سعر Pieverse (PIEVERSE)
السعر المباشر لمشروع Pieverse (PIEVERSE) اليوم هو $ 0.8485، مع تغير بنسبة 0.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PIEVERSE الحالي إلى USD هو $ 0.8485 لكل PIEVERSE.
يحتل Pieverse حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- PIEVERSE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PIEVERSE بين $ 0.8398 (أدنى) و$ 0.8977 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك PIEVERSE بمقدار -1.50% خلال الساعة الماضية و+8.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 73.34K.
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ Pieverse هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 73.34K. العرض المتداول لـ PIEVERSE يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 848.50M.
-1.50%
-0.53%
+8.12%
+8.12%
تتبع تغيرات أسعار Pieverse لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.004522
|-0.53%
|30 يوم
|$ +0.1936
|+29.55%
|60 يوم
|$ +0.1727
|+25.54%
|90 يوم
|$ +0.1124
|+15.26%
سجل اليوم PIEVERSE تغيرًا $ -0.004522 (-0.53%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.1936 (+29.55%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PIEVERSE تغييرًا في $ +0.1727 (+25.54%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.1124 (+15.26%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Pieverse الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق PIEVERSE: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|مجموعة EMA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
PIEVERSE_USDT يتداول حول مستوى 0.8487 ضمن الإطار الزمني 4 ساعات. يقبع السعر في نطاق ضيق للغاية تحت نقطة الوسط عند 0.8498. تشكّل نقطة الدعم S1 عند 0.8379 دعماً قريباً للسعر الحالي، بينما يمثّل المقاومة R1 عند 0.8620 الحد الأعلى المباشر. يشهد السوق حالة من التوازن والمواجهة بين المشترين والبائعين بالقرب من محور النطاق المركزي، دون ظهور أي ملامح واضحة لاختراقات أحادية الاتجاه. يُظهر مؤشر MACD شكل تقاطع إيجابي، مما يشير إلى وجود حاجة لتصحيح صعودي في الزخم على المدى القصير. أما مؤشر RSI فما زال يتحرك ضمن المنطقة المحايدة، فيما تُظهر قيم KDJ وStochRSI اتجاهاً نحو التصحيح والتراكم داخل نطاق ضيق. لم ترسل مجموعة المتوسطات المتحركة MA وEMA حتى الآن إشارات واضحة بشأن الاتجاه المستقبلي، كما أن معدل التذبذب يمر بمرحلة تقارب. وتظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تبايناً طفيفاً في مستوياتها، بينما لا يُظهر جانب الشراء أي تفوق واضح على حجم التداول، ما يعكس توزيعاً متفرقاً للزخم العام في السوق. تتمركز الأسعار الرئيسية القريبة بين 0.8379 و0.8620، وهي تمثل نطاق التذبذب الرئيسي الذي يشمل تحركات السعر الحالية. أما الأسعار المرجعية البعيدة فتتمثل في S2 عند 0.8257 وR2 عند 0.8739، اللتين تحددان الحدود القصوى لنطاق التذبذب الحالي. يتعيّن على المتداولين مراقبة رد فعل السعر الفعلي عند هذه النقاط المحورية.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Pieverse نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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مشروع Pieverse هو بنية تحتية للامتثال لمدفوعات Web3، يحول طوابع زمنية من سلسلة الكتل إلى سجلات قانونية وجاهزة للاستخدام. من خلال الجمع بين إثباتات السلسلة، وسياق المعاملات، ومعلومات الامتثال الخاصة بكل ولاية قضائية، تُمكّن Pieverse الشركات والمستقلين والمنظمات اللامركزية المستقلة من إجراء مدفوعات بالعملات المشفرة قابلة للتحقق والتدقيق ومتوافقة مع القوانين عبر ولايات قضائية متعددة. تطور المشروع من أساس TimeFi إلى طبقة ختم زمني لتبادل القيمة المتوافق، وربط معاملات سلسلة الكتل بالتمويل الحقيقي.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Pieverse، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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