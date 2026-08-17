سعر VOOI اليوم

السعر المباشر لمشروع VOOI (VOOI) اليوم هو $ 0.008811، مع تغير بنسبة 5.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VOOI الحالي إلى USD هو $ 0.008811 لكل VOOI.

يحتل VOOI حاليًا المرتبة #1701 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.77M، مع عرض متداول قدره 314.85M VOOI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VOOI بين $ 0.008318 (أدنى) و$ 0.008927 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.20353749608174407، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00428800922655804.

على المدى القصير، تحرك VOOI بمقدار +0.13% خلال الساعة الماضية و-5.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 51.57K.

معلومات سوق VOOI (VOOI)

التصنيف No.1701 القيمة السوقية $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M الحجم (24 ساعة) $ 51.57K$ 51.57K $ 51.57K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.81M$ 8.81M $ 8.81M إمداد دورة التداول 314.85M 314.85M 314.85M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 31.48% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ VOOI هي $ 2.77M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 51.57K. العرض المتداول لـ VOOI يبلغ 314.85M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.81M.