سعر Tether Gold (GOLD(XAUT))
السعر المباشر لمشروع Tether Gold (GOLD(XAUT)) اليوم هو $ 4,376.01، مع تغير بنسبة 0.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GOLD(XAUT) الحالي إلى USD هو $ 4,376.01 لكل GOLD(XAUT).
يحتل Tether Gold حاليًا المرتبة #34 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.68B، مع عرض متداول قدره 612.82K GOLD(XAUT). خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GOLD(XAUT) بين $ 4,351.42 (أدنى) و$ 4,394.04 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5,597.095966295455، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,408.88233399.
على المدى القصير، تحرك GOLD(XAUT) بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و+1.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 179.88K.
No.34
0.11%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Tether Gold هي $ 2.68B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 179.88K. العرض المتداول لـ GOLD(XAUT) يبلغ 612.82K، مع إجمالي عرض 707747.089. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.10B.
-0.06%
+0.37%
+1.26%
+1.26%
تتبع تغيرات أسعار Tether Gold لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +16.1316
|+0.37%
|30 يوم
|$ +362.68
|+9.03%
|60 يوم
|$ +150.53
|+3.56%
|90 يوم
|$ -156.25
|-3.45%
سجل اليوم GOLD(XAUT) تغيرًا $ +16.1316 (+0.37%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +362.68 (+9.03%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GOLD(XAUT) تغييرًا في $ +150.53 (+3.56%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -156.25 (-3.45%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Tether Gold الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق GOLD(XAUT): هبوطية، صعودية بنسبة 25% | هبوطية بنسبة 75%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
【هيكل السوق】 يُظهر زوج XAUT_USDT إشارة شراء متسقة للغاية على الإطار الزمني 4 ساعات، وفقًا للمؤشرات الفنية. يقع السعر الحالي عند 4649.29، وهو أقل بـ54 نقطة من مركز التجمع الرئيسي عند 4703.4333، ويتمركز ضمن نطاق احتياطي يقع فوق مستوى الدعم S1 عند 4629.9666. كما أن مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) ومجموعة المتوسطات الأسية (EMA) تُظهر حالة متطابقة تمامًا: 7 إشارات شراء، 0 إشارات حيادية، و0 إشارات بيع. 【حالة الزخم】 يتواجد مؤشر MACD في حالة تقاطع هبوطي، مما يخلق تباينًا طبقيًا مع إشارات الشراء الصادرة عن نظام المتوسطات المتحركة. أما مؤشر RSI فيبقى ضمن النطاق الحيادي، فيما يُظهر تركيز الزخم تباينًا بين المؤشرات السريعة والبطيئة. ولا يوجد تفاعل متناغم بين الزخم القصير المدى ومؤشرات الاتجاه على المدى المتوسط أو الطويل. 【المستويات الرئيسية】 يقع المقاومة القريبة عند مركز التجمع الرئيسي عند 4703.4333 (أعلى بـ54 نقطة)، بينما يقع المقاومة البعيدة R1 عند 4834.7666 (أعلى بـ185 نقطة). وعلى الجانب الآخر، يبعد مستوى الدعم S1 عند 4629.9666 عن السعر الحالي 19 نقطة، فيما يقع مستوى الدعم S2 عند 4498.6333، أدنى بـ150 نقطة.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Tether Gold نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Tether Gold، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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