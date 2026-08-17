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سعر 1INCH المباشر اليوم هو 0.08287 USD. القيمة السوقية لـ 1INCH هي 116,961,103.197459198471 USD. تابع تحديثات أسعار 1INCH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر 1INCH المباشر اليوم هو 0.08287 USD. القيمة السوقية لـ 1INCH هي 116,961,103.197459198471 USD. تابع تحديثات أسعار 1INCH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن 1INCH

معلومات سعر 1INCH

ما هو 1INCH

الوثيقة البيضاء لـ 1INCH

الموقع الرسمي لـ 1INCH

اقتصاد توكن 1INCH

توقعات سعر 1INCH

سجل 1INCH

دليل شراء 1INCH

محول عملة 1INCH إلى الفيات

عقود 1INCH الفورية

1INCH عقود USDT-M الآجلة

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شعار 1INCH

سعر 1INCH (1INCH)

السعر المباشر لـ 1 1INCH إلى USD:

$0.08287
$0.08287$0.08287
+0.38%1D
USD
مخطط أسعار 1INCH (1INCH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 14:56:51 (UTC+8)

سعر 1INCH اليوم

السعر المباشر لمشروع 1INCH (1INCH) اليوم هو $ 0.08287، مع تغير بنسبة 0.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 1INCH الحالي إلى USD هو $ 0.08287 لكل 1INCH.

يحتل 1INCH حاليًا المرتبة #179 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 116.96M، مع عرض متداول قدره 1.41B 1INCH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 1INCH بين $ 0.08173 (أدنى) و$ 0.08302 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7.86665504، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.06523956537105137.

على المدى القصير، تحرك 1INCH بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و-2.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.98K.

معلومات سوق 1INCH (1INCH)

No.179

$ 116.96M
$ 116.96M$ 116.96M

$ 57.98K
$ 57.98K$ 57.98K

$ 124.31M
$ 124.31M$ 124.31M

1.41B
1.41B 1.41B

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

94.09%

0.01%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ 1INCH هي $ 116.96M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.98K. العرض المتداول لـ 1INCH يبلغ 1.41B، مع إجمالي عرض 1500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 124.31M.

سجل سعر 1INCH بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.08173
$ 0.08173$ 0.08173
24 ساعة منخفض
$ 0.08302
$ 0.08302$ 0.08302
24 ساعة مرتفع

$ 0.08173
$ 0.08173$ 0.08173

$ 0.08302
$ 0.08302$ 0.08302

$ 7.86665504
$ 7.86665504$ 7.86665504

$ 0.06523956537105137
$ 0.06523956537105137$ 0.06523956537105137

+0.24%

+0.38%

-2.04%

-2.04%

سجل سعر 1INCH (1INCH) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار 1INCH لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0003137+0.38%
30 يوم$ +0.01101+15.32%
60 يوم$ +0.00781+10.40%
90 يوم$ -0.00938-10.17%
تغير سعر 1INCH اليوم

سجل اليوم 1INCH تغيرًا $ +0.0003137 (+0.38%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر 1INCH لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.01101 (+15.32%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر 1INCH لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد 1INCH تغييرًا في $ +0.00781 (+10.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر 1INCH لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00938 (-10.17%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة 1INCH (1INCH)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار 1INCH.

تحليل 1INCH

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار 1INCH الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق 1INCH اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق 1INCH: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

