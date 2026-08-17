سعر 1INCH (1INCH)
السعر المباشر لمشروع 1INCH (1INCH) اليوم هو $ 0.08287، مع تغير بنسبة 0.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 1INCH الحالي إلى USD هو $ 0.08287 لكل 1INCH.
يحتل 1INCH حاليًا المرتبة #179 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 116.96M، مع عرض متداول قدره 1.41B 1INCH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 1INCH بين $ 0.08173 (أدنى) و$ 0.08302 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7.86665504، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.06523956537105137.
على المدى القصير، تحرك 1INCH بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و-2.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.98K.
No.179
94.09%
0.01%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ 1INCH هي $ 116.96M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.98K. العرض المتداول لـ 1INCH يبلغ 1.41B، مع إجمالي عرض 1500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 124.31M.
+0.24%
+0.38%
-2.04%
-2.04%
تتبع تغيرات أسعار 1INCH لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0003137
|+0.38%
|30 يوم
|$ +0.01101
|+15.32%
|60 يوم
|$ +0.00781
|+10.40%
|90 يوم
|$ -0.00938
|-10.17%
سجل اليوم 1INCH تغيرًا $ +0.0003137 (+0.38%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.01101 (+15.32%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد 1INCH تغييرًا في $ +0.00781 (+10.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00938 (-10.17%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار 1INCH الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق 1INCH: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|R1 < السعر ≤ R2
|بين R1-R2
|فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
1INCH_USDT يتحرك فوق مركز 0.08235 على الإطار الزمني 4 ساعات. وقد تجاوز السعر مستوى المقاومة R1 عند 0.08254، ويُتداول حالياً عند 0.08259. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيباً صعودياً، بينما يحافظ المتوسط الأسي طويل المدى EMA على اتجاهه الصاعد. ويشير نظام التمركز إلى أن السعر يتحرك ضمن قناة صاعدة بين المركز ومستوى R2. كما أن مركز الكتلة الهيكلية قد ارتفع قليلاً، حيث أتمّ الطرفان (البائعون والمشترون) عملية تبادل للحيازات بالقرب من المركز. في الوقت الحالي، انفصل السعر عن المنطقة الكثيفة في القاع، مع وجود مساحة صاعدة تمتد حتى مستوى 0.08272. تشير مؤشرات MACD إلى حدوث تقاطع هبوطي، حيث تتفرق الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأسفل. كما تحولت أعمدة الزخم من الإيجابية إلى السلبية، مما يعكس تراجع قوة الشراء على المدى القصير. أما مؤشر RSI فقد عاد إلى المنطقة المحايدة دون دخول نطاقات التشبع الشرائي أو البيعي. وتتراجع قيم KDJ وStochRSI بشكل متزامن، مما يشير إلى ضغط تصحيحي قصير المدى. وبالنسبة لمؤشر بولينجر باند، فقد ضاقت الفجوة بين خطوطه، ما يدل على انخفاض معدل التذبذب. كما تظهر تبايناً في حركة المؤشرات السريعة والبطيئة، إذ يتعايش الاتجاه الصعودي طويل المدى مع ضعف الزخم على المدى القصير. أما بالنسبة لمستويات الدعم والمقاومة، فإن أقرب دعم يقع عند مستوى S1 عند 0.08217، وهو يبعد حوالي 0.5% عن السعر الحالي. أما المستوى الدفاعي الرئيسي في الأسفل فهو عند S2 عند 0.08198، والذي يبعد نحو 0.7% عن السعر الحالي. وعلى الجانب العلوي، فإن أول مقاومة هي عند R1 عند 0.08254، وقد تم اختراقها لفترة وجيزة. أما المستوى المرجعي البعيد فهو عند R2 عند 0.08272، والذي يبعد نحو 0.15% عن السعر الحالي. وإذا لم يتمكن السعر من الاستقرار فوق مستوى R1، فستكون هناك محاولة لإعادة اختبار صلاحية المركز عند 0.08235.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر 1INCH نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ 1INCH، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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