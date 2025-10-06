سعر Meta Platforms المباشر اليوم هو 754.87 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي METAON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر METAON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Meta Platforms المباشر اليوم هو 754.87 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي METAON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر METAON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Meta Platforms

Meta Platforms السعر(METAON)

السعر المباشر لـ 1 METAON إلى USD:

مخطط أسعار Meta Platforms (METAON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:31:27 (UTC+8)

معلومات سعر Meta Platforms (METAON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

-0.21%

+0.40%

+2.66%

+2.66%

سعر Meta Platforms (METAON) في الوقت الحقيقي هو $ 754.87. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول METAON بين أدنى سعر $ 746.75 وأعلى سعر $ 758.39، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMETAON على الإطلاق هو $ 783.5142352704004، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 697.2743680767724.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير METAON -0.21% على مدار الساعة الماضية، +0.40% على مدار 24 ساعة، و +2.66% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Meta Platforms (METAON)

No.1876

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Meta Platforms هي $ 1.87M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.42K. العرض المتداول لـ METAON يبلغ 2.48K، مع إجمالي عرض 2483.06696218. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.87M.

سجل سعر Meta Platforms (METAON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Meta Platforms لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +3.0071+0.40%
30 يوم$ +5.76+0.76%
60 يوم$ +74.87+11.01%
90 يوم$ +74.87+11.01%
تغير سعر Meta Platforms اليوم

سجل اليوم METAON تغيرًا $ +3.0071 (+0.40%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Meta Platforms لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +5.76 (+0.76%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Meta Platforms لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد METAON تغييرًا في $ +74.87 (+11.01%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Meta Platforms لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +74.87 (+11.01%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Meta Platforms (METAON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Meta Platforms.

ما هو Meta Platforms ( METAON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Meta Platforms على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Meta Platforms الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين METAONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Meta Platforms على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Meta Platforms سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Meta Platforms (USD)

كم ستكون قيمة Meta Platforms (METAON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Meta Platforms (METAON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Meta Platforms.

تحقق الآن من توقعات سعر Meta Platforms!

توكنوميكس Meta Platforms (METAON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Meta Platforms (METAON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس METAON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Meta Platforms ( METAON )

هل تبحث عن كيفية شراء Meta Platforms؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Meta Platforms على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة METAON إلى العملات المحلية

