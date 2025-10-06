سعر Roboton المباشر اليوم هو 0.005306 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DCT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DCT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Roboton المباشر اليوم هو 0.005306 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DCT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DCT بسهولة على موقع MEXC الآن.

Roboton السعر(DCT)

السعر المباشر لـ 1 DCT إلى USD:

$0.005306
$0.005306
-0.01%1D
USD
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:20:29 (UTC+8)

معلومات سعر Roboton (DCT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.005301
$ 0.005301
24 ساعة منخفض
$ 0.00532
$ 0.00532
24 ساعة مرتفع

$ 0.005301
$ 0.005301

$ 0.00532
$ 0.00532

--
----

--
----

+0.01%

-0.01%

-1.87%

-1.87%

سعر Roboton (DCT) في الوقت الحقيقي هو $ 0.005306. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DCT بين أدنى سعر $ 0.005301 وأعلى سعر $ 0.00532، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDCT على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DCT +0.01% على مدار الساعة الماضية، -0.01% على مدار 24 ساعة، و -1.87% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Roboton (DCT)

--
----

$ 50.08K
$ 50.08K

$ 265.30M
$ 265.30M

--
----

50,000,000,000
50,000,000,000

TRX

القيمة السوقية الحالية لـ Roboton هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 50.08K. العرض المتداول لـ DCT يبلغ --، مع إجمالي عرض 50000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 265.30M.

سجل سعر Roboton (DCT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Roboton لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00000053-0.01%
30 يوم$ -0.00061-10.32%
60 يوم$ -0.000072-1.34%
90 يوم$ +0.002479+87.69%
تغير سعر Roboton اليوم

سجل اليوم DCT تغيرًا $ -0.00000053 (-0.01%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Roboton لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00061 (-10.32%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Roboton لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DCT تغييرًا في $ -0.000072 (-1.34%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Roboton لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.002479 (+87.69%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Roboton (DCT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Roboton.

ما هو Roboton ( DCT )

مشروع Roboton هو تطبيق مصغر هجين، أطلقته شركة DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA، يوفر للمستخدمين ميزة الكسب بنقرة واحدة، وألعاب PVP، وميزات ربح أخرى. مع وصوله إلى مئات الآلاف من مستخدمي نظام Ton، يسعى المشروع إلى تحقيق مزيد من النمو بالانتقال إلى نظام Tron.

متوفر Roboton على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Roboton الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين DCTلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Roboton على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Roboton سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Roboton (USD)

كم ستكون قيمة Roboton (DCT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Roboton (DCT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Roboton.

تحقق الآن من توقعات سعر Roboton!

توكنوميكس Roboton (DCT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Roboton (DCT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DCT والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Roboton ( DCT )

هل تبحث عن كيفية شراء Roboton؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Roboton على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة DCT إلى العملات المحلية

