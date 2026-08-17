سعر Reserve Rights المباشر اليوم هو 0.001145 USD. القيمة السوقية لـ RSR هي 71,623,384.334195 USD. تابع تحديثات أسعار RSR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Reserve Rights المباشر اليوم هو 0.001145 USD. القيمة السوقية لـ RSR هي 71,623,384.334195 USD. تابع تحديثات أسعار RSR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Reserve Rights (RSR) اليوم هو $ 0.001145، مع تغير بنسبة 0.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RSR الحالي إلى USD هو $ 0.001145 لكل RSR.
يحتل Reserve Rights حاليًا المرتبة #194 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 71.62M، مع عرض متداول قدره 62.55B RSR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RSR بين $ 0.001115 (أدنى) و$ 0.001157 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.11894605، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0012473332974.
على المدى القصير، تحرك RSR بمقدار -0.35% خلال الساعة الماضية و-9.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 64.12K.
معلومات سوق Reserve Rights (RSR)
No.194
$ 71.62M
$ 71.62M$ 71.62M
$ 64.12K
$ 64.12K$ 64.12K
$ 114.50M
$ 114.50M$ 114.50M
62.55B
62.55B 62.55B
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
62.55%
0.01%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Reserve Rights هي $ 71.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 64.12K. العرض المتداول لـ RSR يبلغ 62.55B، مع إجمالي عرض 100000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 114.50M.
سجل سعر Reserve Rights بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.001115
$ 0.001115$ 0.001115
24 ساعة منخفض
$ 0.001157
$ 0.001157$ 0.001157
24 ساعة مرتفع
$ 0.001115
$ 0.001115$ 0.001115
$ 0.001157
$ 0.001157$ 0.001157
$ 0.11894605
$ 0.11894605$ 0.11894605
$ 0.0012473332974
$ 0.0012473332974$ 0.0012473332974
-0.35%
-0.52%
-9.35%
-9.35%
سجل سعر Reserve Rights (RSR) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Reserve Rights لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.00000599
-0.52%
30 يوم
$ -0.000059
-4.91%
60 يوم
$ -0.000132
-10.34%
90 يوم
$ -0.000605
-34.58%
تغير سعر Reserve Rights اليوم
سجل اليوم RSR تغيرًا $ -0.00000599 (-0.52%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Reserve Rights لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000059 (-4.91%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Reserve Rights لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RSR تغييرًا في $ -0.000132 (-10.34%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Reserve Rights لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000605 (-34.58%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Reserve Rights (RSR)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Reserve Rights الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق Reserve Rights اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق RSR: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الذهبي
K > D
الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكاز
السعر > R2
أعلى من R2
أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI
20‑80
المنطقة المحايدة
وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA
5-6 شراء
60‑80% شراء
أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACD
التقاطع الميت
DIF < DEA
ظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)
أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
بين النطاق السفلي والمتوسط
ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
ذروة البيع
< 30
قد ينخفض السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
مجموعة EMA
5-6 شراء
60‑80% شراء
أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
RSR_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.001156. يقع السعر فوق نقطة المحور عند 0.001144. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء مترابطة. مؤشر MACD في حالة تقاطع هبوطي، بينما وصلت قراءة مؤشر RSI إلى منطقة ذروة البيع. تشير خطوط المؤشر السريعة والبطيئة إلى وجود تباين في الاتجاه. تستمر معدلات التذبذب في الحفاظ على نمط التذبذب الضيق. يُظهر توزيع زخم الشراء والبيع شكلًا من التباعد. يبعد مستوى المقاومة القريب عند 0.001147 عن السعر الحالي بمقدار 0.000009، فيما يبعد مستوى المقاومة الثانوي عند 0.001152 عن السعر الحالي بمقدار 0.000004. أما دعم الأسفل فتقع عند 0.001139، ويبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.000017، بينما يبعد الدعم البعيد عند 0.001136 عن السعر الحالي بمقدار 0.000020. تشكّل نقطة المحور الرئيسية عند 0.001144 محورًا مركزيًا للهيكل. يقبع السعر حاليًا ضمن المنطقة الفاصلة بين مركز التحرك ومستوى المقاومة R1. لم يتشكل بعد اتساق واضح بين المؤشرات لتحديد اتجاه موحد.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Reserve Rights؟
تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز RSR:
1. اعتماد بروتوكول Reserve - يؤثر استخدام منظومة عملة Reserve المستقرة بشكل مباشر في الطلب على RSR. 2. مكافآت الحِفْظ - يقوم حاملي RSR بحِفْظ الرموز لجني العوائد، مما يؤثر في المعروض المتداول. 3. معنويات السوق - تُحدِّد اتجاهات سوق العملات المشفرة العامة وثقة المستثمرين. 4. الأخبار المتعلقة باللوائح - تؤثر لوائح تنظيم العملات المستقرة في كامل منظومة Reserve. 5. إعلانات الشراكات - تُحفِّز عمليات التكامل والتعاون الجديدة اعتماد المنظومة. 6. توسيع فائدة الرمز - تُقدِّم حالات استخدام جديدة لرمز RSR داخل البروتوكول. 7. المنافسة - الأداء مقارنةً بمشاريع العملات المستقرة الأخرى. 8. التطورات التقنية - تُعزِّز ترقيات البروتوكول وتحسيناته أداءه. 9. حجم التداول - مستوى السيولة ونشاط عمليات التداول عبر البورصات. 10. العوامل الاقتصادية الكلية - تُؤثِّر الظروف المالية العالمية في أسواق العملات المشفرة.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Reserve Rights اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر RSR اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، وتحليل اتجاهات الأسعار وتقلباتها، وتقييم معنويات السوق، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن دخول أو خروج المراكز في رمز Reserve Rights.
توقعات أسعار Reserve Rights
Reserve Rights (RSR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف RSR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرReserve Rights (RSR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Reserve Rights نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Reserve Rights الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار RSR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Reserve Rights.
كيفية شراء واستثمار Reserve Rights في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Reserve Rights؟ شراء RSR سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Reserve Rights. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Reserve Rights (RSR).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Reserve Rights فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Reserve Rights
يسمح لك امتلاك Reserve Rights بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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إن Reserve هو حوض مرن من stablecoins (العملات المستقرة) مصممة لتقليل المخاطر من خلال التنويع والحوكمة اللامركزية.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
يشمل النظام البيئي نوعين رئيسيين من الرموز المميزة: الرموز المميزة RTokens والرموز المميزة RSR (رموز Reserve Rights)، ولكلٍّ منهما وظيفة مُميَّزة. وتُعَدُّ رموز RTokens العملات المستقرة التي تُنشَأ على المنصة، وهي مُخصَّصة للعمليات اليومية وتخزين القيمة، مع الحفاظ على موثوقيتها عبر دعمها بمزيج من الأصول الرقمية. أما رموز RSR فهي رموز مُوجَّهة نحو المشاركة والملكية داخل النظام. ويمكن لحاملي رموز RSR رهن رموزهم لمساعدة شبكة النظام في التأمين وحماية استقرار رموز RTokens. وقد يؤدي الرهن إلى تحقيق مكافآت تُستمد عمومًا من عوائد النظام ورسومه. ولا يتطابق تصميم المكافآت عبر البروتوكول؛ بل يمكن لكل رمز RToken أن يضع قواعده الخاصة بكيفية توزيع المكافآت على مُرْهِني رموز RSR، بما يُنسِّق الحوافز مع متطلبات أمن ذلك الرمز RToken المحدَّد.
التكنولوجيا
يستخدم بروتوكول ريزيرف (Reserve Protocol) نظامًا لإنتاج عملات RTokens، وهي عملات رقمية مستقرة متخصصة. ويبدأ المستخدمون بإيداع سلة متنوعة من الأصول الرقمية كضمان، وتُرتَّب هذه الأصول بطريقة متوازنة لدعم استقرار عملة RToken. ويعتمد البروتوكول على طبقات متعددة من الأمان والاستقرار، بما في ذلك الضمان الزائد (overcollateralization)، أي أن قيمة الأصول الداعمة تفوق قيمة عملات RTokens الصادرة، مما يشكّل حاجز حماية ضد تقلبات السوق وتقلبات الأصول. وإذا واجه أي أصل داعم مشكلةً ما، فإن آلية احتياطية آلية يمكنها استبداله ببدائل معتمدة مسبقًا للحفاظ على استقرار عملة RToken. وتدير العقود الذكية (Smart contracts) هذه العمليات لضمان اتساقها وشفافيتها دون تدخل بشري.
