سعر 1INCH اليوم

السعر المباشر لمشروع 1INCH (1INCH) اليوم هو $ 0.08287، مع تغير بنسبة 0.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 1INCH الحالي إلى USD هو $ 0.08287 لكل 1INCH.

يحتل 1INCH حاليًا المرتبة #179 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 116.96M، مع عرض متداول قدره 1.41B 1INCH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 1INCH بين $ 0.08173 (أدنى) و$ 0.08302 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7.86665504، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.06523956537105137.

على المدى القصير، تحرك 1INCH بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و-2.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.98K.

معلومات سوق 1INCH (1INCH)

التصنيف No.179 القيمة السوقية $ 116.96M$ 116.96M $ 116.96M الحجم (24 ساعة) $ 57.98K$ 57.98K $ 57.98K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 124.31M$ 124.31M $ 124.31M إمداد دورة التداول 1.41B 1.41B 1.41B الحد الأقصى للعرض 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 إجمالي العرض 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 معدل التداول 94.09% الحصة السوقية 0.01% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ 1INCH هي $ 116.96M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.98K. العرض المتداول لـ 1INCH يبلغ 1.41B، مع إجمالي عرض 1500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 124.31M.