أن تفعل مع CF Large Cap Index

يسمح لك امتلاك CF Large Cap Index بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء CF Large Cap Index (LCAP) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو CF Large Cap Index ( LCAP )

مؤشر CF للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة (الوزن المتنوع) هو مؤشر محفظة معياري سائل وقابل للاستثمار، مصمم لتتبع أداء الأصول الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة. ويهدف المؤشر إلى الاستحواذ على 95% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأصول الرقمية القابلة للاستثمار.

CF Large Cap Index المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ CF Large Cap Index، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب CF Large Cap Index الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBase NativeDeFi Index

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول CF Large Cap Index

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:07:14 (UTC+8)

تحديثات CF Large Cap Index (LCAP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن CF Large Cap Index

LCAP USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع LCAP باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود LCAP USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق CF Large Cap Index (LCAP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر CF Large Cap Index المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLCAP
$5.281
$5.281$5.281
+0.38%
5.00 (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.4440
$0.4440$0.4440

+1,380.00%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01274
$0.01274$0.01274

+218.50%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.036961
$0.036961$0.036961

+122.67%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06533
$0.06533$0.06533

-8.21%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.4440
$0.4440$0.4440

+1,380.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.036961
$0.036961$0.036961

+122.67%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002616
$0.0002616$0.0002616

+73.24%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.00874
$0.00874$0.00874

+24.67%

Tutorial

Tutorial

TUT

$0.037572
$0.037572$0.037572

+17.11%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة LCAP إلى USD

المبلغ

LCAP
LCAP
USD
USD

1 LCAP = 5.281 USD