سعر Arowana اليوم

السعر المباشر لمشروع Arowana (ARW) اليوم هو $ 0.0435، مع تغير بنسبة 0.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARW الحالي إلى USD هو $ 0.0435 لكل ARW.

يحتل Arowana حاليًا المرتبة #1482 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 996.62K، مع عرض متداول قدره 22.91M ARW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARW بين $ 0.03942 (أدنى) و$ 0.0457 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 10.64117077383144114، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00042502591606823.

على المدى القصير، تحرك ARW بمقدار -0.64% خلال الساعة الماضية و+42.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.76K.

معلومات سوق Arowana (ARW)

التصنيف No.1482 القيمة السوقية $ 996.62K$ 996.62K $ 996.62K الحجم (24 ساعة) $ 4.76K$ 4.76K $ 4.76K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.75M$ 21.75M $ 21.75M إمداد دورة التداول 22.91M 22.91M 22.91M الحد الأقصى للعرض 500,000,000 500,000,000 500,000,000 إجمالي العرض 500,000,000 500,000,000 500,000,000 معدل التداول 4.58% البلوكتشين العام ARB

القيمة السوقية الحالية لـ Arowana هي $ 996.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.76K. العرض المتداول لـ ARW يبلغ 22.91M، مع إجمالي عرض 500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.75M.