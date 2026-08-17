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سعر Adventure Gold المباشر اليوم هو 0.1569 USD. القيمة السوقية لـ AGLD هي 12,129,939.1569 USD. تابع تحديثات أسعار AGLD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Adventure Gold المباشر اليوم هو 0.1569 USD. القيمة السوقية لـ AGLD هي 12,129,939.1569 USD. تابع تحديثات أسعار AGLD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن AGLD

معلومات سعر AGLD

ما هو AGLD

الوثيقة البيضاء لـ AGLD

الموقع الرسمي لـ AGLD

اقتصاد توكن AGLD

توقعات سعر AGLD

سجل AGLD

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سعر Adventure Gold (AGLD)

السعر المباشر لـ 1 AGLD إلى USD:

$0.1569
$0.1569$0.1569
-0.88%1D
USD
مخطط أسعار Adventure Gold (AGLD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:15:01 (UTC+8)

سعر Adventure Gold اليوم

السعر المباشر لمشروع Adventure Gold (AGLD) اليوم هو $ 0.1569، مع تغير بنسبة 0.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AGLD الحالي إلى USD هو $ 0.1569 لكل AGLD.

يحتل Adventure Gold حاليًا المرتبة #417 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12.13M، مع عرض متداول قدره 77.31M AGLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AGLD بين $ 0.1542 (أدنى) و$ 0.1588 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7.62791577، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.20848210063010023.

على المدى القصير، تحرك AGLD بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و-4.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.03K.

معلومات سوق Adventure Gold (AGLD)

No.417

$ 12.13M
$ 12.13M$ 12.13M

$ 61.03K
$ 61.03K$ 61.03K

$ 15.06M
$ 15.06M$ 15.06M

77.31M
77.31M 77.31M

96,000,000
96,000,000 96,000,000

92,810,001
92,810,001 92,810,001

80.53%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Adventure Gold هي $ 12.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.03K. العرض المتداول لـ AGLD يبلغ 77.31M، مع إجمالي عرض 92810001. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.06M.

سجل سعر Adventure Gold بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1542
$ 0.1542$ 0.1542
24 ساعة منخفض
$ 0.1588
$ 0.1588$ 0.1588
24 ساعة مرتفع

$ 0.1542
$ 0.1542$ 0.1542

$ 0.1588
$ 0.1588$ 0.1588

$ 7.62791577
$ 7.62791577$ 7.62791577

$ 0.20848210063010023
$ 0.20848210063010023$ 0.20848210063010023

-0.07%

-0.88%

-4.68%

-4.68%

سجل سعر Adventure Gold (AGLD) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Adventure Gold لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.001393-0.88%
30 يوم$ -0.0025-1.57%
60 يوم$ -0.0092-5.54%
90 يوم$ -0.0785-33.35%
تغير سعر Adventure Gold اليوم

سجل اليوم AGLD تغيرًا $ -0.001393 (-0.88%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Adventure Gold لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0025 (-1.57%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Adventure Gold لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AGLD تغييرًا في $ -0.0092 (-5.54%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Adventure Gold لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0785 (-33.35%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Adventure Gold (AGLD)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Adventure Gold.

تحليل Adventure Gold

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Adventure Gold الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Adventure Gold اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق AGLD: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

