سعر Tether Gold اليوم

السعر المباشر لمشروع Tether Gold (GOLD(XAUT)) اليوم هو $ 4,376.01، مع تغير بنسبة 0.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GOLD(XAUT) الحالي إلى USD هو $ 4,376.01 لكل GOLD(XAUT).

يحتل Tether Gold حاليًا المرتبة #34 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.68B، مع عرض متداول قدره 612.82K GOLD(XAUT). خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GOLD(XAUT) بين $ 4,351.42 (أدنى) و$ 4,394.04 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5,597.095966295455، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,408.88233399.

على المدى القصير، تحرك GOLD(XAUT) بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و+1.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 179.88K.

معلومات سوق Tether Gold (GOLD(XAUT))

التصنيف No.34 القيمة السوقية $ 2.68B$ 2.68B $ 2.68B الحجم (24 ساعة) $ 179.88K$ 179.88K $ 179.88K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.10B$ 3.10B $ 3.10B إمداد دورة التداول 612.82K 612.82K 612.82K إجمالي العرض 707,747.089 707,747.089 707,747.089 الحصة السوقية 0.11% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Tether Gold هي $ 2.68B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 179.88K. العرض المتداول لـ GOLD(XAUT) يبلغ 612.82K، مع إجمالي عرض 707747.089. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.10B.