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سعر Tether Gold المباشر اليوم هو 4,376.01 USD. القيمة السوقية لـ GOLD(XAUT) هي 2,681,722,462.34862732 USD. تابع تحديثات أسعار GOLD(XAUT) إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Tether Gold المباشر اليوم هو 4,376.01 USD. القيمة السوقية لـ GOLD(XAUT) هي 2,681,722,462.34862732 USD. تابع تحديثات أسعار GOLD(XAUT) إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن GOLD(XAUT)

معلومات سعر GOLD(XAUT)

ما هو GOLD(XAUT)

الوثيقة البيضاء لـ GOLD(XAUT)

الموقع الرسمي لـ GOLD(XAUT)

اقتصاد توكن GOLD(XAUT)

توقعات سعر GOLD(XAUT)

سجل GOLD(XAUT)

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سعر Tether Gold (GOLD(XAUT))

السعر المباشر لـ 1 GOLD(XAUT) إلى USD:

$4,376.01
$4,376.01$4,376.01
+0.37%1D
USD
مخطط أسعار Tether Gold (GOLD(XAUT)) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:09:06 (UTC+8)

سعر Tether Gold اليوم

السعر المباشر لمشروع Tether Gold (GOLD(XAUT)) اليوم هو $ 4,376.01، مع تغير بنسبة 0.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GOLD(XAUT) الحالي إلى USD هو $ 4,376.01 لكل GOLD(XAUT).

يحتل Tether Gold حاليًا المرتبة #34 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.68B، مع عرض متداول قدره 612.82K GOLD(XAUT). خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GOLD(XAUT) بين $ 4,351.42 (أدنى) و$ 4,394.04 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5,597.095966295455، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,408.88233399.

على المدى القصير، تحرك GOLD(XAUT) بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و+1.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 179.88K.

معلومات سوق Tether Gold (GOLD(XAUT))

No.34

$ 2.68B
$ 2.68B$ 2.68B

$ 179.88K
$ 179.88K$ 179.88K

$ 3.10B
$ 3.10B$ 3.10B

612.82K
612.82K 612.82K

707,747.089
707,747.089 707,747.089

0.11%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Tether Gold هي $ 2.68B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 179.88K. العرض المتداول لـ GOLD(XAUT) يبلغ 612.82K، مع إجمالي عرض 707747.089. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.10B.

سجل سعر Tether Gold بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 4,351.42
$ 4,351.42$ 4,351.42
24 ساعة منخفض
$ 4,394.04
$ 4,394.04$ 4,394.04
24 ساعة مرتفع

$ 4,351.42
$ 4,351.42$ 4,351.42

$ 4,394.04
$ 4,394.04$ 4,394.04

$ 5,597.095966295455
$ 5,597.095966295455$ 5,597.095966295455

$ 1,408.88233399
$ 1,408.88233399$ 1,408.88233399

-0.06%

+0.37%

+1.26%

+1.26%

سجل سعر Tether Gold (GOLD(XAUT)) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Tether Gold لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +16.1316+0.37%
30 يوم$ +362.68+9.03%
60 يوم$ +150.53+3.56%
90 يوم$ -156.25-3.45%
تغير سعر Tether Gold اليوم

سجل اليوم GOLD(XAUT) تغيرًا $ +16.1316 (+0.37%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Tether Gold لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +362.68 (+9.03%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Tether Gold لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GOLD(XAUT) تغييرًا في $ +150.53 (+3.56%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Tether Gold لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -156.25 (-3.45%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Tether Gold (GOLD(XAUT))؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Tether Gold.

