USDE

Ethena هو بروتوكول دولار اصطناعي مبني على الإيثيريوم، يوفر حلاً مالياً يعتمد على التشفير دون الحاجة إلى البنية التحتية للنظام المصرفي التقليدي. كما يقدم أداة ادخار عالمية مقومة بالدولار تُعرف باسم "السند الرقمي" (Internet Bond). يتميز USDe، الدولار الاصطناعي لـ Ethena، بأنه أول حل مالي مشفر مقاوم للرقابة وقابل للتوسع ومستقر، حيث يتم تحقيق ذلك عبر التحوط الدلتا لمخزون الإيثيريوم المُكدّس. سيكون USDe مدعومًا بالكامل وشفافًا على السلسلة، كما يمكن استخدامه بحرية في مختلف تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi)

اسم العملة المشفرةUSDE

مبلغ التوكنغير محدود

وقت الإصدار--

العرض المتداول5,448,438,880.95807

سعر الإصدار--