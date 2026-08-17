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سعر HOPR Token المباشر اليوم هو 0.01072 USD. القيمة السوقية لـ HOPR هي 3,657,383.27536 USD. تابع تحديثات أسعار HOPR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر HOPR Token المباشر اليوم هو 0.01072 USD. القيمة السوقية لـ HOPR هي 3,657,383.27536 USD. تابع تحديثات أسعار HOPR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن HOPR

معلومات سعر HOPR

ما هو HOPR

الوثيقة البيضاء لـ HOPR

الموقع الرسمي لـ HOPR

اقتصاد توكن HOPR

توقعات سعر HOPR

سجل HOPR

دليل شراء HOPR

محول عملة HOPR إلى الفيات

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سعر HOPR Token (HOPR)

السعر المباشر لـ 1 HOPR إلى USD:

$0.01074
$0.01074$0.01074
-3.84%1D
USD
مخطط أسعار HOPR Token (HOPR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:25:17 (UTC+8)

سعر HOPR Token اليوم

السعر المباشر لمشروع HOPR Token (HOPR) اليوم هو $ 0.01072، مع تغير بنسبة 3.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOPR الحالي إلى USD هو $ 0.01072 لكل HOPR.

يحتل HOPR Token حاليًا المرتبة #1124 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3.66M، مع عرض متداول قدره 341.17M HOPR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOPR بين $ 0.01072 (أدنى) و$ 0.0112 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.97174497، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01574607911562434.

على المدى القصير، تحرك HOPR بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-8.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.00K.

معلومات سوق HOPR Token (HOPR)

No.1124

$ 3.66M
$ 3.66M$ 3.66M

$ 57.00K
$ 57.00K$ 57.00K

$ 10.72M
$ 10.72M$ 10.72M

341.17M
341.17M 341.17M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

394,545,361
394,545,361 394,545,361

34.11%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ HOPR Token هي $ 3.66M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.00K. العرض المتداول لـ HOPR يبلغ 341.17M، مع إجمالي عرض 394545361. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.72M.

سجل سعر HOPR Token بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01072
$ 0.01072$ 0.01072
24 ساعة منخفض
$ 0.0112
$ 0.0112$ 0.0112
24 ساعة مرتفع

$ 0.01072
$ 0.01072$ 0.01072

$ 0.0112
$ 0.0112$ 0.0112

$ 0.97174497
$ 0.97174497$ 0.97174497

$ 0.01574607911562434
$ 0.01574607911562434$ 0.01574607911562434

-0.10%

-3.84%

-8.69%

-8.69%

سجل سعر HOPR Token (HOPR) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار HOPR Token لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0004289-3.84%
30 يوم$ -0.00303-22.04%
60 يوم$ -0.00767-41.71%
90 يوم$ -0.00992-48.07%
تغير سعر HOPR Token اليوم

سجل اليوم HOPR تغيرًا $ -0.0004289 (-3.84%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر HOPR Token لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00303 (-22.04%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر HOPR Token لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد HOPR تغييرًا في $ -0.00767 (-41.71%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر HOPR Token لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00992 (-48.07%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار HOPR Token.

تحليل HOPR Token

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار HOPR Token الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار HOPR Token؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار توكن HOPR:

1. اعتماد الشبكة واستخدامها – فكلما زاد الطلب على خدمات الخصوصية، ارتفعت فائدة التوكن.
2. التطورات التقنية والتحديثات البروتوكولية.
3. إعلانات الشراكات مع المشاريع الكبرى.
4. المزاج العام لسوق العملات المشفرة وارتباطه ببيتكوين.
5. آليات المعروض من التوكن ومكافآت الحوكمة.
6. اتجاهات قطاع الخصوصية والبيئة التنظيمية.
7. حجم التداول والسيولة في البورصات.
8. الإنجازات التي يحققها الفريق والتقدم في خارطة الطريق.

لماذا يريد الناس معرفة سعر HOPR Token اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر توكن HOPR اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع قيمة المحفظة، وتحديد أوقات دخول السوق أو الخروج منه، وتقييم أداء الاستثمار، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. تجذب تقنية البلوك تشين التي تركز على الخصوصية في HOPR المستثمرين الذين يراقبون مدى انتشارها وتقلبات أسعارها لتحقيق أرباح محتملة.

توقعات أسعار HOPR Token

HOPR Token (HOPR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HOPR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرHOPR Token (HOPR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر HOPR Token نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر HOPR Token الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار HOPR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار HOPR Token.

كيفية شراء واستثمار HOPR Token في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع HOPR Token؟ شراء HOPR سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء HOPR Token. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء HOPR Token (HOPR).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة HOPR Token فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء HOPR Token (HOPR)

ماذا يمكنك أن تفعل مع HOPR Token

يسمح لك امتلاك HOPR Token بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو HOPR Token ( HOPR )

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

HOPR Token المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ HOPR Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب HOPR Token الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

DePINEthereum EcosystemGovernance

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول HOPR Token

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:25:17 (UTC+8)

تحديثات HOPR Token (HOPR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن HOPR Token

HOPR USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع HOPR باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود HOPR USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق HOPR Token (HOPR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر HOPR Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHOPR
$0.01074
$0.01074$0.01074
-3.67%
5.26M (USDT)

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HOPR
HOPR
USD
USD

1 HOPR = 0.01072 USD