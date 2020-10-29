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سعر Wootrade Network المباشر اليوم هو 0.01048 USD. القيمة السوقية لـ WOO هي 19,794,436.285328852144 USD. تابع تحديثات أسعار WOO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Wootrade Network المباشر اليوم هو 0.01048 USD. القيمة السوقية لـ WOO هي 19,794,436.285328852144 USD. تابع تحديثات أسعار WOO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن WOO

معلومات سعر WOO

ما هو WOO

الوثيقة البيضاء لـ WOO

الموقع الرسمي لـ WOO

اقتصاد توكن WOO

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سعر Wootrade Network (WOO)

السعر المباشر لـ 1 WOO إلى USD:

$0.01047
$0.01047$0.01047
-1.78%1D
USD
مخطط أسعار Wootrade Network (WOO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:12:14 (UTC+8)

سعر Wootrade Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Wootrade Network (WOO) اليوم هو $ 0.01048، مع تغير بنسبة 1.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WOO الحالي إلى USD هو $ 0.01048 لكل WOO.

يحتل Wootrade Network حاليًا المرتبة #654 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19.79M، مع عرض متداول قدره 1.89B WOO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WOO بين $ 0.01039 (أدنى) و$ 0.01075 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.48069705619577304، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WOO بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و-7.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.50K.

معلومات سوق Wootrade Network (WOO)

No.654

$ 19.79M
$ 19.79M$ 19.79M

$ 55.50K
$ 55.50K$ 55.50K

$ 19.79M
$ 19.79M$ 19.79M

1.89B
1.89B 1.89B

1,888,782,088.2947378
1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378

1,888,782,088.2947378
1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378

100.00%

2020-10-29 00:00:00

$ 0.02
$ 0.02$ 0.02

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Wootrade Network هي $ 19.79M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.50K. العرض المتداول لـ WOO يبلغ 1.89B، مع إجمالي عرض 1888782088.2947378. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.79M.

سجل سعر Wootrade Network بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01039
$ 0.01039$ 0.01039
24 ساعة منخفض
$ 0.01075
$ 0.01075$ 0.01075
24 ساعة مرتفع

$ 0.01039
$ 0.01039$ 0.01039

$ 0.01075
$ 0.01075$ 0.01075

$ 2.48069705619577304
$ 2.48069705619577304$ 2.48069705619577304

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

-1.78%

-7.26%

-7.26%

سجل سعر Wootrade Network (WOO) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Wootrade Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0001897-1.78%
30 يوم$ -0.00168-13.82%
60 يوم$ -0.00213-16.90%
90 يوم$ -0.00631-37.59%
تغير سعر Wootrade Network اليوم

سجل اليوم WOO تغيرًا $ -0.0001897 (-1.78%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Wootrade Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00168 (-13.82%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Wootrade Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WOO تغييرًا في $ -0.00213 (-16.90%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Wootrade Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00631 (-37.59%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Wootrade Network (WOO)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Wootrade Network.

تحليل Wootrade Network

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Wootrade Network الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Wootrade Network اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق WOO: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

WOO_USDT يتحرك ضمن إطار زمني 4 ساعات تحت مركز نظام الترددات. السعر الحالي عند 0.01054، وهو يتراوح بين مستوى الدعم S1 عند 0.01048 ومستوى المقاومة المركزية عند 0.01057. يشهد السعر تذبذبًا ضيقًا ضمن نطاق محدود. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، بينما تبقى مجموعة المتوسطات طويلة المدى في وضع حيادي. كما يتشكل نموذج تقاطع ذهبي على مؤشر MACD، فيما يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة. تظهر المؤشرات السريعة والبطيئة ظاهرة الانفصال الطبقي، مما يشير إلى تركز طاقة الشراء بشكل محلي. وتظل معدلات التقلبات منخفضة. تقع المقاومة القريبة الأعلى عند 0.01057، وهي تبعد عن السعر الحالي بـ3 نقاط أساسية. أما الدعم القريب الأدنى فموجود عند 0.01048، ويبعد عن السعر الحالي بـ6 نقاط أساسية. ومن جهة أخرى، تقع مقاومة المرجع البعيد عند نقطة R1 عند 0.01062، بينما يقع دعم المرجع البعيد عند نقطة S2 عند 0.01043. تتميز مستويات الأسعار الرئيسية بتوزيع كثيف، ما يجعل السوق على أعتاب اختيار اتجاه واضح.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Wootrade Network؟

تتأثر أسعار توكن WOO بعدة عوامل رئيسية:

1. حجم التداول على بورصة WooX – فكلما ارتفع مستوى النشاط، زاد الطلب.
2. اعتماد المؤسسات لخدمات السيولة التي تقدمها Wootrade.
3. مدى جاذبية وظائف التوكن ومكافآت الحصص (الستيكينغ).
4. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام وارتباطه ببيتكوين.
5. إعلانات الشراكات مع البورصات وشركات التداول.
6. عمليات حرق التوكن وآليات خفض المعروض.
7. المنافسة من منصات التداول اللامركزي (DEX) والمنصات الأخرى.
8. التطورات التنظيمية التي تؤثر على تداول العملات المشفرة.
9. تطورات الفريق ومستوى تقدم الخريطة المستقبلية.
10. طلب صانعي السوق على مجموعات السيولة العميقة الخاصة بـ WOO.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Wootrade Network اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر WOO اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول النشطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت الاستثمار. وبما أن WOO يُستخدَم للحصول على خصومات على رسوم التداول في بورصة WOO X، فإن المتداولين يراقبون الأسعار لتحسين التكاليف. أما المستثمرون فيتابعون التحركات اليومية لتقييم اتجاهات السوق.

توقعات أسعار Wootrade Network

Wootrade Network (WOO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WOO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرWootrade Network (WOO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Wootrade Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Wootrade Network الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WOO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Wootrade Network.

كيفية شراء واستثمار Wootrade Network في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Wootrade Network؟ شراء WOO سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Wootrade Network. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Wootrade Network (WOO).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Wootrade Network فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Wootrade Network (WOO)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Wootrade Network

يسمح لك امتلاك Wootrade Network بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Wootrade Network ( WOO )

Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.

مستند تقني

Wootrade Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Wootrade Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Wootrade Network الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Wootrade Network

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:12:14 (UTC+8)

تحديثات Wootrade Network (WOO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Wootrade Network

WOO USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع WOO باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود WOO USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Wootrade Network (WOO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Wootrade Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWOO
$0.01048
$0.01048$0.01048
-1.78%
5.27M (USDT)

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USD
USD

1 WOO = 0.01048 USD