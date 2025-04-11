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Walrus السعر(WAL)

USD

مخطط أسعار Walrus (WAL) المباشر

$0.4644
$0.4644$0.4644
-1.21%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول WAL

السعر الحالي لـ Walrus (WAL) اليوم هو 0.4641 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 595.30M USD. يتم تحديث سعر من WAL إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Walrus:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 455.66K USD
- تغير سعر Walrus خلال اليوم هو -1.21%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 1.28B USD

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WAL أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Walrus لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.005688-1.21%
30 يوم$ +0.2641+132.05%
60 يوم$ +0.2641+132.05%
90 يوم$ +0.2641+132.05%
تغير سعر Walrus اليوم

سجل اليوم WAL تغيرًا $ -0.005688 (-1.21%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Walrus لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.2641 (+132.05%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Walrus لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WAL تغييرًا في $ +0.2641 (+132.05%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Walrus لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.2641 (+132.05%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

WAL معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Walrus: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.4522
$ 0.4522$ 0.4522

$ 0.5172
$ 0.5172$ 0.5172

$ 1.903
$ 1.903$ 1.903

-1.70%

-1.21%

+2.51%

WAL معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 595.30M
$ 595.30M$ 595.30M

$ 455.66K
$ 455.66K$ 455.66K

1.28B
1.28B 1.28B

ما هو Walrus ( WAL )

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

متوفر Walrus على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Walrus الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين WALلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Walrus على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Walrus سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Walrus

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Walrus، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ WAL؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارWalrus.

سجل أسعار Walrus

يوفر تتبع مسار سعر WAL معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ WAL. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Walrus.

كيفية شراء Walrus ( WAL )

هل تبحث عن كيفية شراء Walrus؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Walrus على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة WAL إلى العملات المحلية

1 WAL إلى VND
11,899.9881
1 WAL إلى AUD
A$0.737919
1 WAL إلى GBP
0.352716
1 WAL إلى EUR
0.403767
1 WAL إلى USD
$0.4641
1 WAL إلى MYR
RM2.051322
1 WAL إلى TRY
17.640441
1 WAL إلى JPY
¥66.231711
1 WAL إلى RUB
39.332475
1 WAL إلى INR
39.996138
1 WAL إلى IDR
Rp7,866.100515
1 WAL إلى KRW
663.946101
1 WAL إلى PHP
26.537238
1 WAL إلى EGP
￡E.23.789766
1 WAL إلى BRL
R$2.719626
1 WAL إلى CAD
C$0.640458
1 WAL إلى BDT
56.272125
1 WAL إلى NGN
737.835462
1 WAL إلى UAH
19.171971
1 WAL إلى VES
Bs32.9511
1 WAL إلى PKR
Rs129.850539
1 WAL إلى KZT
239.345652
1 WAL إلى THB
฿15.565914
1 WAL إلى TWD
NT$15.064686
1 WAL إلى AED
د.إ1.703247
1 WAL إلى CHF
Fr0.375921
1 WAL إلى HKD
HK$3.596775
1 WAL إلى MAD
.د.م4.306848
1 WAL إلى MXN
$9.411948

Walrus المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Walrus، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Walrus الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

WAL
USD

1 WAL = 0.4641 USD

تداول

USDTWAL
$0.4641
$0.4641$0.4641
-8.43%

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