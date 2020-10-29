سعر Wootrade Network المباشر اليوم هو 0.01048 USD. القيمة السوقية لـ WOO هي 19,794,436.285328852144 USD. تابع تحديثات أسعار WOO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Wootrade Network المباشر اليوم هو 0.01048 USD. القيمة السوقية لـ WOO هي 19,794,436.285328852144 USD. تابع تحديثات أسعار WOO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Wootrade Network (WOO) اليوم هو $ 0.01048، مع تغير بنسبة 1.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WOO الحالي إلى USD هو $ 0.01048 لكل WOO.
يحتل Wootrade Network حاليًا المرتبة #654 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19.79M، مع عرض متداول قدره 1.89B WOO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WOO بين $ 0.01039 (أدنى) و$ 0.01075 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.48069705619577304، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.
على المدى القصير، تحرك WOO بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و-7.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.50K.
معلومات سوق Wootrade Network (WOO)
No.654
$ 19.79M
$ 19.79M$ 19.79M
$ 55.50K
$ 55.50K$ 55.50K
$ 19.79M
$ 19.79M$ 19.79M
1.89B
1.89B 1.89B
1,888,782,088.2947378
1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378
1,888,782,088.2947378
1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378
100.00%
2020-10-29 00:00:00
$ 0.02
$ 0.02$ 0.02
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Wootrade Network هي $ 19.79M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.50K. العرض المتداول لـ WOO يبلغ 1.89B، مع إجمالي عرض 1888782088.2947378. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.79M.
سجل سعر Wootrade Network بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01039
$ 0.01039$ 0.01039
24 ساعة منخفض
$ 0.01075
$ 0.01075$ 0.01075
24 ساعة مرتفع
$ 0.01039
$ 0.01039$ 0.01039
$ 0.01075
$ 0.01075$ 0.01075
$ 2.48069705619577304
$ 2.48069705619577304$ 2.48069705619577304
$ 0
$ 0$ 0
+0.09%
-1.78%
-7.26%
-7.26%
سجل سعر Wootrade Network (WOO) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Wootrade Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.0001897
-1.78%
30 يوم
$ -0.00168
-13.82%
60 يوم
$ -0.00213
-16.90%
90 يوم
$ -0.00631
-37.59%
تغير سعر Wootrade Network اليوم
سجل اليوم WOO تغيرًا $ -0.0001897 (-1.78%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Wootrade Network لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00168 (-13.82%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Wootrade Network لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WOO تغييرًا في $ -0.00213 (-16.90%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Wootrade Network لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00631 (-37.59%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Wootrade Network (WOO)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Wootrade Network الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق Wootrade Network اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق WOO: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الذهبي
K > D
الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكاز
S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
بين S1-نقطة ارتكاز
نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI
20‑80
المنطقة المحايدة
وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA
5-6 شراء
60‑80% شراء
أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)
وسط < السعر ≤ علوي
بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
7 شراء 0 حيادي 0 بيع
الشراء ≥ %80
تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
WOO_USDT يتحرك ضمن إطار زمني 4 ساعات تحت مركز نظام الترددات. السعر الحالي عند 0.01054، وهو يتراوح بين مستوى الدعم S1 عند 0.01048 ومستوى المقاومة المركزية عند 0.01057. يشهد السعر تذبذبًا ضيقًا ضمن نطاق محدود. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، بينما تبقى مجموعة المتوسطات طويلة المدى في وضع حيادي. كما يتشكل نموذج تقاطع ذهبي على مؤشر MACD، فيما يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة. تظهر المؤشرات السريعة والبطيئة ظاهرة الانفصال الطبقي، مما يشير إلى تركز طاقة الشراء بشكل محلي. وتظل معدلات التقلبات منخفضة.
