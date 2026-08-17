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سعر Reserve Rights المباشر اليوم هو 0.001145 USD. القيمة السوقية لـ RSR هي 71,623,384.334195 USD. تابع تحديثات أسعار RSR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Reserve Rights المباشر اليوم هو 0.001145 USD. القيمة السوقية لـ RSR هي 71,623,384.334195 USD. تابع تحديثات أسعار RSR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن RSR

معلومات سعر RSR

ما هو RSR

الوثيقة البيضاء لـ RSR

الموقع الرسمي لـ RSR

اقتصاد توكن RSR

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شعار Reserve Rights

سعر Reserve Rights (RSR)

السعر المباشر لـ 1 RSR إلى USD:

$0.001145
$0.001145$0.001145
-0.52%1D
USD
مخطط أسعار Reserve Rights (RSR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:19:09 (UTC+8)

سعر Reserve Rights اليوم

السعر المباشر لمشروع Reserve Rights (RSR) اليوم هو $ 0.001145، مع تغير بنسبة 0.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RSR الحالي إلى USD هو $ 0.001145 لكل RSR.

يحتل Reserve Rights حاليًا المرتبة #194 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 71.62M، مع عرض متداول قدره 62.55B RSR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RSR بين $ 0.001115 (أدنى) و$ 0.001157 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.11894605، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0012473332974.

على المدى القصير، تحرك RSR بمقدار -0.35% خلال الساعة الماضية و-9.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 64.12K.

معلومات سوق Reserve Rights (RSR)

No.194

$ 71.62M
$ 71.62M$ 71.62M

$ 64.12K
$ 64.12K$ 64.12K

$ 114.50M
$ 114.50M$ 114.50M

62.55B
62.55B 62.55B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

62.55%

0.01%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Reserve Rights هي $ 71.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 64.12K. العرض المتداول لـ RSR يبلغ 62.55B، مع إجمالي عرض 100000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 114.50M.

سجل سعر Reserve Rights بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.001115
$ 0.001115$ 0.001115
24 ساعة منخفض
$ 0.001157
$ 0.001157$ 0.001157
24 ساعة مرتفع

$ 0.001115
$ 0.001115$ 0.001115

$ 0.001157
$ 0.001157$ 0.001157

$ 0.11894605
$ 0.11894605$ 0.11894605

$ 0.0012473332974
$ 0.0012473332974$ 0.0012473332974

-0.35%

-0.52%

-9.35%

-9.35%

سجل سعر Reserve Rights (RSR) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Reserve Rights لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00000599-0.52%
30 يوم$ -0.000059-4.91%
60 يوم$ -0.000132-10.34%
90 يوم$ -0.000605-34.58%
تغير سعر Reserve Rights اليوم

سجل اليوم RSR تغيرًا $ -0.00000599 (-0.52%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Reserve Rights لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000059 (-4.91%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Reserve Rights لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RSR تغييرًا في $ -0.000132 (-10.34%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Reserve Rights لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000605 (-34.58%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Reserve Rights (RSR)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Reserve Rights.

تحليل Reserve Rights

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Reserve Rights الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Reserve Rights اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق RSR: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)ذروة البيع< 30قد ينخفض ​​السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

RSR_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.001156. يقع السعر فوق نقطة المحور عند 0.001144. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء مترابطة. مؤشر MACD في حالة تقاطع هبوطي، بينما وصلت قراءة مؤشر RSI إلى منطقة ذروة البيع. تشير خطوط المؤشر السريعة والبطيئة إلى وجود تباين في الاتجاه. تستمر معدلات التذبذب في الحفاظ على نمط التذبذب الضيق. يُظهر توزيع زخم الشراء والبيع شكلًا من التباعد. يبعد مستوى المقاومة القريب عند 0.001147 عن السعر الحالي بمقدار 0.000009، فيما يبعد مستوى المقاومة الثانوي عند 0.001152 عن السعر الحالي بمقدار 0.000004. أما دعم الأسفل فتقع عند 0.001139، ويبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.000017، بينما يبعد الدعم البعيد عند 0.001136 عن السعر الحالي بمقدار 0.000020. تشكّل نقطة المحور الرئيسية عند 0.001144 محورًا مركزيًا للهيكل. يقبع السعر حاليًا ضمن المنطقة الفاصلة بين مركز التحرك ومستوى المقاومة R1. لم يتشكل بعد اتساق واضح بين المؤشرات لتحديد اتجاه موحد.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Reserve Rights؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز RSR:

1. اعتماد بروتوكول Reserve - يؤثر استخدام منظومة عملة Reserve المستقرة بشكل مباشر في الطلب على RSR.
2. مكافآت الحِفْظ - يقوم حاملي RSR بحِفْظ الرموز لجني العوائد، مما يؤثر في المعروض المتداول.
3. معنويات السوق - تُحدِّد اتجاهات سوق العملات المشفرة العامة وثقة المستثمرين.
4. الأخبار المتعلقة باللوائح - تؤثر لوائح تنظيم العملات المستقرة في كامل منظومة Reserve.
5. إعلانات الشراكات - تُحفِّز عمليات التكامل والتعاون الجديدة اعتماد المنظومة.
6. توسيع فائدة الرمز - تُقدِّم حالات استخدام جديدة لرمز RSR داخل البروتوكول.
7. المنافسة - الأداء مقارنةً بمشاريع العملات المستقرة الأخرى.
8. التطورات التقنية - تُعزِّز ترقيات البروتوكول وتحسيناته أداءه.
9. حجم التداول - مستوى السيولة ونشاط عمليات التداول عبر البورصات.
10. العوامل الاقتصادية الكلية - تُؤثِّر الظروف المالية العالمية في أسواق العملات المشفرة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Reserve Rights اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر RSR اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، وتحليل اتجاهات الأسعار وتقلباتها، وتقييم معنويات السوق، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن دخول أو خروج المراكز في رمز Reserve Rights.

توقعات أسعار Reserve Rights

Reserve Rights (RSR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف RSR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرReserve Rights (RSR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Reserve Rights نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Reserve Rights الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار RSR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Reserve Rights.

كيفية شراء واستثمار Reserve Rights في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Reserve Rights؟ شراء RSR سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Reserve Rights. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Reserve Rights (RSR).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Reserve Rights فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Reserve Rights (RSR)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Reserve Rights

يسمح لك امتلاك Reserve Rights بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Reserve Rights ( RSR )

إن Reserve هو حوض مرن من stablecoins (العملات المستقرة) مصممة لتقليل المخاطر من خلال التنويع والحوكمة اللامركزية.

مستند تقني

Reserve Rights المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Reserve Rights، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Reserve Rights الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemBase Native

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Reserve Rights

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:19:09 (UTC+8)

تحديثات Reserve Rights (RSR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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تداول أسواق Reserve Rights (RSR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Reserve Rights المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRSR
$0.001144
$0.001144$0.001144
-0.69%
56.16M (USDT)
/USDCRSR
$0.001144
$0.001144$0.001144
-0.60%
48.00M (USDT)

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1 RSR = 0.001145 USD