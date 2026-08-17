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سعر Coinbase Man المباشر اليوم هو 0.0004689 USD. القيمة السوقية لـ BRIAN هي -- USD. تابع تحديثات أسعار BRIAN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Coinbase Man المباشر اليوم هو 0.0004689 USD. القيمة السوقية لـ BRIAN هي -- USD. تابع تحديثات أسعار BRIAN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Coinbase Man (BRIAN)

السعر المباشر لـ 1 BRIAN إلى USD:

$0.0004689
$0.0004689$0.0004689
+70.69%1D
USD
مخطط أسعار Coinbase Man (BRIAN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:15:34 (UTC+8)

سعر Coinbase Man اليوم

السعر المباشر لمشروع Coinbase Man (BRIAN) اليوم هو $ 0.0004689، مع تغير بنسبة 70.69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BRIAN الحالي إلى USD هو $ 0.0004689 لكل BRIAN.

يحتل Coinbase Man حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- BRIAN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BRIAN بين $ 0.0002553 (أدنى) و$ 0.0009 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك BRIAN بمقدار -3.56% خلال الساعة الماضية و+105.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 103.78K.

معلومات سوق Coinbase Man (BRIAN)

--
----

$ 103.78K
$ 103.78K$ 103.78K

$ 468.90K
$ 468.90K$ 468.90K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Coinbase Man هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 103.78K. العرض المتداول لـ BRIAN يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 468.90K.

سجل سعر Coinbase Man بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0002553
$ 0.0002553$ 0.0002553
24 ساعة منخفض
$ 0.0009
$ 0.0009$ 0.0009
24 ساعة مرتفع

$ 0.0002553
$ 0.0002553$ 0.0002553

$ 0.0009
$ 0.0009$ 0.0009

--
----

--
----

-3.56%

+70.69%

+105.74%

+105.74%

سجل سعر Coinbase Man (BRIAN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Coinbase Man لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000194191+70.69%
30 يوم$ -0.0016011-77.35%
60 يوم$ -0.0045311-90.63%
90 يوم$ -0.0045311-90.63%
تغير سعر Coinbase Man اليوم

سجل اليوم BRIAN تغيرًا $ +0.000194191 (+70.69%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Coinbase Man لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0016011 (-77.35%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Coinbase Man لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BRIAN تغييرًا في $ -0.0045311 (-90.63%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Coinbase Man لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0045311 (-90.63%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل Coinbase Man

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Coinbase Man الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Coinbase Man اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق BRIAN: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.

BRIAN_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات فوق مركز التذبذب عند مستوى 2.82E-4، بينما يبلغ السعر الحالي 2.913E-4، وهو ضمن نطاق تذبذب بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1. يقع السعر في الجزء الأوسط العلوي من نظام التمركز، وتظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا صاعدًا، فيما تشير المؤشرات إلى هيكل سعري مائل للارتفاع. لم ينجح السعر بعد في اختراق مستوى المقاومة R1، وظل يتذبذب ضمن النطاق بشكل عام. كما أن مؤشر MACD قد شكل تقاطعًا صعوديًا، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأعلى، مما يعكس انطلاقًا مكثفًا لزخم الشراء على المدى القصير. أما بالنسبة للمتوسطات المتحركة MA وEMA، فقد أصدرتا إشارات شراء، ما يؤكد اتجاه الاتجاه الصاعد على المدى القصير. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، بينما تُظهر قيم KDJ وStochRSI عدم تراكم مخاطر التشبع الشرائي حتى الآن، مع استقرار معدلات التقلبات. توجد قوى متوازنة نسبيًا بين المشترين والبائعين عند المستوى الحالي، ولا توجد مؤشرات واضحة على تسارع واضح في أي اتجاه. أما على الجانب العلوي، فإن المقاومة الرئيسية القريبة تقع عند مستوى 3.123E-4 (R1)، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 7.2%، بينما توجد مقاومة بعيدة عند مستوى 3.462E-4 (R2). وعلى الجانب السفلي، يقع دعم قريب عند مستوى 2.82E-4 (المركز)، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 3.2%، فيما يوجد دعم قوي عند مستوى 2.481E-4 (S1). إذا عاد السعر إلى منطقة المركز، فسيتم اختبار صلاحية الهيكل السعري؛ وفي حال تجاوز مستوى R1، فسيفتح ذلك المجال أمام تحرك صعودي جديد.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Coinbase Man

Coinbase Man (BRIAN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BRIAN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCoinbase Man (BRIAN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Coinbase Man نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Coinbase Man الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BRIAN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Coinbase Man.

كيفية شراء واستثمار Coinbase Man في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Coinbase Man؟ شراء BRIAN سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Coinbase Man. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Coinbase Man (BRIAN).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Coinbase Man فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Coinbase Man (BRIAN)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Coinbase Man

يسمح لك امتلاك Coinbase Man بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Coinbase Man ( BRIAN )

مشروع BRIAN هي عملة ميم.

Coinbase Man المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Coinbase Man، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBase MemeBase Native

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Coinbase Man

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:15:34 (UTC+8)

تحديثات Coinbase Man (BRIAN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Coinbase Man

BRIAN USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع BRIAN باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود BRIAN USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Coinbase Man (BRIAN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Coinbase Man المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1BRIAN
$0.0004578
$0.0004578$0.0004578
+68.86%
154.66M (USDT)
/USDTBRIAN
$0.0004689
$0.0004689$0.0004689
+70.13%
266.83M (USDT)

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BRIAN
USD
USD

1 BRIAN = 0.0004689 USD