تقع المقاومة القريبة الأعلى عند 0.01057، وهي تبعد عن السعر الحالي بـ3 نقاط أساسية. أما الدعم القريب الأدنى فموجود عند 0.01048، ويبعد عن السعر الحالي بـ6 نقاط أساسية. ومن جهة أخرى، تقع مقاومة المرجع البعيد عند نقطة R1 عند 0.01062، بينما يقع دعم المرجع البعيد عند نقطة S2 عند 0.01043. تتميز مستويات الأسعار الرئيسية بتوزيع كثيف، ما يجعل السوق على أعتاب اختيار اتجاه واضح.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Wootrade Network؟
تتأثر أسعار توكن WOO بعدة عوامل رئيسية:
1. حجم التداول على بورصة WooX – فكلما ارتفع مستوى النشاط، زاد الطلب. 2. اعتماد المؤسسات لخدمات السيولة التي تقدمها Wootrade. 3. مدى جاذبية وظائف التوكن ومكافآت الحصص (الستيكينغ). 4. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام وارتباطه ببيتكوين. 5. إعلانات الشراكات مع البورصات وشركات التداول. 6. عمليات حرق التوكن وآليات خفض المعروض. 7. المنافسة من منصات التداول اللامركزي (DEX) والمنصات الأخرى. 8. التطورات التنظيمية التي تؤثر على تداول العملات المشفرة. 9. تطورات الفريق ومستوى تقدم الخريطة المستقبلية. 10. طلب صانعي السوق على مجموعات السيولة العميقة الخاصة بـ WOO.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Wootrade Network اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر WOO اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول النشطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت الاستثمار. وبما أن WOO يُستخدَم للحصول على خصومات على رسوم التداول في بورصة WOO X، فإن المتداولين يراقبون الأسعار لتحسين التكاليف. أما المستثمرون فيتابعون التحركات اليومية لتقييم اتجاهات السوق.
توقعات أسعار Wootrade Network
Wootrade Network (WOO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WOO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرWootrade Network (WOO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Wootrade Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Wootrade Network الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WOO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Wootrade Network.
كيفية شراء واستثمار Wootrade Network في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Wootrade Network؟ شراء WOO سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Wootrade Network. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Wootrade Network (WOO).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Wootrade Network فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Wootrade Network
يسمح لك امتلاك Wootrade Network بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
رمز WOO هو أساس تصميم الحوافز والوظائف في النظام البيئي، ويشكّل الطريقة التي يحصل بها المشاركين على المزايا عبر المنتجات. ويحق للمستخدمين الذين يقومون بتجميد (Staking) رمز WOO الحصول على ٨٠٪ من جميع رسوم البروتوكول، وتُدفع هذه التوزيعات بالعملة المستقرة USDC، مما يوفّر مكافآت على شكل عملة ذات استخدام واسع الانتشار. ويبلغ إجمالي العرض المُحدَّد لرمز WOO ثلاثة مليارات رمز، وبحلول أوائل عام ٢٠٢٤، تم إزالة أكثر من ٩٠٠ مليون رمز بشكل دائم من التداول عبر عمليات حرق الرموز (Token Burns)، ما قلّل من الكمية المتاحة للتداول. وابتداءً من يونيو ٢٠٢٤، تخطط المشروع لإطلاق برنامج دوري لشراء الرموز وإتلافها (Buyback-and-Burn)، يُموَّل من رسوم البروتوكول، ويتبع نموذجًا يشبه عمليات شراء الأسهم في الشركات من خلال خفض العرض الكلي تدريجيًّا مع مرور الوقت. وبجانب مكافآت التجميد (Staking Rewards)، فإن امتلاك رمز WOO يوفّر مزايا عملية على امتداد المنصة، بما في ذلك خصومات على رسوم التداول تصل إلى ٥٠٪، وعوائد أعلى ضمن برامج الكسب (Earning Programs)، ووصول أسرع إلى الميزات والفرص الجديدة. كما تم توسيع نظام XP للتجميد (Staking XP System) ليشمل طبقات إضافية ومزايا جديدة. ونتيجةً لذلك، يمكن للمالكين على المدى الطويل كسب مكافآت مُحسَّنة، والمشاركة في قرارات الإدارة (Governance Decisions)، وتفعيل الميزات المتميزة عبر النظام البيئي لـ WOO. وبشكلٍ جماعي، فإن هذه الوظائف ومتدفقات المكافآت مُصمَّمة لدعم كلٍّ من المستخدمين النشطين بانتظام والداعمين على المدى الأطول.
