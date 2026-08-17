سعر Adventure Gold (AGLD)
السعر المباشر لمشروع Adventure Gold (AGLD) اليوم هو $ 0.1569، مع تغير بنسبة 0.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AGLD الحالي إلى USD هو $ 0.1569 لكل AGLD.
يحتل Adventure Gold حاليًا المرتبة #417 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12.13M، مع عرض متداول قدره 77.31M AGLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AGLD بين $ 0.1542 (أدنى) و$ 0.1588 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7.62791577، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.20848210063010023.
على المدى القصير، تحرك AGLD بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و-4.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.03K.
No.417
80.53%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Adventure Gold هي $ 12.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.03K. العرض المتداول لـ AGLD يبلغ 77.31M، مع إجمالي عرض 92810001. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.06M.
-0.07%
-0.88%
-4.68%
-4.68%
تتبع تغيرات أسعار Adventure Gold لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001393
|-0.88%
|30 يوم
|$ -0.0025
|-1.57%
|60 يوم
|$ -0.0092
|-5.54%
|90 يوم
|$ -0.0785
|-33.35%
سجل اليوم AGLD تغيرًا $ -0.001393 (-0.88%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0025 (-1.57%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AGLD تغييرًا في $ -0.0092 (-5.54%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0785 (-33.35%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Adventure Gold (AGLD)؟
ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Adventure Gold.
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Adventure Gold الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق AGLD: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|< 20
|منطقة البيع المفرط
|هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
AGLD_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق مركز 0.1568، وسعره الحالي 0.1582 قريب جدًا من مستوى المقاومة R1 عند 0.1583. يقع السعر في النصف العلوي من نظام التمركز، ويظهر الهيكل القصير المدى طابعًا للتداول ضمن نطاق محدد. تُصدر كلٌّ من المتوسطات المتحركة MA والمؤشر الأسي EMA إشارات شراء، مما يشير إلى اتجاه قصير المدى صاعد. تحقق توازن مؤقت بين قوى الشراء والبيع عند المستوى الحالي، دون ظهور أي مؤشر على اختراق أحادي الجانب. يُظهر مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، ما يدل على تراجع زخم الصعود. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة، مما يفتقر إلى إشارة واضحة لتحديد الاتجاه. كما تظهر تباينات بين المؤشرات السريعة والبطيئة، حيث يتعارض اتجاه المتوسطات الصاعدة مع اتجاه MACD الهابط. تبقى معدلات التذبذب منخفضة، إذ ينتظر السوق دفعة جديدة من الزخم لتجاوز الحالة الجمود الحالية. ولا توفر قيم KDJ وStochRSI أي إشارات تأكيد إضافية، مما يعكس توزيعًا متفرقًا للزخم. أما بالنسبة للمستويات المرجعية القريبة: فإن مستوى المقاومة R1 عند 0.1583 يبعد عن السعر الحالي بفارق ضئيل للغاية يبلغ 0.0001 فقط. وفي حال تم كسر هذا المستوى، سيكون الهدف التالي هو مستوى المقاومة R2 عند 0.1596، والذي يبعد بمسافة 0.0014 عن السعر الحالي. وعلى الجانب الآخر، يقع أقرب دعم عند مستوى S1 عند 0.1555، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0027. أما الدعم الأعمق ففي مستوى S2 عند 0.1540، الذي يبعد بمسافة 0.0042 عن السعر الحالي. وتتركز المستويات الرئيسية بشكل كثيف حول السعر الحالي، مما يجعل التقلبات الضيقة تحدّ من مساحة التداول على المدى القصير.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Adventure Gold نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
هل أنت مستعد للبدء مع Adventure Gold؟ شراء AGLD سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Adventure Gold. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Adventure Gold (AGLD).
يسمح لك امتلاك Adventure Gold بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
شراء Adventure Gold (AGLD) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC
علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.
AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Adventure Gold، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
قم بشراء أو بيع AGLD باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود AGLD USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.
استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Adventure Gold المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.
أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC
العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق
العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.