تحليل Tether Gold

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Tether Gold الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Tether Gold اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق GOLD(XAUT): هبوطية، صعودية بنسبة 25% | هبوطية بنسبة 75%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

【هيكل السوق】 يُظهر زوج XAUT_USDT إشارة شراء متسقة للغاية على الإطار الزمني 4 ساعات، وفقًا للمؤشرات الفنية. يقع السعر الحالي عند 4649.29، وهو أقل بـ54 نقطة من مركز التجمع الرئيسي عند 4703.4333، ويتمركز ضمن نطاق احتياطي يقع فوق مستوى الدعم S1 عند 4629.9666. كما أن مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) ومجموعة المتوسطات الأسية (EMA) تُظهر حالة متطابقة تمامًا: 7 إشارات شراء، 0 إشارات حيادية، و0 إشارات بيع. 【حالة الزخم】 يتواجد مؤشر MACD في حالة تقاطع هبوطي، مما يخلق تباينًا طبقيًا مع إشارات الشراء الصادرة عن نظام المتوسطات المتحركة. أما مؤشر RSI فيبقى ضمن النطاق الحيادي، فيما يُظهر تركيز الزخم تباينًا بين المؤشرات السريعة والبطيئة. ولا يوجد تفاعل متناغم بين الزخم القصير المدى ومؤشرات الاتجاه على المدى المتوسط أو الطويل. 【المستويات الرئيسية】 يقع المقاومة القريبة عند مركز التجمع الرئيسي عند 4703.4333 (أعلى بـ54 نقطة)، بينما يقع المقاومة البعيدة R1 عند 4834.7666 (أعلى بـ185 نقطة). وعلى الجانب الآخر، يبعد مستوى الدعم S1 عند 4629.9666 عن السعر الحالي 19 نقطة، فيما يقع مستوى الدعم S2 عند 4498.6333، أدنى بـ150 نقطة.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Tether Gold؟

تتأثر أسعار Tether Gold (XAUT) بشكل رئيسي بما يلي:

1. أسعار الذهب الفورية – إذ يعكس XAUT قيمة الذهب المادي.
2. الطلب في السوق على العملات المشفرة المدعومة بالذهب.
3. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام ومستوى تقلبه.
4. أساسيات سوق الذهب (التضخم، وعدم اليقين الاقتصادي).
5. سمعة Tether وعوامل الثقة المرتبطة بها.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Tether Gold اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر Tether Gold (XAUT) اليوم لعدة أسباب رئيسية:

1. اتخاذ قرارات الاستثمار - يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع الأصول في الأوقات المثلى.
2. تتبع المحافظ الاستثمارية - يراقب المستثمرون القيمة الفعلية لمحافظهم في الوقت الحقيقي.
3. تحليل السوق - تساعد حركات الأسعار في التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.
4. التعرض للذهب - يوفر XAUT إمكانية الوصول الرقمي إلى الذهب الفعلي دون الحاجة إلى القلق بشأن عمليات التخزين.
5. فرص المراجحة - تخلق فروق الأسعار بين البورصات إمكانية لتحقيق أرباح.

توقعات أسعار Tether Gold

Tether Gold (GOLD(XAUT)) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GOLD(XAUT) في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرTether Gold (GOLD(XAUT)) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Tether Gold نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Tether Gold الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار GOLD(XAUT) للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Tether Gold.

كيفية شراء واستثمار Tether Gold في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Tether Gold؟ شراء GOLD(XAUT) سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Tether Gold. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Tether Gold (GOLD(XAUT)).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Tether Gold فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Tether Gold (GOLD(XAUT))

ماذا يمكنك أن تفعل مع Tether Gold

يسمح لك امتلاك Tether Gold بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Tether Gold ( GOLD(XAUT) )

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Tether Gold المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Tether Gold، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Tether Gold الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Tether Gold

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:09:06 (UTC+8)

تحديثات Tether Gold (GOLD(XAUT)) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Tether Gold

GOLD(XAUT) USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع GOLD(XAUT) باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود GOLD(XAUT) USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Tether Gold (GOLD(XAUT)) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Tether Gold المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGOLD(XAUT)
$4,376.01
$4,376.01$4,376.01
+0.37%
41.19 (USDT)
/EURGOLD(XAUT)
$3,769.6
$3,769.6$3,769.6
+0.06%
17.61 (USDT)
/USD1GOLD(XAUT)
$4,375.4
$4,375.4$4,375.4
+0.38%
12.98 (USDT)
/USDCGOLD(XAUT)
$4,371.9
$4,371.9$4,371.9
+0.37%
29.73 (USDT)

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حاسبة GOLD(XAUT) إلى USD

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GOLD(XAUT)
USD
USD

1 GOLD(XAUT) = 4,376.01 USD