التكنولوجيا
تتمحور بنية ووو للتداول حول آلية «الصنع الاصطناعي الاستباقي للسوق» (sPMM)، وهي الآلية التي تُنظِّم كيفية معالجة السيولة والتنفيذ عبر المنصة. وقد بُنِيَت آلية sPMM لمحاكاة تجربة كتب الأوامر في البورصات التقليدية على السلسلة (on-chain)، ما يمكِّن من تنفيذ الصفقات بشكل أسرع وبتكاليف أقل مقارنةً بالعديد من البورصات اللامركزية القياسية. فهي تراقب أسعار السوق باستمرار، وتُعدِّل شروط التداول تلقائيًّا للحفاظ على كفاءة التنفيذ، وتعمل بطريقة تهدف إلى تحقيق نتائج أقرب ما يمكن إلى تلك التي تقدمها أبرز المنصات المركزية. ومن الخيارات المعمارية الأساسية فيها تصميم «المجمع الوحيد» (singleton pool design)، الذي يدمج الأصول في مصدر واحد موحَّد للسيولة بدلًا من تجزئتها إلى العديد من المجاميع المنفصلة. وهذه البنية تحسِّن كفاءة رأس المال، وتدعم سيولة قوية عبر أزواج التداول، وتساعد في خفض الرسوم المفروضة على المستخدمين. وللتعامل مع التهديدات الشائعة في التداول على السلسلة، تتضمَّن منصة ووو مقاومة متقدمة لاستغلال القيمة القصوى (MEV) وضوابط ديناميكية لتقليل التأثير السعري، وذلك للتخفيف من مشكلات مثل هجمات «الساندويتش» (sandwich attacks). علاوةً على ذلك، يساهم شبكة من صانعي السوق المحترفين والمرجعيات الخارجية (oracles) في دقة التسعير والاستقرار العام للسوق. أما بالنسبة للأنشطة العابرة للسلاسل (cross-chain)، فتستخدم ووو إطار عمل جسور (bridge framework) مبنيًّا على تقنيتي LayerZero وStargate. وهذا الإعداد يدعم عمليات التحويل عبر أكثر من ١٥ شبكة بلوك تشين، مع التركيز على تعزيز الأمان وتحسين التكاليف عند نقل الأصول بين السلاسل.
الفريق
تجمع فريق شركة «وو» خلفياتٍ في التمويل التقليدي وتقنية البلوكشين، ما يجمع بين الخبرة السوقية والهندسة الأصلية في مجال العملات الرقمية. وقد أظهر الفريق قدرته على التنفيذ من خلال بناء منصةٍ وتشغيلها، وهي منصةٌ قادرةٌ على معالجة مليارات الدولارات من حجم التداول مع الحفاظ على أمانٍ قويٍّ وأداءٍ عالٍ. وباعتباره عام 2024، حصلت «وو» على منح وحوافز للمطورين تجاوزت 2.5 مليون دولار أمريكي من عدة بيئات بلوكشين، ما يعكس دعمًا خارجيًّا جوهريًّا لتوجُّه المشروع. ويُركِّز الفريق أيضًا على الشفافية ومشاركة المجتمع من خلال تحديثاتٍ متكرِّرة، وتوثيقٍ شامل، وتواصلٍ نشطٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويشمل نهج الأمان لديها ممارسات تدقيق شاملة وبرامج مكافآت لاكتشاف الثغرات الأمنية التي تتجاوز قيمتها مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التعيينات الاستراتيجية الأخيرة من مؤسسات مالية كبرى ومشاريع بلوكشين ناجحة في توسيع نطاق الخبرة في مجالات التطوير التقني والعمليات السوقية، ما يعزِّز قدرة المنظمة على مواصلة التوسُّع والابتكار.
