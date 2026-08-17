سعر Terra Classic (LUNC)
السعر المباشر لمشروع Terra Classic (LUNC) اليوم هو $ 0.00004812، مع تغير بنسبة 0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LUNC الحالي إلى USD هو $ 0.00004812 لكل LUNC.
يحتل Terra Classic حاليًا المرتبة #93 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 265.48M، مع عرض متداول قدره 5.52T LUNC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LUNC بين $ 0.00004713 (أدنى) و$ 0.0000483 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 119.18462385854534، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000440840708764.
على المدى القصير، تحرك LUNC بمقدار +0.16% خلال الساعة الماضية و-4.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 75.92K.
No.93
85.45%
0.01%
LUNA
القيمة السوقية الحالية لـ Terra Classic هي $ 265.48M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 75.92K. العرض المتداول لـ LUNC يبلغ 5.52T، مع إجمالي عرض 6455869419998.315108. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 310.66M.
+0.16%
+0.08%
-4.45%
-4.45%
تتبع تغيرات أسعار Terra Classic لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0000000385
|+0.08%
|30 يوم
|$ -0.00000944
|-16.41%
|60 يوم
|$ -0.00002374
|-33.04%
|90 يوم
|$ -0.0000294
|-37.93%
سجل اليوم LUNC تغيرًا $ +0.0000000385 (+0.08%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00000944 (-16.41%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LUNC تغييرًا في $ -0.00002374 (-33.04%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0000294 (-37.93%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Terra Classic الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق LUNC: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
LUNC_USDT يتحرك ضمن الدورة الزمنية 4 ساعات عند مستوى 0.003E-5 تحت نقطة التمركز الرئيسية البالغة 4.795E-5. يقبع السعر ضمن نطاق ضيق بين مستوى الدعم S1 والمركز الرئيسي. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، بينما تبقى المتوسطات طويلة المدى في وضع محايد. يمر الهيكل السوقي بمرحلة انتقالية من التوازن بين الطلب والعرض. تُظهر مؤشرات MACD نمط تقاطع هبوطي، فيما يشير مؤشر القوة الحركية إلى وجود ضغط هبوطي مستمر. يقع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، دون ظهور قيم متطرفة تدل على حالة الشراء المفرط أو البيع المفرط. تُظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تبايناً في الاتجاه، حيث تتعارض القوة الحركية قصيرة المدى مع الاتجاه المتوسط. تظل معدلات التذبذب منخفضة، ويشير انغلاق نطاق بولينجر إلى اقتراب تغيّر الاتجاه. تتركز قوى الشراء في مناطق محدودة، دون توفر كميات كبيرة من التداول بشكل مستمر. كما أن توزيع القوة الحركية متناثر، مما يمنع ظهور أي اتجاه واضح ومسيطر. على الصعيد العلوي، يشكّل مستوى R1 عند 4.821E-5 مسافة 0.429E-5 عن السعر الحالي، ويُعدّ مقاومة قريبة. أما مستوى R2 عند 4.856E-5 فهو أبعد قليلاً، ويمثّل مرجعاً ثانوياً للتحليل. وعلى الصعيد السفلي، يقع مستوى S1 عند 4.76E-5 على مسافة 0.32E-5 من السعر الحالي، وهو دعم قريب. أما مستوى S2 عند 4.734E-5 فيمثل مستوى أعمق، ويحدّد حدود المساحة الهبوطية. يتحرك السعر حالياً بالقرب من المركز الرئيسي، مع فارق سعري متماثل بين الأعلى والأدنى.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Terra Classic نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Terra Classic، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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