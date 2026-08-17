سعر Pieverse اليوم

السعر المباشر لمشروع Pieverse (PIEVERSE) اليوم هو $ 0.8485، مع تغير بنسبة 0.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PIEVERSE الحالي إلى USD هو $ 0.8485 لكل PIEVERSE.

يحتل Pieverse حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- PIEVERSE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PIEVERSE بين $ 0.8398 (أدنى) و$ 0.8977 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك PIEVERSE بمقدار -1.50% خلال الساعة الماضية و+8.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 73.34K.

معلومات سوق Pieverse (PIEVERSE)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 73.34K$ 73.34K $ 73.34K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 848.50M$ 848.50M $ 848.50M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Pieverse هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 73.34K. العرض المتداول لـ PIEVERSE يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 848.50M.