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سعر Terra Classic المباشر اليوم هو 0.00004812 USD. القيمة السوقية لـ LUNC هي 265,477,435.54120895458668 USD. تابع تحديثات أسعار LUNC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Terra Classic المباشر اليوم هو 0.00004812 USD. القيمة السوقية لـ LUNC هي 265,477,435.54120895458668 USD. تابع تحديثات أسعار LUNC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن LUNC

معلومات سعر LUNC

ما هو LUNC

الوثيقة البيضاء لـ LUNC

الموقع الرسمي لـ LUNC

اقتصاد توكن LUNC

توقعات سعر LUNC

سجل LUNC

دليل شراء LUNC

محول عملة LUNC إلى الفيات

عقود LUNC الفورية

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شعار Terra Classic

سعر Terra Classic (LUNC)

السعر المباشر لـ 1 LUNC إلى USD:

$0.00004814
$0.00004814$0.00004814
+0.08%1D
USD
مخطط أسعار Terra Classic (LUNC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:18:52 (UTC+8)

سعر Terra Classic اليوم

السعر المباشر لمشروع Terra Classic (LUNC) اليوم هو $ 0.00004812، مع تغير بنسبة 0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LUNC الحالي إلى USD هو $ 0.00004812 لكل LUNC.

يحتل Terra Classic حاليًا المرتبة #93 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 265.48M، مع عرض متداول قدره 5.52T LUNC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LUNC بين $ 0.00004713 (أدنى) و$ 0.0000483 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 119.18462385854534، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000440840708764.

على المدى القصير، تحرك LUNC بمقدار +0.16% خلال الساعة الماضية و-4.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 75.92K.

معلومات سوق Terra Classic (LUNC)

No.93

$ 265.48M
$ 265.48M$ 265.48M

$ 75.92K
$ 75.92K$ 75.92K

$ 310.66M
$ 310.66M$ 310.66M

5.52T
5.52T 5.52T

6,455,869,419,998.315108
6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108

6,455,869,419,998.315108
6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108

85.45%

0.01%

LUNA

القيمة السوقية الحالية لـ Terra Classic هي $ 265.48M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 75.92K. العرض المتداول لـ LUNC يبلغ 5.52T، مع إجمالي عرض 6455869419998.315108. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 310.66M.

سجل سعر Terra Classic بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00004713
$ 0.00004713$ 0.00004713
24 ساعة منخفض
$ 0.0000483
$ 0.0000483$ 0.0000483
24 ساعة مرتفع

$ 0.00004713
$ 0.00004713$ 0.00004713

$ 0.0000483
$ 0.0000483$ 0.0000483

$ 119.18462385854534
$ 119.18462385854534$ 119.18462385854534

$ 0.00000440840708764
$ 0.00000440840708764$ 0.00000440840708764

+0.16%

+0.08%

-4.45%

-4.45%

سجل سعر Terra Classic (LUNC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Terra Classic لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0000000385+0.08%
30 يوم$ -0.00000944-16.41%
60 يوم$ -0.00002374-33.04%
90 يوم$ -0.0000294-37.93%
تغير سعر Terra Classic اليوم

سجل اليوم LUNC تغيرًا $ +0.0000000385 (+0.08%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Terra Classic لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00000944 (-16.41%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Terra Classic لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LUNC تغييرًا في $ -0.00002374 (-33.04%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Terra Classic لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0000294 (-37.93%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Terra Classic.

تحليل Terra Classic

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Terra Classic الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Terra Classic اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق LUNC: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

LUNC_USDT يتحرك ضمن الدورة الزمنية 4 ساعات عند مستوى 0.003E-5 تحت نقطة التمركز الرئيسية البالغة 4.795E-5. يقبع السعر ضمن نطاق ضيق بين مستوى الدعم S1 والمركز الرئيسي. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، بينما تبقى المتوسطات طويلة المدى في وضع محايد. يمر الهيكل السوقي بمرحلة انتقالية من التوازن بين الطلب والعرض. تُظهر مؤشرات MACD نمط تقاطع هبوطي، فيما يشير مؤشر القوة الحركية إلى وجود ضغط هبوطي مستمر. يقع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، دون ظهور قيم متطرفة تدل على حالة الشراء المفرط أو البيع المفرط. تُظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تبايناً في الاتجاه، حيث تتعارض القوة الحركية قصيرة المدى مع الاتجاه المتوسط. تظل معدلات التذبذب منخفضة، ويشير انغلاق نطاق بولينجر إلى اقتراب تغيّر الاتجاه. تتركز قوى الشراء في مناطق محدودة، دون توفر كميات كبيرة من التداول بشكل مستمر. كما أن توزيع القوة الحركية متناثر، مما يمنع ظهور أي اتجاه واضح ومسيطر. على الصعيد العلوي، يشكّل مستوى R1 عند 4.821E-5 مسافة 0.429E-5 عن السعر الحالي، ويُعدّ مقاومة قريبة. أما مستوى R2 عند 4.856E-5 فهو أبعد قليلاً، ويمثّل مرجعاً ثانوياً للتحليل. وعلى الصعيد السفلي، يقع مستوى S1 عند 4.76E-5 على مسافة 0.32E-5 من السعر الحالي، وهو دعم قريب. أما مستوى S2 عند 4.734E-5 فيمثل مستوى أعمق، ويحدّد حدود المساحة الهبوطية. يتحرك السعر حالياً بالقرب من المركز الرئيسي، مع فارق سعري متماثل بين الأعلى والأدنى.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Terra Classic؟

تتأثر أسعار تيرا كلاسيك (LUNC) بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق وثقة المستثمرين في أعقاب انهيار تيرا في مايو 2022.
2. آليات الحرق ومبادرات خفض المعروض من الرموز التي تتبناها المجتمع.
3. تقدم عمليات التطوير وجهود إنعاش النظام البيئي.
4. التطورات التنظيمية التي تؤثر على العملات المستقرة والتمويل اللامركزي (DeFi).

لماذا يريد الناس معرفة سعر Terra Classic اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر تيرا كلاسيك (LUNC) اليوم لأنهم مستثمرون أو متداولون يراقبون قيمة محافظهم الاستثمارية، أو يبحثون عن فرص للشراء/البيع، أو يتابعون انتعاش السوق بعد انهيار منظومة تيرا في عام 2022. إن الوعي بسعر العملة يساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة.

توقعات أسعار Terra Classic

Terra Classic (LUNC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LUNC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرTerra Classic (LUNC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Terra Classic نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Terra Classic الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار LUNC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Terra Classic.

كيفية شراء واستثمار Terra Classic في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Terra Classic؟ شراء LUNC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Terra Classic. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Terra Classic (LUNC).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Terra Classic فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Terra Classic (LUNC)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Terra Classic

يسمح لك امتلاك Terra Classic بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Terra Classic ( LUNC )

Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.

Terra Classic المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Terra Classic، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Terra Classic الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Crypto-Backed TokensAurora EcosystemAvalanche Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Terra Classic

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:18:52 (UTC+8)

تحديثات Terra Classic (LUNC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Terra Classic

LUNC USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع LUNC باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود LUNC USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Terra Classic (LUNC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Terra Classic المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLUNC
$0.00004817
$0.00004817$0.00004817
+0.22%
1.58B (USDT)
/USDCLUNC
$0.00004817
$0.00004817$0.00004817
+0.31%
538.50M (USDT)

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LUNC
USD
USD

1 LUNC = 0.00004812 USD