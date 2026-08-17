سعر Quantix Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Quantix Finance (QFI) اليوم هو $ 51.343، مع تغير بنسبة 2.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل QFI الحالي إلى USD هو $ 51.343 لكل QFI.

يحتل Quantix Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 51.34M، مع عرض متداول قدره 1.00M QFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول QFI بين $ 48.639 (أدنى) و$ 52.978 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك QFI بمقدار +1.39% خلال الساعة الماضية و-11.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 360.05K.

معلومات سوق Quantix Finance (QFI)

القيمة السوقية $ 51.34M$ 51.34M $ 51.34M الحجم (24 ساعة) $ 360.05K$ 360.05K $ 360.05K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 513.43M$ 513.43M $ 513.43M إمداد دورة التداول 1.00M 1.00M 1.00M الحد الأقصى للعرض 10,000,000 10,000,000 10,000,000 إجمالي العرض 10,000,000 10,000,000 10,000,000 البلوكتشين العام TRX

القيمة السوقية الحالية لـ Quantix Finance هي $ 51.34M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 360.05K. العرض المتداول لـ QFI يبلغ 1.00M، مع إجمالي عرض 10000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 513.43M.