AGLD_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق مركز 0.1568، وسعره الحالي 0.1582 قريب جدًا من مستوى المقاومة R1 عند 0.1583. يقع السعر في النصف العلوي من نظام التمركز، ويظهر الهيكل القصير المدى طابعًا للتداول ضمن نطاق محدد. تُصدر كلٌّ من المتوسطات المتحركة MA والمؤشر الأسي EMA إشارات شراء، مما يشير إلى اتجاه قصير المدى صاعد. تحقق توازن مؤقت بين قوى الشراء والبيع عند المستوى الحالي، دون ظهور أي مؤشر على اختراق أحادي الجانب. يُظهر مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، ما يدل على تراجع زخم الصعود. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة، مما يفتقر إلى إشارة واضحة لتحديد الاتجاه. كما تظهر تباينات بين المؤشرات السريعة والبطيئة، حيث يتعارض اتجاه المتوسطات الصاعدة مع اتجاه MACD الهابط. تبقى معدلات التذبذب منخفضة، إذ ينتظر السوق دفعة جديدة من الزخم لتجاوز الحالة الجمود الحالية. ولا توفر قيم KDJ وStochRSI أي إشارات تأكيد إضافية، مما يعكس توزيعًا متفرقًا للزخم. أما بالنسبة للمستويات المرجعية القريبة: فإن مستوى المقاومة R1 عند 0.1583 يبعد عن السعر الحالي بفارق ضئيل للغاية يبلغ 0.0001 فقط. وفي حال تم كسر هذا المستوى، سيكون الهدف التالي هو مستوى المقاومة R2 عند 0.1596، والذي يبعد بمسافة 0.0014 عن السعر الحالي. وعلى الجانب الآخر، يقع أقرب دعم عند مستوى S1 عند 0.1555، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0027. أما الدعم الأعمق ففي مستوى S2 عند 0.1540، الذي يبعد بمسافة 0.0042 عن السعر الحالي. وتتركز المستويات الرئيسية بشكل كثيف حول السعر الحالي، مما يجعل التقلبات الضيقة تحدّ من مساحة التداول على المدى القصير.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Adventure Gold؟

تتأثر أسعار Adventure Gold (AGLD) بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد النظام البيئي للألعاب – حيث يُحفّز استخدام AGLD في الألعاب القائمة على Loot الطلب عليها.
2. اتجاهات سوق NFT – ترتبط بشكل وثيق بأسعار الحد الأدنى لـNFTs الخاصة بـLoot وحجم التداول فيها.
3. نشاط المطوّرين – مثل إطلاق ألعاب جديدة وتوسيع نطاق النظام البيئي.
4. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام – بما في ذلك تحركات أسعار بيتكوين وإيثريوم.
5. ديناميات المعروض من الرموز – مثل مكافآت المشاركة في الإقامة والتحوّلات في حجم التداول.
6. تفاعل المجتمع – بما في ذلك الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة حاملي الرمز.
7. إعلانات الشراكات – مثل التعاون مع مشاريع الألعاب.
8. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على رموز الألعاب.
9. أداء قطاع الميتافيرس وGameFi.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Adventure Gold اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر عملة Adventure Gold (AGLD) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. ترتبط AGLD بمشروع Loot NFT، مما يجعلها متقلبة للغاية. يحتاج المتداولون إلى أسعار في الوقت الفعلي لاغتنام فرص الشراء أو البيع، بينما يتابع المستثمرون أداء الأصول ويقيّمون اتجاهات السوق لتحسين محافظهم من العملات المشفرة.

توقعات أسعار Adventure Gold

Adventure Gold (AGLD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AGLD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAdventure Gold (AGLD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Adventure Gold نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Adventure Gold الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار AGLD للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Adventure Gold.

كيفية شراء واستثمار Adventure Gold في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Adventure Gold؟ شراء AGLD سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Adventure Gold. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Adventure Gold (AGLD).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Adventure Gold فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Adventure Gold (AGLD)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Adventure Gold

يسمح لك امتلاك Adventure Gold بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Adventure Gold ( AGLD )

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Adventure Gold المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Adventure Gold، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Adventure Gold الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Ethereum Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Adventure Gold

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:15:01 (UTC+8)

تحديثات Adventure Gold (AGLD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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AGLD USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع AGLD باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود AGLD USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Adventure Gold (AGLD) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Adventure Gold المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAGLD
$0.1569
$0.1569$0.1569
-0.94%
389.44K (USDT)

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1 AGLD = 0.1569 USD