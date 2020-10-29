سعر Wootrade Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Wootrade Network (WOO) اليوم هو $ 0.01048، مع تغير بنسبة 1.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WOO الحالي إلى USD هو $ 0.01048 لكل WOO.

يحتل Wootrade Network حاليًا المرتبة #654 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19.79M، مع عرض متداول قدره 1.89B WOO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WOO بين $ 0.01039 (أدنى) و$ 0.01075 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.48069705619577304، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WOO بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و-7.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.50K.

معلومات سوق Wootrade Network (WOO)

التصنيف No.654 القيمة السوقية $ 19.79M$ 19.79M $ 19.79M الحجم (24 ساعة) $ 55.50K$ 55.50K $ 55.50K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.79M$ 19.79M $ 19.79M إمداد دورة التداول 1.89B 1.89B 1.89B الحد الأقصى للعرض 1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378 إجمالي العرض 1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378 معدل التداول 100.00% تاريخ الإصدار 2020-10-29 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.02$ 0.02 $ 0.02 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Wootrade Network هي $ 19.79M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.50K. العرض المتداول لـ WOO يبلغ 1.89B، مع إجمالي عرض 1888782088.2947378. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.79M.