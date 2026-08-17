سعر Reserve Rights اليوم

السعر المباشر لمشروع Reserve Rights (RSR) اليوم هو $ 0.001145، مع تغير بنسبة 0.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RSR الحالي إلى USD هو $ 0.001145 لكل RSR.

يحتل Reserve Rights حاليًا المرتبة #194 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 71.62M، مع عرض متداول قدره 62.55B RSR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RSR بين $ 0.001115 (أدنى) و$ 0.001157 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.11894605، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0012473332974.

على المدى القصير، تحرك RSR بمقدار -0.35% خلال الساعة الماضية و-9.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 64.12K.

معلومات سوق Reserve Rights (RSR)

التصنيف No.194 القيمة السوقية $ 71.62M$ 71.62M $ 71.62M الحجم (24 ساعة) $ 64.12K$ 64.12K $ 64.12K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 114.50M$ 114.50M $ 114.50M إمداد دورة التداول 62.55B 62.55B 62.55B الحد الأقصى للعرض 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 إجمالي العرض 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 معدل التداول 62.55% الحصة السوقية 0.01% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Reserve Rights هي $ 71.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 64.12K. العرض المتداول لـ RSR يبلغ 62.55B، مع إجمالي عرض 100000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 114.50M.