1 Meta Platforms (METAON) إلى VND
1 Meta Platforms (METAON) إلى AUD
1 Meta Platforms (METAON) إلى GBP
1 Meta Platforms (METAON) إلى EUR
1 Meta Platforms (METAON) إلى USD
1 Meta Platforms (METAON) إلى MYR
1 Meta Platforms (METAON) إلى TRY
1 Meta Platforms (METAON) إلى JPY
1 Meta Platforms (METAON) إلى ARS
1 Meta Platforms (METAON) إلى RUB
1 Meta Platforms (METAON) إلى INR
1 Meta Platforms (METAON) إلى IDR
1 Meta Platforms (METAON) إلى PHP
1 Meta Platforms (METAON) إلى EGP
1 Meta Platforms (METAON) إلى BRL
1 Meta Platforms (METAON) إلى CAD
1 Meta Platforms (METAON) إلى BDT
1 Meta Platforms (METAON) إلى NGN
1 Meta Platforms (METAON) إلى COP
1 Meta Platforms (METAON) إلى ZAR
1 Meta Platforms (METAON) إلى UAH
1 Meta Platforms (METAON) إلى TZS
1 Meta Platforms (METAON) إلى VES
1 Meta Platforms (METAON) إلى CLP
1 Meta Platforms (METAON) إلى PKR
1 Meta Platforms (METAON) إلى KZT
1 Meta Platforms (METAON) إلى THB
1 Meta Platforms (METAON) إلى TWD
1 Meta Platforms (METAON) إلى AED
1 Meta Platforms (METAON) إلى CHF
1 Meta Platforms (METAON) إلى HKD
1 Meta Platforms (METAON) إلى AMD
1 Meta Platforms (METAON) إلى MAD
1 Meta Platforms (METAON) إلى MXN
1 Meta Platforms (METAON) إلى SAR
1 Meta Platforms (METAON) إلى ETB
1 Meta Platforms (METAON) إلى KES
1 Meta Platforms (METAON) إلى JOD
1 Meta Platforms (METAON) إلى PLN
1 Meta Platforms (METAON) إلى RON
1 Meta Platforms (METAON) إلى SEK
1 Meta Platforms (METAON) إلى BGN
1 Meta Platforms (METAON) إلى HUF
1 Meta Platforms (METAON) إلى CZK
1 Meta Platforms (METAON) إلى KWD
1 Meta Platforms (METAON) إلى ILS
1 Meta Platforms (METAON) إلى BOB
1 Meta Platforms (METAON) إلى AZN
1 Meta Platforms (METAON) إلى TJS
1 Meta Platforms (METAON) إلى GEL
1 Meta Platforms (METAON) إلى AOA
1 Meta Platforms (METAON) إلى BHD
1 Meta Platforms (METAON) إلى BMD
1 Meta Platforms (METAON) إلى DKK
1 Meta Platforms (METAON) إلى HNL
1 Meta Platforms (METAON) إلى MUR
1 Meta Platforms (METAON) إلى NAD
1 Meta Platforms (METAON) إلى NOK
1 Meta Platforms (METAON) إلى NZD
1 Meta Platforms (METAON) إلى PAB
1 Meta Platforms (METAON) إلى PGK
1 Meta Platforms (METAON) إلى QAR
1 Meta Platforms (METAON) إلى RSD
1 Meta Platforms (METAON) إلى UZS
1 Meta Platforms (METAON) إلى ALL
1 Meta Platforms (METAON) إلى ANG
1 Meta Platforms (METAON) إلى AWG
1 Meta Platforms (METAON) إلى BBD
1 Meta Platforms (METAON) إلى BAM
1 Meta Platforms (METAON) إلى BIF
1 Meta Platforms (METAON) إلى BND
1 Meta Platforms (METAON) إلى BSD
1 Meta Platforms (METAON) إلى JMD
1 Meta Platforms (METAON) إلى KHR
1 Meta Platforms (METAON) إلى KMF
1 Meta Platforms (METAON) إلى LAK
1 Meta Platforms (METAON) إلى LKR
1 Meta Platforms (METAON) إلى MDL
1 Meta Platforms (METAON) إلى MGA
1 Meta Platforms (METAON) إلى MOP
1 Meta Platforms (METAON) إلى MVR
1 Meta Platforms (METAON) إلى MWK
1 Meta Platforms (METAON) إلى MZN
1 Meta Platforms (METAON) إلى NPR
1 Meta Platforms (METAON) إلى PYG
1 Meta Platforms (METAON) إلى RWF
1 Meta Platforms (METAON) إلى SBD
1 Meta Platforms (METAON) إلى SCR
1 Meta Platforms (METAON) إلى SRD
1 Meta Platforms (METAON) إلى SVC
1 Meta Platforms (METAON) إلى SZL
1 Meta Platforms (METAON) إلى TMT
1 Meta Platforms (METAON) إلى TND
1 Meta Platforms (METAON) إلى TTD
1 Meta Platforms (METAON) إلى UGX
1 Meta Platforms (METAON) إلى XAF
1 Meta Platforms (METAON) إلى XCD
1 Meta Platforms (METAON) إلى XOF
1 Meta Platforms (METAON) إلى XPF
1 Meta Platforms (METAON) إلى BWP
1 Meta Platforms (METAON) إلى BZD
1 Meta Platforms (METAON) إلى CVE
1 Meta Platforms (METAON) إلى DJF
1 Meta Platforms (METAON) إلى DOP
1 Meta Platforms (METAON) إلى DZD
1 Meta Platforms (METAON) إلى FJD
1 Meta Platforms (METAON) إلى GNF
1 Meta Platforms (METAON) إلى GTQ
1 Meta Platforms (METAON) إلى GYD
1 Meta Platforms (METAON) إلى ISK
Meta Platforms المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Meta Platforms، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Meta Platforms الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Meta Platforms

كم يساوي Meta Platforms (METAON) اليوم؟
سعر METAON المباشر في USD هو USD 754.87، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر METAON إلى USD الحالي؟
سعر METAON إلى USD الحالي هو $ 754.87. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Meta Platforms ؟
القيمة السوقية لعملة METAON هي $ 1.87M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن METAON؟
العرض المتداول لتوكن METAON هو 2.48K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ METAON؟
حقق METAON سعرًا قياسيًا قدره 783.5142352704004 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ METAON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 697.2743680767724 METAON.
ما هو حجم تداول METAON؟
حجم تداول METAON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 54.42K USD.
هل سترتفع METAON هذا العام؟
قد يرتفع METAON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر METAON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:31:27 (UTC+8)

تحديثات Meta Platforms (METAON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

/USDTMETAON
