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سعر Arowana المباشر اليوم هو 0.0435 USD. القيمة السوقية لـ ARW هي 996,618.404347184505 USD. تابع تحديثات أسعار ARW إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Arowana المباشر اليوم هو 0.0435 USD. القيمة السوقية لـ ARW هي 996,618.404347184505 USD. تابع تحديثات أسعار ARW إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ARW

معلومات سعر ARW

ما هو ARW

الوثيقة البيضاء لـ ARW

الموقع الرسمي لـ ARW

اقتصاد توكن ARW

توقعات سعر ARW

سجل ARW

دليل شراء ARW

محول عملة ARW إلى الفيات

عقود ARW الفورية

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شعار Arowana

سعر Arowana (ARW)

السعر المباشر لـ 1 ARW إلى USD:

$0.0435
$0.0435$0.0435
-0.38%1D
USD
مخطط أسعار Arowana (ARW) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:38:16 (UTC+8)

سعر Arowana اليوم

السعر المباشر لمشروع Arowana (ARW) اليوم هو $ 0.0435، مع تغير بنسبة 0.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARW الحالي إلى USD هو $ 0.0435 لكل ARW.

يحتل Arowana حاليًا المرتبة #1482 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 996.62K، مع عرض متداول قدره 22.91M ARW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARW بين $ 0.03942 (أدنى) و$ 0.0457 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 10.64117077383144114، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00042502591606823.

على المدى القصير، تحرك ARW بمقدار -0.64% خلال الساعة الماضية و+42.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.76K.

معلومات سوق Arowana (ARW)

No.1482

$ 996.62K
$ 996.62K$ 996.62K

$ 4.76K
$ 4.76K$ 4.76K

$ 21.75M
$ 21.75M$ 21.75M

22.91M
22.91M 22.91M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

4.58%

ARB

القيمة السوقية الحالية لـ Arowana هي $ 996.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.76K. العرض المتداول لـ ARW يبلغ 22.91M، مع إجمالي عرض 500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.75M.

سجل سعر Arowana بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.03942
$ 0.03942$ 0.03942
24 ساعة منخفض
$ 0.0457
$ 0.0457$ 0.0457
24 ساعة مرتفع

$ 0.03942
$ 0.03942$ 0.03942

$ 0.0457
$ 0.0457$ 0.0457

$ 10.64117077383144114
$ 10.64117077383144114$ 10.64117077383144114

$ 0.00042502591606823
$ 0.00042502591606823$ 0.00042502591606823

-0.64%

-0.38%

+42.29%

+42.29%

سجل سعر Arowana (ARW) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Arowana لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0001659-0.38%
30 يوم$ -0.0615-58.58%
60 يوم$ -0.07223-62.42%
90 يوم$ -0.1078-71.25%
تغير سعر Arowana اليوم

سجل اليوم ARW تغيرًا $ -0.0001659 (-0.38%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Arowana لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0615 (-58.58%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Arowana لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ARW تغييرًا في $ -0.07223 (-62.42%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Arowana لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.1078 (-71.25%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Arowana (ARW)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Arowana.

تحليل Arowana

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Arowana الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Arowana؟

تتأثر أسعار سمكة الأروانا (ARW) بما يلي: معنويات السوق وثقة المستثمرين، وحجم التداول والسيولة، واتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام، وتحركات سعر البيتكوين، وأخبار اللوائح والتغييرات في السياسات، وتطورات المشروع والشراكات، وديناميكيات العرض والطلب، وقوائم البورصات، ونشاط كبار الملاك، وحالة التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنماط التحليل الفني، والعوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر على الأصول ذات المخاطر.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Arowana اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر Arowana (ARW) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتحديد توقيت أوامر الشراء/البيع، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتقييم المخاطر. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من تقلبات السوق وتحركات الأسعار لتحقيق فرص الربح.

توقعات أسعار Arowana

Arowana (ARW) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ARW في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرArowana (ARW) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Arowana نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Arowana الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ARW للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Arowana.

كيفية شراء واستثمار Arowana في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Arowana؟ شراء ARW سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Arowana. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Arowana (ARW).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Arowana فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Arowana (ARW)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Arowana

يسمح لك امتلاك Arowana بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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شراء Arowana (ARW) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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ما هو Arowana ( ARW )

مزيج مثالي بين RWA و DeFi. يوفر جميع الخدمات المالية مثل تداول الذهب والإقراض من Web2 على منصة Web3. ينقسم المشروع بأكمله إلى قسمين: AGT و ARW. AGT هو توكن مدعوم بالذهب يُصدر للمستخدمين بناءً على كمية الذهب المادي التي يودعونها. يمكن للمستخدمين المشاركة في أنشطة مختلفة على المنصة، مثل استخدام AGT كضمان لاقتراض USDT. ARW هو توكن يُستخدم في جميع أنحاء النظام البيئي للمشروع - للعمليات والمكافآت ورسوم الخدمة والحوكمة والمزيد. يلعب دورًا رئيسيًا في توجيه اتجاه النظام البيئي ودعم استخدامه وأنشطته والمشاركة فيه. بمعنى آخر، داخل منصة المشروع، AGT و ARW هما مكونان أساسيان يعالجان مختلف المشكلات الموجودة في السوق الحالية ويقدمان نموذجًا جديدًا لـ RWA و DeFi. باختصار، يهدف المشروع إلى توفير نموذج جديد تمامًا لـ RWA و DeFi، وحل الانفصال في السوق الحالي بين البنية التحتية الرقمية والأصول في العالم الحقيقي، ومعالجة قيود كل من نماذج Web2 و Web3 الحالية.

Arowana المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Arowana، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Arowana الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemGovernanceReal World Assets (RWA)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Arowana

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:38:16 (UTC+8)

تحديثات Arowana (ARW) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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قم بشراء أو بيع ARW باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ARW USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Arowana (ARW) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Arowana المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTARW
$0.04293
$0.04293$0.04293
-1.69%
110.06K (USDT)

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