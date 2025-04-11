ما هو Walrus ( WAL )

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

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توقع سعر Walrus

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Walrus، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ WAL؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارWalrus.

سجل أسعار Walrus

يوفر تتبع مسار سعر WAL معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ WAL. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Walrus.

كيفية شراء Walrus ( WAL )

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عملة WAL إلى العملات المحلية

1 WAL إلى VND ₫ 11,899.9881 1 WAL إلى AUD A$ 0.737919 1 WAL إلى GBP ￡ 0.352716 1 WAL إلى EUR € 0.403767 1 WAL إلى USD $ 0.4641 1 WAL إلى MYR RM 2.051322 1 WAL إلى TRY ₺ 17.640441 1 WAL إلى JPY ¥ 66.231711 1 WAL إلى RUB ₽ 39.332475 1 WAL إلى INR ₹ 39.996138 1 WAL إلى IDR Rp 7,866.100515 1 WAL إلى KRW ₩ 663.946101 1 WAL إلى PHP ₱ 26.537238 1 WAL إلى EGP ￡E. 23.789766 1 WAL إلى BRL R$ 2.719626 1 WAL إلى CAD C$ 0.640458 1 WAL إلى BDT ৳ 56.272125 1 WAL إلى NGN ₦ 737.835462 1 WAL إلى UAH ₴ 19.171971 1 WAL إلى VES Bs 32.9511 1 WAL إلى PKR Rs 129.850539 1 WAL إلى KZT ₸ 239.345652 1 WAL إلى THB ฿ 15.565914 1 WAL إلى TWD NT$ 15.064686 1 WAL إلى AED د.إ 1.703247 1 WAL إلى CHF Fr 0.375921 1 WAL إلى HKD HK$ 3.596775 1 WAL إلى MAD .د.م 4.306848 1 WAL إلى MXN $ 9.411948

Walrus المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Walrus، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Walrus ما هو سعر Walrus (WAL) اليوم؟ سعر Walrus (WAL) المباشر هو USD 0.4641 . ما هي القيمة السوقية لعملة Walrus (WAL)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة Walrus هي $ 595.30M USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة WAL في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 0.4641 USD . ما هو العرض المتداول لعملة Walrus (WAL)؟ العرض المتداول الحالي لعملة Walrus (WAL)، هو USD 1.28B . ما هو أعلى سعر لعملة Walrus (WAL)؟ اعتبارًا من 2025-04-14 ، أعلى سعر لعملة Walrus (WAL) هو USD 1.903 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Walrus (WAL)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Walrus (WAL) هو $ 455.66K USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

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