سعر Pharos اليوم

السعر المباشر لمشروع Pharos (PROS) اليوم هو $ 0.37، مع تغير بنسبة 0.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PROS الحالي إلى USD هو $ 0.37 لكل PROS.

يحتل Pharos حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- PROS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PROS بين $ 0.366 (أدنى) و$ 0.3746 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك PROS بمقدار -0.54% خلال الساعة الماضية و-7.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 572.27.

معلومات سوق Pharos (PROS)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 572.27$ 572.27 $ 572.27 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 370.00M$ 370.00M $ 370.00M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام PHAROS

القيمة السوقية الحالية لـ Pharos هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 572.27. العرض المتداول لـ PROS يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 370.00M.