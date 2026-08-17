سعر Quantix Finance (QFI)
السعر المباشر لمشروع Quantix Finance (QFI) اليوم هو $ 51.343، مع تغير بنسبة 2.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل QFI الحالي إلى USD هو $ 51.343 لكل QFI.
يحتل Quantix Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 51.34M، مع عرض متداول قدره 1.00M QFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول QFI بين $ 48.639 (أدنى) و$ 52.978 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك QFI بمقدار +1.39% خلال الساعة الماضية و-11.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 360.05K.
TRX
القيمة السوقية الحالية لـ Quantix Finance هي $ 51.34M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 360.05K. العرض المتداول لـ QFI يبلغ 1.00M، مع إجمالي عرض 10000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 513.43M.
+1.39%
-2.65%
-11.23%
-11.23%
تتبع تغيرات أسعار Quantix Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.40304
|-2.65%
|30 يوم
|$ -13.143
|-20.39%
|60 يوم
|$ -1.679
|-3.17%
|90 يوم
|$ -9.141
|-15.12%
سجل اليوم QFI تغيرًا $ -1.40304 (-2.65%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -13.143 (-20.39%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد QFI تغييرًا في $ -1.679 (-3.17%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -9.141 (-15.12%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Quantix Finance نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Quantix Finance هو بروتوكول ائتمان على السلسلة يوفر بنية تحتية مُصرّح بها للمؤسسات وأطر وصول مفتوحة ضمن التمويل اللامركزي. يتيح تخصيص رأس المال بشكل منظم عبر أسواق الائتمان الرقمية من خلال الجمع بين المشاركة القائمة على الهوية والأدوات المالية الأصلية للبلوكتشين. تدعم المنصة أدوارًا متعددة للمشاركين، بما في ذلك المقرضون والمقترضون ومديرو المجمعات، ويعملون عبر مجمعات ائتمانية مُنسقة تتميز بالاكتتاب الشفاف وتقسيم المخاطر وتتبع الأداء. يشارك المستخدمون المؤسسيون من خلال بيئات مُصرّح بها ومتوافقة مع الامتثال، بينما يمكن لمستخدمي DeFi الوصول إلى فرص عوائد منظمة في الأسواق المفتوحة. تم تصميم Quantix Finance لتحسين كفاءة رأس المال في أسواق الأصول الرقمية، حيث يدمج المراقبة في الوقت الفعلي والتقارير المعيارية وأنظمة نشر رأس المال المعيارية. ومن خلال الجمع بين بنية تحتية مؤسسية وأسواق ائتمان على السلسلة، يقدم إطارًا موحدًا وقابلًا للتوسع وشفافًا للإقراض ضمن نظام QFI.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Quantix Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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