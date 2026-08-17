سعر Adventure Gold اليوم

السعر المباشر لمشروع Adventure Gold (AGLD) اليوم هو $ 0.1569، مع تغير بنسبة 0.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AGLD الحالي إلى USD هو $ 0.1569 لكل AGLD.

يحتل Adventure Gold حاليًا المرتبة #417 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12.13M، مع عرض متداول قدره 77.31M AGLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AGLD بين $ 0.1542 (أدنى) و$ 0.1588 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7.62791577، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.20848210063010023.

على المدى القصير، تحرك AGLD بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و-4.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.03K.

معلومات سوق Adventure Gold (AGLD)

التصنيف No.417 القيمة السوقية $ 12.13M$ 12.13M $ 12.13M الحجم (24 ساعة) $ 61.03K$ 61.03K $ 61.03K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.06M$ 15.06M $ 15.06M إمداد دورة التداول 77.31M 77.31M 77.31M الحد الأقصى للعرض 96,000,000 96,000,000 96,000,000 إجمالي العرض 92,810,001 92,810,001 92,810,001 معدل التداول 80.53% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Adventure Gold هي $ 12.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.03K. العرض المتداول لـ AGLD يبلغ 77.31M، مع إجمالي عرض 92810001. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.06M.