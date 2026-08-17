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سعر Pieverse المباشر اليوم هو 0.8485 USD. القيمة السوقية لـ PIEVERSE هي -- USD. تابع تحديثات أسعار PIEVERSE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Pieverse المباشر اليوم هو 0.8485 USD. القيمة السوقية لـ PIEVERSE هي -- USD. تابع تحديثات أسعار PIEVERSE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن PIEVERSE

معلومات سعر PIEVERSE

ما هو PIEVERSE

الوثيقة البيضاء لـ PIEVERSE

الموقع الرسمي لـ PIEVERSE

اقتصاد توكن PIEVERSE

توقعات سعر PIEVERSE

سجل PIEVERSE

دليل شراء PIEVERSE

محول عملة PIEVERSE إلى الفيات

عقود PIEVERSE الفورية

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سعر Pieverse (PIEVERSE)

السعر المباشر لـ 1 PIEVERSE إلى USD:

$0.8487
$0.8487$0.8487
-0.53%1D
USD
مخطط أسعار Pieverse (PIEVERSE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:33:59 (UTC+8)

سعر Pieverse اليوم

السعر المباشر لمشروع Pieverse (PIEVERSE) اليوم هو $ 0.8485، مع تغير بنسبة 0.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PIEVERSE الحالي إلى USD هو $ 0.8485 لكل PIEVERSE.

يحتل Pieverse حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- PIEVERSE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PIEVERSE بين $ 0.8398 (أدنى) و$ 0.8977 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك PIEVERSE بمقدار -1.50% خلال الساعة الماضية و+8.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 73.34K.

معلومات سوق Pieverse (PIEVERSE)

--
----

$ 73.34K
$ 73.34K$ 73.34K

$ 848.50M
$ 848.50M$ 848.50M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Pieverse هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 73.34K. العرض المتداول لـ PIEVERSE يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 848.50M.

سجل سعر Pieverse بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.8398
$ 0.8398$ 0.8398
24 ساعة منخفض
$ 0.8977
$ 0.8977$ 0.8977
24 ساعة مرتفع

$ 0.8398
$ 0.8398$ 0.8398

$ 0.8977
$ 0.8977$ 0.8977

--
----

--
----

-1.50%

-0.53%

+8.12%

+8.12%

سجل سعر Pieverse (PIEVERSE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Pieverse لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.004522-0.53%
30 يوم$ +0.1936+29.55%
60 يوم$ +0.1727+25.54%
90 يوم$ +0.1124+15.26%
تغير سعر Pieverse اليوم

سجل اليوم PIEVERSE تغيرًا $ -0.004522 (-0.53%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Pieverse لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.1936 (+29.55%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Pieverse لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PIEVERSE تغييرًا في $ +0.1727 (+25.54%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Pieverse لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.1124 (+15.26%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Pieverse (PIEVERSE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Pieverse.

تحليل Pieverse

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Pieverse الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Pieverse اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق PIEVERSE: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

PIEVERSE_USDT يتداول حول مستوى 0.8487 ضمن الإطار الزمني 4 ساعات. يقبع السعر في نطاق ضيق للغاية تحت نقطة الوسط عند 0.8498. تشكّل نقطة الدعم S1 عند 0.8379 دعماً قريباً للسعر الحالي، بينما يمثّل المقاومة R1 عند 0.8620 الحد الأعلى المباشر. يشهد السوق حالة من التوازن والمواجهة بين المشترين والبائعين بالقرب من محور النطاق المركزي، دون ظهور أي ملامح واضحة لاختراقات أحادية الاتجاه. يُظهر مؤشر MACD شكل تقاطع إيجابي، مما يشير إلى وجود حاجة لتصحيح صعودي في الزخم على المدى القصير. أما مؤشر RSI فما زال يتحرك ضمن المنطقة المحايدة، فيما تُظهر قيم KDJ وStochRSI اتجاهاً نحو التصحيح والتراكم داخل نطاق ضيق. لم ترسل مجموعة المتوسطات المتحركة MA وEMA حتى الآن إشارات واضحة بشأن الاتجاه المستقبلي، كما أن معدل التذبذب يمر بمرحلة تقارب. وتظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تبايناً طفيفاً في مستوياتها، بينما لا يُظهر جانب الشراء أي تفوق واضح على حجم التداول، ما يعكس توزيعاً متفرقاً للزخم العام في السوق. تتمركز الأسعار الرئيسية القريبة بين 0.8379 و0.8620، وهي تمثل نطاق التذبذب الرئيسي الذي يشمل تحركات السعر الحالية. أما الأسعار المرجعية البعيدة فتتمثل في S2 عند 0.8257 وR2 عند 0.8739، اللتين تحددان الحدود القصوى لنطاق التذبذب الحالي. يتعيّن على المتداولين مراقبة رد فعل السعر الفعلي عند هذه النقاط المحورية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Pieverse؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز PIEVERSE:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لعالم العملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. تقدم تطوير المشروع وتحقيق مراحل الخريطة المستقبلية
4. اعتماد المجتمع والمشاركة الفعّالة من قبل المستخدمين
5. إعلانات الشراكات والتعاونات
6. فائدة الرمز داخل منظومة Pieverse
7. ديناميات العرض والطلب
8. الأخبار المتعلقة باللوائح التنظيمية التي تؤثر في رموز ألعاب البلوك تشين/الواقع الافتراضي
9. المنافسة من مشروعات ألعاب البلوك تشين المماثلة
10. الأداء العام لقطاعي الألعاب والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)

لماذا يريد الناس معرفة سعر Pieverse اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر بيويرس اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد اتجاهات السوق، وتوقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم فرص الاستثمار، ومراقبة التقلبات من أجل إدارة المخاطر، والبقاء على اطلاع دائم بتغيرات معنويات السوق.

توقعات أسعار Pieverse

Pieverse (PIEVERSE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PIEVERSE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPieverse (PIEVERSE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Pieverse نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Pieverse الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار PIEVERSE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Pieverse.

كيفية شراء واستثمار Pieverse في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Pieverse؟ شراء PIEVERSE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Pieverse. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Pieverse (PIEVERSE).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Pieverse فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Pieverse (PIEVERSE)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Pieverse

يسمح لك امتلاك Pieverse بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Pieverse ( PIEVERSE )

مشروع Pieverse هو بنية تحتية للامتثال لمدفوعات Web3، يحول طوابع زمنية من سلسلة الكتل إلى سجلات قانونية وجاهزة للاستخدام. من خلال الجمع بين إثباتات السلسلة، وسياق المعاملات، ومعلومات الامتثال الخاصة بكل ولاية قضائية، تُمكّن Pieverse الشركات والمستقلين والمنظمات اللامركزية المستقلة من إجراء مدفوعات بالعملات المشفرة قابلة للتحقق والتدقيق ومتوافقة مع القوانين عبر ولايات قضائية متعددة. تطور المشروع من أساس TimeFi إلى طبقة ختم زمني لتبادل القيمة المتوافق، وربط معاملات سلسلة الكتل بالتمويل الحقيقي.

Pieverse المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Pieverse، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Pieverse الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)Binance Alpha Spotlight

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Pieverse

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:33:59 (UTC+8)

تحديثات Pieverse (PIEVERSE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Pieverse

PIEVERSE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع PIEVERSE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود PIEVERSE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Pieverse (PIEVERSE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Pieverse المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPIEVERSE
$0.8592
$0.8592$0.8592
+0.62%
85.74K (USDT)

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حاسبة PIEVERSE إلى USD

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PIEVERSE
PIEVERSE
USD
USD

1 PIEVERSE = 0.8485 USD