1INCH_USDT يتحرك فوق مركز 0.08235 على الإطار الزمني 4 ساعات. وقد تجاوز السعر مستوى المقاومة R1 عند 0.08254، ويُتداول حالياً عند 0.08259. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيباً صعودياً، بينما يحافظ المتوسط الأسي طويل المدى EMA على اتجاهه الصاعد. ويشير نظام التمركز إلى أن السعر يتحرك ضمن قناة صاعدة بين المركز ومستوى R2. كما أن مركز الكتلة الهيكلية قد ارتفع قليلاً، حيث أتمّ الطرفان (البائعون والمشترون) عملية تبادل للحيازات بالقرب من المركز. في الوقت الحالي، انفصل السعر عن المنطقة الكثيفة في القاع، مع وجود مساحة صاعدة تمتد حتى مستوى 0.08272. تشير مؤشرات MACD إلى حدوث تقاطع هبوطي، حيث تتفرق الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأسفل. كما تحولت أعمدة الزخم من الإيجابية إلى السلبية، مما يعكس تراجع قوة الشراء على المدى القصير. أما مؤشر RSI فقد عاد إلى المنطقة المحايدة دون دخول نطاقات التشبع الشرائي أو البيعي. وتتراجع قيم KDJ وStochRSI بشكل متزامن، مما يشير إلى ضغط تصحيحي قصير المدى. وبالنسبة لمؤشر بولينجر باند، فقد ضاقت الفجوة بين خطوطه، ما يدل على انخفاض معدل التذبذب. كما تظهر تبايناً في حركة المؤشرات السريعة والبطيئة، إذ يتعايش الاتجاه الصعودي طويل المدى مع ضعف الزخم على المدى القصير. أما بالنسبة لمستويات الدعم والمقاومة، فإن أقرب دعم يقع عند مستوى S1 عند 0.08217، وهو يبعد حوالي 0.5% عن السعر الحالي. أما المستوى الدفاعي الرئيسي في الأسفل فهو عند S2 عند 0.08198، والذي يبعد نحو 0.7% عن السعر الحالي. وعلى الجانب العلوي، فإن أول مقاومة هي عند R1 عند 0.08254، وقد تم اختراقها لفترة وجيزة. أما المستوى المرجعي البعيد فهو عند R2 عند 0.08272، والذي يبعد نحو 0.15% عن السعر الحالي. وإذا لم يتمكن السعر من الاستقرار فوق مستوى R1، فستكون هناك محاولة لإعادة اختبار صلاحية المركز عند 0.08235.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار 1INCH؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز 1INCH:

1. الطلب على تجميع منصات التداول اللامركزية (DEX) - فكلما ارتفعت أحجام التداول عبر منصات التداول اللامركزية، زادت فائدة الرمز.
2. ترقيات البروتوكول والميزات الجديدة - تُعزز التحسينات التقنية ثقة المستثمرين.
3. معنويات سوق التمويل اللامركزي (DeFi) - تؤثر الاتجاهات العامة في مجال التمويل اللامركزي في معدل اعتماد الرمز.
4. توسيع استخدامات الرمز - فالحالات الجديدة للاستخدام خارج نطاق الحوكمة تعزز قيمة الرمز.
5. المنافسة مع مجمّعي منصات التداول اللامركزية الأخرى - تؤثر حصة السوق في تحديد الأسعار.
6. حجم التداول والسيولة - فكلما ارتفعت مستوى النشاط، دعم ذلك استقرار الأسعار.
7. مقترحات الحوكمة وقرارات المجتمع - تُؤثر التغييرات في البروتوكول في القيمة طويلة الأجل للرمز.
8. إعلانات الشراكات - فالتكامل مع المنصات الكبرى يُحفّز الاهتمام بالرمز.
9. حوافز صناع السوق - تؤثر برامج المكافآت في حركة تداول الرمز.
10. الظروف العامة لسوق العملات المشفرة - فاتجاهات بيتكوين وإيثريوم تؤثر في أسعار العملات البديلة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر 1INCH اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر 1INCH اليوم لأن: 1) تُؤثِّر قرارات التداول – توقيت الشراء/البيع – في الأرباح. 2) يساعد تتبع المحافظ الاستثمارية على رصد التغيّرات في قيمة الاستثمارات. 3) يُسهِّل تحليل السوق فهم الاتجاهات والتقلّبات. 4) تُمكِّن فرص DeFi – إذ إن 1INCH يُعزِّز خدمات تجميع منصات التداول اللامركزية (DEX).

توقعات أسعار 1INCH

1INCH (1INCH) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف 1INCH في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعر1INCH (1INCH) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر 1INCH نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر 1INCH الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار 1INCH للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار 1INCH.

كيفية شراء واستثمار 1INCH في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع 1INCH؟ شراء 1INCH سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء 1INCH. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء 1INCH (1INCH).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة 1INCH فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء 1INCH (1INCH)

ماذا يمكنك أن تفعل مع 1INCH

يسمح لك امتلاك 1INCH بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو 1INCH ( 1INCH )

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

1INCH المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ 1INCH، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب 1INCH الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول 1INCH

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 14:56:51 (UTC+8)

تحديثات 1INCH (1INCH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن 1INCH

1INCH USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع 1INCH باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود 1INCH USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق 1INCH (1INCH) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر 1INCH المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDT1INCH
$0.08285
$0.08285$0.08285
+0.37%
706.09K (USDT)

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1INCH
USD
USD

1 1INCH = 0.08287 USD