خارطة الطريق
يركّز خارطة طريق WOO على تحسين سهولة الوصول إليها مع مواصلة توسيع عمق المنتجات المقدمة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. ومن أبرز المبادرات المخطَّط لها لعام ٢٠٢٥ واجهة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تبسيط التنقّل في مجال التشفير والتجارة فيه لجميع الفئات، بغضّ النظر عن مستوى خبرتها. وعلى صعيد الشبكات، يعمل الفريق على توسيع دعم السلاسل، بهدف دمج ٢٠+ شبكة بحلول نهاية عام ٢٠٢٤ لتوسيع خيارات التداول والربح عبر مختلف النُّظُم البيئية. كما يواصل الفريق تطوير منصة WOOFi Pro، وهي منصة العقود الآجلة الدائمة اللامركزية التابعة للمشروع، والتي ستشهد قريباً تحسينات تشمل أنواع أوامر أكثر تطوراً وأدوات لإدارة المخاطر على مستوى المؤسسات. وبالتزامن مع تطوير الميزات، تسعى WOO إلى إقامة شراكات استراتيجية ودمجها مع بروتوكولات أخرى لزيادة فائدة رمز WOO ودفع اعتماده. وركّز العمل الأخير على تعزيز الخدمات المؤسسية في الوقت الذي يتم فيه توسيع عروض DeFi للوصول إلى جمهور أوسع. وتظل التحديثات المنتظمة للمنتج أولويةً، مع تركيز مستمر على تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الأمان. كما أبلغ الفريق أيضاً عن خططه لتعزيز التكامل مع حلول الطبقة الثانية (Layer 2) والشبكات البلوكشينية الأحدث لتحسين قابلية التوسع وسهولة الوصول بشكل عام.
نظرة عامة
تقوم شركة WOO ببناء نظام بيئي تشفيري واسع النطاق مُصمَّم لتقريب التمويل المركزي (CeFi) والتمويل اللامركزي (DeFi) من بعضهما البعض ضمن تجربة واحدة مترابطة. ويجمع المشروع بين تطبيقات DeFi سهلة الاستخدام والوظائف الاحترافية الخاصة بالتداول، بينما يشكِّل رمز WOO الأصل المحوري الذي يُشغِّل المجموعة الأوسع من الخدمات. وباعتباره عام 2024، أبلغت WOO عن حجم تداول تراكمي تجاوز 50 مليار دولار أمريكي و300 ألف مستخدم نشط شهريًّا، ما يُبرز هدفها المتمثل في جعل التداول وكسب العوائد في مجال العملات الرقمية أكثر سهولةً، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الأولوية القصوى للأداء العالي والأمان القوي. وفي الوقت الراهن، يعمل النظام البيئي عبر سلاسل كتل متعددة، ويجمع بين إمكانيات التداول المتقدمة وخيارات توليد العوائد والميزات العابرة للسلاسل ضمن منصة واحدة قابلة للتطور المستمر.
Wootrade Network المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Wootrade Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان Wootrade Network سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Wootrade Network المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Wootrade Network اليوم؟
سعر Wootrade Network اليوم هو $ 0.01048. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Wootrade Network استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Wootrade Network عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في WOO، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Wootrade Network في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Wootrade Network بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Wootrade Network في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر WOO المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Wootrade Network بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر WOO لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Wootrade Network في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر WOO بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,885.68
+1.15%
ETH
1,905.71
+1.14%
GOLD(XAUT)
4,398.67
+0.89%
USDC
1.00091
0.00%
SOL
75.87
+0.39%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ WOO على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج WOO/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Wootrade Network ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Wootrade Network هذا العام؟
قد يرتفع سعر Wootrade Network هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Wootrade Network (WOO) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:12:14 (UTC+8)
تحديثات Wootrade Network (WOO) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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