1 Roboton (DCT) إلى VND
139.62739
1 Roboton (DCT) إلى AUD
A$0.00801206
1 Roboton (DCT) إلى GBP
0.0039795
1 Roboton (DCT) إلى EUR
0.0045101
1 Roboton (DCT) إلى USD
$0.005306
1 Roboton (DCT) إلى MYR
RM0.02223214
1 Roboton (DCT) إلى TRY
0.2225867
1 Roboton (DCT) إلى JPY
¥0.806512
1 Roboton (DCT) إلى ARS
ARS$7.8144115
1 Roboton (DCT) إلى RUB
0.4205005
1 Roboton (DCT) إلى INR
0.46841368
1 Roboton (DCT) إلى IDR
Rp88.43329796
1 Roboton (DCT) إلى PHP
0.31167444
1 Roboton (DCT) إلى EGP
￡E.0.25134522
1 Roboton (DCT) إلى BRL
R$0.0283871
1 Roboton (DCT) إلى CAD
C$0.00737534
1 Roboton (DCT) إلى BDT
0.64956052
1 Roboton (DCT) إلى NGN
7.7234136
1 Roboton (DCT) إلى COP
$20.486466
1 Roboton (DCT) إلى ZAR
R.0.09094484
1 Roboton (DCT) إلى UAH
0.22343566
1 Roboton (DCT) إلى TZS
T.Sh.13.0689433
1 Roboton (DCT) إلى VES
Bs1.151402
1 Roboton (DCT) إلى CLP
$4.992946
1 Roboton (DCT) إلى PKR
Rs1.50435712
1 Roboton (DCT) إلى KZT
2.83133466
1 Roboton (DCT) إلى THB
฿0.17127768
1 Roboton (DCT) إلى TWD
NT$0.16220442
1 Roboton (DCT) إلى AED
د.إ0.01947302
1 Roboton (DCT) إلى CHF
Fr0.00419174
1 Roboton (DCT) إلى HKD
HK$0.04122762
1 Roboton (DCT) إلى AMD
֏2.03294084
1 Roboton (DCT) إلى MAD
.د.م0.04897438
1 Roboton (DCT) إلى MXN
$0.09784264
1 Roboton (DCT) إلى SAR
ريال0.0198975
1 Roboton (DCT) إلى ETB
Br0.80476102
1 Roboton (DCT) إلى KES
KSh0.68548214
1 Roboton (DCT) إلى JOD
د.أ0.003761954
1 Roboton (DCT) إلى PLN
0.01926078
1 Roboton (DCT) إلى RON
лв0.02318722
1 Roboton (DCT) إلى SEK
kr0.04977028
1 Roboton (DCT) إلى BGN
лв0.00891408
1 Roboton (DCT) إلى HUF
Ft1.77156728
1 Roboton (DCT) إلى CZK
0.1108954
1 Roboton (DCT) إلى KWD
د.ك0.001623636
1 Roboton (DCT) إلى ILS
0.0172445
1 Roboton (DCT) إلى BOB
Bs0.03666446
1 Roboton (DCT) إلى AZN
0.0090202
1 Roboton (DCT) إلى TJS
SM0.04902744
1 Roboton (DCT) إلى GEL
0.01443232
1 Roboton (DCT) إلى AOA
Kz4.83679042
1 Roboton (DCT) إلى BHD
.د.ب0.001995056
1 Roboton (DCT) إلى BMD
$0.005306
1 Roboton (DCT) إلى DKK
kr0.03406452
1 Roboton (DCT) إلى HNL
L0.13976004
1 Roboton (DCT) إلى MUR
0.24147606
1 Roboton (DCT) إلى NAD
$0.09163462
1 Roboton (DCT) إلى NOK
kr0.05295388
1 Roboton (DCT) إلى NZD
$0.00912632
1 Roboton (DCT) إلى PAB
B/.0.005306
1 Roboton (DCT) إلى PGK
K0.02233826
1 Roboton (DCT) إلى QAR
ر.ق0.01931384
1 Roboton (DCT) إلى RSD
дин.0.53495092
1 Roboton (DCT) إلى UZS
soʻm63.92769614
1 Roboton (DCT) إلى ALL
L0.44076942
1 Roboton (DCT) إلى ANG
ƒ0.00949774
1 Roboton (DCT) إلى AWG
ƒ0.0095508
1 Roboton (DCT) إلى BBD
$0.010612
1 Roboton (DCT) إلى BAM
KM0.00886102
1 Roboton (DCT) إلى BIF
Fr15.647394
1 Roboton (DCT) إلى BND
$0.00684474
1 Roboton (DCT) إلى BSD
$0.005306
1 Roboton (DCT) إلى JMD
$0.85150688
1 Roboton (DCT) إلى KHR
21.3951185
1 Roboton (DCT) إلى KMF
Fr2.233826
1 Roboton (DCT) إلى LAK
115.34782378
1 Roboton (DCT) إلى LKR
රු1.61615454
1 Roboton (DCT) إلى MDL
L0.090202
1 Roboton (DCT) إلى MGA
Ar23.68746968
1 Roboton (DCT) إلى MOP
P0.04250106
1 Roboton (DCT) إلى MVR
0.0811818
1 Roboton (DCT) إلى MWK
MK9.21179966
1 Roboton (DCT) إلى MZN
MT0.3390534
1 Roboton (DCT) إلى NPR
रु0.7497378
1 Roboton (DCT) إلى PYG
37.630152
1 Roboton (DCT) إلى RWF
Fr7.709618
1 Roboton (DCT) إلى SBD
$0.04361532
1 Roboton (DCT) إلى SCR
0.07364728
1 Roboton (DCT) إلى SRD
$0.20979924
1 Roboton (DCT) إلى SVC
$0.0464275
1 Roboton (DCT) إلى SZL
L0.09163462
1 Roboton (DCT) إلى TMT
m0.018571
1 Roboton (DCT) إلى TND
د.ت0.015578416
1 Roboton (DCT) إلى TTD
$0.03602774
1 Roboton (DCT) إلى UGX
Sh18.486104
1 Roboton (DCT) إلى XAF
Fr2.992584
1 Roboton (DCT) إلى XCD
$0.0143262
1 Roboton (DCT) إلى XOF
Fr2.992584
1 Roboton (DCT) إلى XPF
Fr0.541212
1 Roboton (DCT) إلى BWP
P0.07550438
1 Roboton (DCT) إلى BZD
$0.01066506
1 Roboton (DCT) إلى CVE
$0.50231902
1 Roboton (DCT) إلى DJF
Fr0.944468
1 Roboton (DCT) إلى DOP
$0.33990236
1 Roboton (DCT) إلى DZD
د.ج0.6892494
1 Roboton (DCT) إلى FJD
$0.0119385
1 Roboton (DCT) إلى GNF
Fr46.13567
1 Roboton (DCT) إلى GTQ
Q0.04064396
1 Roboton (DCT) إلى GYD
$1.11118252
1 Roboton (DCT) إلى ISK
kr0.652638

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Roboton، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Roboton الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Roboton

كم يساوي Roboton (DCT) اليوم؟
سعر DCT المباشر في USD هو USD 0.005306، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DCT إلى USD الحالي؟
سعر DCT إلى USD الحالي هو $ 0.005306. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Roboton ؟
القيمة السوقية لعملة DCT هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DCT؟
العرض المتداول لتوكن DCT هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DCT؟
حقق DCT سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DCT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- DCT.
ما هو حجم تداول DCT؟
حجم تداول DCT المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 50.08K USD.
هل سترتفع DCT هذا العام؟
قد يرتفع DCT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DCT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:20:29 (UTC+8)

تحديثات Roboton (DCT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

