سعر Terra Classic اليوم

السعر المباشر لمشروع Terra Classic (LUNC) اليوم هو $ 0.00004812، مع تغير بنسبة 0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LUNC الحالي إلى USD هو $ 0.00004812 لكل LUNC.

يحتل Terra Classic حاليًا المرتبة #93 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 265.48M، مع عرض متداول قدره 5.52T LUNC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LUNC بين $ 0.00004713 (أدنى) و$ 0.0000483 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 119.18462385854534، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000440840708764.

على المدى القصير، تحرك LUNC بمقدار +0.16% خلال الساعة الماضية و-4.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 75.92K.

معلومات سوق Terra Classic (LUNC)

التصنيف No.93 القيمة السوقية $ 265.48M$ 265.48M $ 265.48M الحجم (24 ساعة) $ 75.92K$ 75.92K $ 75.92K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 310.66M$ 310.66M $ 310.66M إمداد دورة التداول 5.52T 5.52T 5.52T الحد الأقصى للعرض 6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108 إجمالي العرض 6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108 معدل التداول 85.45% الحصة السوقية 0.01% البلوكتشين العام LUNA

القيمة السوقية الحالية لـ Terra Classic هي $ 265.48M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 75.92K. العرض المتداول لـ LUNC يبلغ 5.52T، مع إجمالي عرض 6455869419998.315108. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 310.66M.