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سعر VOOI المباشر اليوم هو 0.008811 USD. القيمة السوقية لـ VOOI هي 2,774,167.72237143 USD. تابع تحديثات أسعار VOOI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر VOOI المباشر اليوم هو 0.008811 USD. القيمة السوقية لـ VOOI هي 2,774,167.72237143 USD. تابع تحديثات أسعار VOOI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن VOOI

معلومات سعر VOOI

ما هو VOOI

الوثيقة البيضاء لـ VOOI

الموقع الرسمي لـ VOOI

اقتصاد توكن VOOI

توقعات سعر VOOI

سجل VOOI

دليل شراء VOOI

محول عملة VOOI إلى الفيات

عقود VOOI الفورية

VOOI عقود USDT-M الآجلة

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شعار VOOI

سعر VOOI (VOOI)

السعر المباشر لـ 1 VOOI إلى USD:

$0.008817
$0.008817$0.008817
+5.85%1D
USD
مخطط أسعار VOOI (VOOI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:57:28 (UTC+8)

سعر VOOI اليوم

السعر المباشر لمشروع VOOI (VOOI) اليوم هو $ 0.008811، مع تغير بنسبة 5.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VOOI الحالي إلى USD هو $ 0.008811 لكل VOOI.

يحتل VOOI حاليًا المرتبة #1701 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.77M، مع عرض متداول قدره 314.85M VOOI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VOOI بين $ 0.008318 (أدنى) و$ 0.008927 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.20353749608174407، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00428800922655804.

على المدى القصير، تحرك VOOI بمقدار +0.13% خلال الساعة الماضية و-5.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 51.57K.

معلومات سوق VOOI (VOOI)

No.1701

$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M

$ 51.57K
$ 51.57K$ 51.57K

$ 8.81M
$ 8.81M$ 8.81M

314.85M
314.85M 314.85M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

31.48%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ VOOI هي $ 2.77M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 51.57K. العرض المتداول لـ VOOI يبلغ 314.85M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.81M.

سجل سعر VOOI بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.008318
$ 0.008318$ 0.008318
24 ساعة منخفض
$ 0.008927
$ 0.008927$ 0.008927
24 ساعة مرتفع

$ 0.008318
$ 0.008318$ 0.008318

$ 0.008927
$ 0.008927$ 0.008927

$ 0.20353749608174407
$ 0.20353749608174407$ 0.20353749608174407

$ 0.00428800922655804
$ 0.00428800922655804$ 0.00428800922655804

+0.13%

+5.85%

-5.92%

-5.92%

سجل سعر VOOI (VOOI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار VOOI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00048729+5.85%
30 يوم$ +0.000481+5.77%
60 يوم$ +0.003679+71.68%
90 يوم$ +0.003366+61.81%
تغير سعر VOOI اليوم

سجل اليوم VOOI تغيرًا $ +0.00048729 (+5.85%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر VOOI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000481 (+5.77%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر VOOI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد VOOI تغييرًا في $ +0.003679 (+71.68%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر VOOI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.003366 (+61.81%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة VOOI (VOOI)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار VOOI.

تحليل VOOI

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار VOOI الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار VOOI؟

تتأثر أسعار VOOI بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق وثقة المستثمرين
2. حجم التداول ومستويات السيولة
3. اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
4. تقدم مشروعات التطوير والتحديثات المتعلقة بها
5. إعلانات الشراكات والتعاونات
6. الأخبار المتعلقة باللوائح والقوانين التي تؤثر على أسواق العملات المشفرة
7. ديناميات العرض والطلب
8. مستوى تفاعل المجتمع ومعدلات التبني
9. أنماط التحليل الفني
10. الظروف الاقتصادية الأوسع نطاقًا

لماذا يريد الناس معرفة سعر VOOI اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر VOOI اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع قيمة المحفظة، وتحديد فرص الشراء/البيع، ومراقبة اتجاهات السوق، وتقييم أداء الاستثمار. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من التقلبات وإدارة المخاطر بفعالية.

توقعات أسعار VOOI

VOOI (VOOI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف VOOI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرVOOI (VOOI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر VOOI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر VOOI الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار VOOI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار VOOI.

كيفية شراء واستثمار VOOI في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع VOOI؟ شراء VOOI سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء VOOI. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء VOOI (VOOI).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة VOOI فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء VOOI (VOOI)

ماذا يمكنك أن تفعل مع VOOI

يسمح لك امتلاك VOOI بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو VOOI ( VOOI )

مشروع VOOI عبارة عن منصة تجميع منصات تداول لامركزية دائمة تدعم شبكات EVM وغير EVM، مما يوفر مرونة في دمج شبكات ومنصات تداول لامركزية دائمة إضافية حسب الحاجة. من خلال التركيز على تجريد السلسلة والحساب، تُبسط VOOI التداول بالرافعة المالية عبر منصات التداول اللامركزية المدعومة، مما يجعل تفاعلات المستخدمين سلسة عبر أي شبكة مدعومة.

VOOI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ VOOI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب VOOI الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemCookie LaunchpadPerpetuals

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول VOOI

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:57:28 (UTC+8)

تحديثات VOOI (VOOI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن VOOI

VOOI USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع VOOI باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود VOOI USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق VOOI (VOOI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر VOOI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTVOOI
$0.008811
$0.008811$0.008811
+5.78%
5.95M (USDT)

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1 VOOI = 0.008811 USD