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سعر Quantix Finance المباشر اليوم هو 51.343 USD. القيمة السوقية لـ QFI هي 51,343,000 USD. تابع تحديثات أسعار QFI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Quantix Finance المباشر اليوم هو 51.343 USD. القيمة السوقية لـ QFI هي 51,343,000 USD. تابع تحديثات أسعار QFI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن QFI

معلومات سعر QFI

ما هو QFI

اقتصاد توكن QFI

توقعات سعر QFI

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سعر Quantix Finance (QFI)

السعر المباشر لـ 1 QFI إلى USD:

$51.343
$51.343$51.343
-2.66%1D
USD
مخطط أسعار Quantix Finance (QFI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:56:13 (UTC+8)

سعر Quantix Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Quantix Finance (QFI) اليوم هو $ 51.343، مع تغير بنسبة 2.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل QFI الحالي إلى USD هو $ 51.343 لكل QFI.

يحتل Quantix Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 51.34M، مع عرض متداول قدره 1.00M QFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول QFI بين $ 48.639 (أدنى) و$ 52.978 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك QFI بمقدار +1.39% خلال الساعة الماضية و-11.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 360.05K.

معلومات سوق Quantix Finance (QFI)

$ 51.34M
$ 51.34M$ 51.34M

$ 360.05K
$ 360.05K$ 360.05K

$ 513.43M
$ 513.43M$ 513.43M

1.00M
1.00M 1.00M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

TRX

القيمة السوقية الحالية لـ Quantix Finance هي $ 51.34M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 360.05K. العرض المتداول لـ QFI يبلغ 1.00M، مع إجمالي عرض 10000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 513.43M.

سجل سعر Quantix Finance بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 48.639
$ 48.639$ 48.639
24 ساعة منخفض
$ 52.978
$ 52.978$ 52.978
24 ساعة مرتفع

$ 48.639
$ 48.639$ 48.639

$ 52.978
$ 52.978$ 52.978

--
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--
----

+1.39%

-2.65%

-11.23%

-11.23%

سجل سعر Quantix Finance (QFI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Quantix Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -1.40304-2.65%
30 يوم$ -13.143-20.39%
60 يوم$ -1.679-3.17%
90 يوم$ -9.141-15.12%
تغير سعر Quantix Finance اليوم

سجل اليوم QFI تغيرًا $ -1.40304 (-2.65%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Quantix Finance لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -13.143 (-20.39%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Quantix Finance لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد QFI تغييرًا في $ -1.679 (-3.17%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Quantix Finance لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -9.141 (-15.12%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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توقعات أسعار Quantix Finance

Quantix Finance (QFI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف QFI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرQuantix Finance (QFI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Quantix Finance نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Quantix Finance الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار QFI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Quantix Finance.

كيفية شراء واستثمار Quantix Finance في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Quantix Finance؟ شراء QFI سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Quantix Finance. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Quantix Finance (QFI).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Quantix Finance فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Quantix Finance (QFI)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Quantix Finance

يسمح لك امتلاك Quantix Finance بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Quantix Finance ( QFI )

Quantix Finance هو بروتوكول ائتمان على السلسلة يوفر بنية تحتية مُصرّح بها للمؤسسات وأطر وصول مفتوحة ضمن التمويل اللامركزي. يتيح تخصيص رأس المال بشكل منظم عبر أسواق الائتمان الرقمية من خلال الجمع بين المشاركة القائمة على الهوية والأدوات المالية الأصلية للبلوكتشين. تدعم المنصة أدوارًا متعددة للمشاركين، بما في ذلك المقرضون والمقترضون ومديرو المجمعات، ويعملون عبر مجمعات ائتمانية مُنسقة تتميز بالاكتتاب الشفاف وتقسيم المخاطر وتتبع الأداء. يشارك المستخدمون المؤسسيون من خلال بيئات مُصرّح بها ومتوافقة مع الامتثال، بينما يمكن لمستخدمي DeFi الوصول إلى فرص عوائد منظمة في الأسواق المفتوحة. تم تصميم Quantix Finance لتحسين كفاءة رأس المال في أسواق الأصول الرقمية، حيث يدمج المراقبة في الوقت الفعلي والتقارير المعيارية وأنظمة نشر رأس المال المعيارية. ومن خلال الجمع بين بنية تحتية مؤسسية وأسواق ائتمان على السلسلة، يقدم إطارًا موحدًا وقابلًا للتوسع وشفافًا للإقراض ضمن نظام QFI.

Quantix Finance المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Quantix Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

الفئة :

Decentralized Finance (DeFi)Lending/Borrowing ProtocolsTron Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Quantix Finance

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:56:13 (UTC+8)

تحديثات Quantix Finance (QFI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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QFI USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع QFI باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود QFI USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Quantix Finance (QFI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Quantix Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTQFI
$51.343
$51.343$51.343
-2.65%
6.85K (USDT)

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حاسبة QFI إلى USD

المبلغ

QFI
QFI
USD
USD

1 QFI = 51.343 USD