BELUGA

ميم BELUGA محبوب من قبل مئات الآلاف من المستخدمين، وخاصةً في عالم "تون". يرتدي هذا الحوت اللطيف قبعة من Dogwifhat(WIF) ، التي تُعتبر من أكثر ميمات "تون" شهرةً حول العالم.

اسم العملة المشفرةBELUGA

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض2,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامTONCOIN

مقدمةميم BELUGA محبوب من قبل مئات الآلاف من المستخدمين، وخاصةً في عالم "تون". يرتدي هذا الحوت اللطيف قبعة من Dogwifhat(WIF) ، التي تُعتبر من أكثر ميمات "تون" شهرةً حول العالم.

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