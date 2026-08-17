سعر Coinbase Man اليوم

السعر المباشر لمشروع Coinbase Man (BRIAN) اليوم هو $ 0.0004689، مع تغير بنسبة 70.69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BRIAN الحالي إلى USD هو $ 0.0004689 لكل BRIAN.

يحتل Coinbase Man حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- BRIAN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BRIAN بين $ 0.0002553 (أدنى) و$ 0.0009 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك BRIAN بمقدار -3.56% خلال الساعة الماضية و+105.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 103.78K.

معلومات سوق Coinbase Man (BRIAN)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 103.78K$ 103.78K $ 103.78K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 468.90K$ 468.90K $ 468.90K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Coinbase Man هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 103.78K. العرض المتداول لـ BRIAN يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 468.90K.