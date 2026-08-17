سعر HOPR Token اليوم

السعر المباشر لمشروع HOPR Token (HOPR) اليوم هو $ 0.01072، مع تغير بنسبة 3.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOPR الحالي إلى USD هو $ 0.01072 لكل HOPR.

يحتل HOPR Token حاليًا المرتبة #1124 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3.66M، مع عرض متداول قدره 341.17M HOPR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOPR بين $ 0.01072 (أدنى) و$ 0.0112 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.97174497، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01574607911562434.

على المدى القصير، تحرك HOPR بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-8.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.00K.

معلومات سوق HOPR Token (HOPR)

التصنيف No.1124 القيمة السوقية $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M الحجم (24 ساعة) $ 57.00K$ 57.00K $ 57.00K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.72M$ 10.72M $ 10.72M إمداد دورة التداول 341.17M 341.17M 341.17M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 394,545,361 394,545,361 394,545,361 معدل التداول 34.11% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ HOPR Token هي $ 3.66M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.00K. العرض المتداول لـ HOPR يبلغ 341.17M، مع إجمالي عرض 394545361. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.72M.