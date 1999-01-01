BELUGA

ميم BELUGA محبوب من قبل مئات الآلاف من المستخدمين، وخاصةً في عالم "تون". يرتدي هذا الحوت اللطيف قبعة من Dogwifhat(WIF) ، التي تُعتبر من أكثر ميمات "تون" شهرةً حول العالم.

اسم العملة المشفرةBELUGA

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض2,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامTONCOIN

مقدمةميم BELUGA محبوب من قبل مئات الآلاف من المستخدمين، وخاصةً في عالم "تون". يرتدي هذا الحوت اللطيف قبعة من Dogwifhat(WIF) ، التي تُعتبر من أكثر ميمات "تون" شهرةً حول العالم.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
BELUGA/USDT
BELUGA
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24 ساعة مرتفع
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24 ساعة منخفض
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حجم 24 ساعة (BELUGA)
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مبلغ 24 ساعة (USDT)
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رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
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