الفريق
يُركِّز بروتوكول ريزيرف على مشاركة المجتمع والتطوير اللامركزي، بدلًا من التركيز على أعضاء الفريق الفرديين. ويُراد من المنصة أن تكون في متناول الجميع وسهلة الإدارة، مما يشجّع المشاركة الواسعة في جميع أنحاء النظام البيئي. وعلى الرغم من أن فريقًا أساسيًّا يوجّه المراحل الأولى من التطوير، فإن تصميم البروتوكول يدعو أعضاء المجتمع إلى اتخاذ دورٍ نشطٍ في إنشاء وإدارة الرموز المُدرَّة للعوائد (RTokens). وتستند فلسفة الفريق إلى التعاون المفتوح جنبًا إلى جنب مع الابتكار التنافسي، مع مشاركة مستمرة عبر مجتمع التشفير الأوسع لتحسين أنظمة الحوكمة وتعزيز البروتوكول. ويهدف هذا النهج التعاوني إلى دعم التحسين المستمر والتكيف مع احتياجات المستخدمين.
خارطة الطريق
تتجاوز رؤية بروتوكول ريزيرف (Reserve Protocol) إصدار العملات الرقمية القياسية، وتستهدف إنشاء نظام عملات عالمي مصمم ليحتفظ بقيمتها بشكل أفضل من الخيارات التقليدية. ويتم اعتماد نهج تطوير منهجي، يبدأ بالرموز المدعومة بالأصول الأساسية، ثم يُضاف تدريجيًّا مزيدٌ من الميزات المتقدمة بحيث يمكن اختبار كل مكوِّنٍ وصقله. ومن المجالات الرئيسية التي تركز عليها الشركة دمج الأصول الواقعية (Real-World Assets) فور توفرها على شبكات البلوكشين. وفي الوقت نفسه، يعمل الفريق على تحسين آلية الحوكمة لجعل البروتوكول أكثر لامركزيةً، وأكثر خضوعًا للتحكم من قِبل المستخدمين مع مرور الوقت. أما الهدف طويل الأمد فهو إنشاء عملة مستقرة قادرة على الحفاظ على قوتها الشرائية عبر الأجيال، وهو ما يتطلب تطويرًا دقيقًا ودمجًا متكاملًا للمكونات التكنولوجية والاقتصادية.
نظرة عامة
بروتوكول ريزيرف هو منصة لإنشاء عملات رقمية مستقرة مدعومة بأصول رقمية أخرى. وهو مصمم للعمل كخزينة رقمية تحافظ على استقرار القيمة مقارنةً بالعملات المشفرة المتقلبة. ويهدف إلى توفير بدائل أكثر استقرارًا للعملات التقليدية، مع فوائد خاصة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق ذات الاستقرار الاقتصادي الضعيف. ومن خلال الجمع بين الأمان والاستقرار والسهولة في الوصول، فإنه يسعى إلى تقديم أداة مالية موثوقة للعصر الرقمي.
Reserve Rights المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Reserve Rights، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان Reserve Rights سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Reserve Rights المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Reserve Rights اليوم؟
سعر Reserve Rights اليوم هو $ 0.001145. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Reserve Rights استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Reserve Rights عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في RSR، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Reserve Rights في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Reserve Rights بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Reserve Rights في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر RSR المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Reserve Rights بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر RSR لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Reserve Rights في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر RSR بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,508.76
+0.56%
ETH
1,897
+0.68%
GOLD(XAUT)
4,367.95
+0.18%
USDC
1.00099
0.00%
SOL
75.35
-0.29%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ RSR على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج RSR/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Reserve Rights ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Reserve Rights هذا العام؟
قد يرتفع سعر Reserve Rights هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Reserve Rights (RSR) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:19:09 (UTC+8)
تحديثات Reserve Rights (RSR) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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