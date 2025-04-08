PUMPBTC

إن PumpBTC هو بروتوكول إيداع سيولة على Babylon، يُمكّن حاملي BTC من المشاركة في إيداع Babylon مع الحفاظ على السيولة للحصول على مكافآت إضافية. تهدف منصتنا الجديدة، BTC-fi Yield Vault، إلى توفير أمان بمستوى CeFi، إلى جانب عوائد DeFi قابلة للتطوير ومقوّمة بالبيتكوين.

اسم العملة المشفرةPUMPBTC

التصنيفNo.1011

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.55%

المعروض المتداول285,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0.285%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.23385128396045374,2025-04-23

أدنى سعر0.026659353975538883,2025-04-08

البلوكتشين العامETH

مقدمةإن PumpBTC هو بروتوكول إيداع سيولة على Babylon، يُمكّن حاملي BTC من المشاركة في إيداع Babylon مع الحفاظ على السيولة للحصول على مكافآت إضافية. تهدف منصتنا الجديدة، BTC-fi Yield Vault، إلى توفير أمان بمستوى CeFi، إلى جانب عوائد DeFi قابلة للتطوير ومقوّمة بالبيتكوين.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.