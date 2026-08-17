سعر Coinbase Man (BRIAN)
السعر المباشر لمشروع Coinbase Man (BRIAN) اليوم هو $ 0.0004689، مع تغير بنسبة 70.69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BRIAN الحالي إلى USD هو $ 0.0004689 لكل BRIAN.
يحتل Coinbase Man حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- BRIAN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BRIAN بين $ 0.0002553 (أدنى) و$ 0.0009 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك BRIAN بمقدار -3.56% خلال الساعة الماضية و+105.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 103.78K.
BASE
القيمة السوقية الحالية لـ Coinbase Man هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 103.78K. العرض المتداول لـ BRIAN يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 468.90K.
-3.56%
+70.69%
+105.74%
+105.74%
تتبع تغيرات أسعار Coinbase Man لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.000194191
|+70.69%
|30 يوم
|$ -0.0016011
|-77.35%
|60 يوم
|$ -0.0045311
|-90.63%
|90 يوم
|$ -0.0045311
|-90.63%
سجل اليوم BRIAN تغيرًا $ +0.000194191 (+70.69%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0016011 (-77.35%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BRIAN تغييرًا في $ -0.0045311 (-90.63%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0045311 (-90.63%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Coinbase Man الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق BRIAN: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BRIAN_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات فوق مركز التذبذب عند مستوى 2.82E-4، بينما يبلغ السعر الحالي 2.913E-4، وهو ضمن نطاق تذبذب بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1. يقع السعر في الجزء الأوسط العلوي من نظام التمركز، وتظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا صاعدًا، فيما تشير المؤشرات إلى هيكل سعري مائل للارتفاع. لم ينجح السعر بعد في اختراق مستوى المقاومة R1، وظل يتذبذب ضمن النطاق بشكل عام. كما أن مؤشر MACD قد شكل تقاطعًا صعوديًا، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأعلى، مما يعكس انطلاقًا مكثفًا لزخم الشراء على المدى القصير. أما بالنسبة للمتوسطات المتحركة MA وEMA، فقد أصدرتا إشارات شراء، ما يؤكد اتجاه الاتجاه الصاعد على المدى القصير. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، بينما تُظهر قيم KDJ وStochRSI عدم تراكم مخاطر التشبع الشرائي حتى الآن، مع استقرار معدلات التقلبات. توجد قوى متوازنة نسبيًا بين المشترين والبائعين عند المستوى الحالي، ولا توجد مؤشرات واضحة على تسارع واضح في أي اتجاه. أما على الجانب العلوي، فإن المقاومة الرئيسية القريبة تقع عند مستوى 3.123E-4 (R1)، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 7.2%، بينما توجد مقاومة بعيدة عند مستوى 3.462E-4 (R2). وعلى الجانب السفلي، يقع دعم قريب عند مستوى 2.82E-4 (المركز)، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 3.2%، فيما يوجد دعم قوي عند مستوى 2.481E-4 (S1). إذا عاد السعر إلى منطقة المركز، فسيتم اختبار صلاحية الهيكل السعري؛ وفي حال تجاوز مستوى R1، فسيفتح ذلك المجال أمام تحرك صعودي جديد.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Coinbase Man نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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مشروع BRIAN هي عملة ميم.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Coinbase Man، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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