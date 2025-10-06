سعر LAB المباشر اليوم هو 0.1688 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LAB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LAB بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر LAB المباشر اليوم هو 0.1688 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LAB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LAB بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار LAB

LAB السعر(LAB)

السعر المباشر لـ 1 LAB إلى USD:

$0.16882
$0.16882
-0.36%1D
USD
مخطط أسعار LAB (LAB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-20 00:08:46 (UTC+8)

معلومات سعر LAB (LAB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1557
$ 0.1557
24 ساعة منخفض
$ 0.21775
$ 0.21775
24 ساعة مرتفع

$ 0.1557
$ 0.1557$ 0.1557

$ 0.21775
$ 0.21775$ 0.21775

$ 0.3786303389561445
$ 0.3786303389561445

$ 0.07519297662311424
$ 0.07519297662311424

-2.84%

-0.36%

+1,588.00%

+1,588.00%

سعر LAB (LAB) في الوقت الحقيقي هو $ 0.1688. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LAB بين أدنى سعر $ 0.1557 وأعلى سعر $ 0.21775، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLAB على الإطلاق هو $ 0.3786303389561445، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.07519297662311424.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LAB -2.84% على مدار الساعة الماضية، -0.36% على مدار 24 ساعة، و +1,588.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق LAB (LAB)

No.621

$ 38.89M
$ 38.89M

$ 2.61M
$ 2.61M

$ 168.80M
$ 168.80M

230.40M
230.40M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

23.04%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ LAB هي $ 38.89M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.61M. العرض المتداول لـ LAB يبلغ 230.40M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 168.80M.

سجل سعر LAB (LAB) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار LAB لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0006099-0.36%
30 يوم$ +0.1588+1,588.00%
60 يوم$ +0.1588+1,588.00%
90 يوم$ +0.1588+1,588.00%
تغير سعر LAB اليوم

سجل اليوم LAB تغيرًا $ -0.0006099 (-0.36%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر LAB لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.1588 (+1,588.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر LAB لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LAB تغييرًا في $ +0.1588 (+1,588.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر LAB لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.1588 (+1,588.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة LAB (LAB)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار LAB.

ما هو LAB ( LAB )

مشروع LAB هو بنية تحتية للتداول متعددة السلاسل تتيح لأي شخص تداول الرموز ونشرها وتحليلها بسرعة ودقة وتحكم لا مثيل لها.

متوفر LAB على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك LAB الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين LABلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول LAB على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء LAB سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر LAB (USD)

كم ستكون قيمة LAB (LAB) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك LAB (LAB) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة LAB.

تحقق الآن من توقعات سعر LAB!

توكنوميكس LAB (LAB)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس LAB (LAB) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس LAB والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء LAB ( LAB )

هل تبحث عن كيفية شراء LAB؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء LAB على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة LAB إلى العملات المحلية

1 LAB (LAB) إلى VND
4,441.972
1 LAB (LAB) إلى AUD
A$0.258264
1 LAB (LAB) إلى GBP
0.124912
1 LAB (LAB) إلى EUR
0.14348
1 LAB (LAB) إلى USD
$0.1688
1 LAB (LAB) إلى MYR
RM0.712336
1 LAB (LAB) إلى TRY
7.067656
1 LAB (LAB) إلى JPY
¥25.32
1 LAB (LAB) إلى ARS
ARS$238.080584
1 LAB (LAB) إلى RUB
13.743696
1 LAB (LAB) إلى INR
14.857776
1 LAB (LAB) إلى IDR
Rp2,813.332208
1 LAB (LAB) إلى PHP
9.810656
1 LAB (LAB) إلى EGP
￡E.8.019688
1 LAB (LAB) إلى BRL
R$0.91152
1 LAB (LAB) إلى CAD
C$0.23632
1 LAB (LAB) إلى BDT
20.622296
1 LAB (LAB) إلى NGN
248.233904
1 LAB (LAB) إلى COP
$651.7368
1 LAB (LAB) إلى ZAR
R.2.930368
1 LAB (LAB) إلى UAH
7.065968
1 LAB (LAB) إلى TZS
T.Sh.416.789144
1 LAB (LAB) إلى VES
Bs33.9288
1 LAB (LAB) إلى CLP
$162.2168
1 LAB (LAB) إلى PKR
Rs47.925696
1 LAB (LAB) إلى KZT
91.094608
1 LAB (LAB) إلى THB
฿5.540016
1 LAB (LAB) إلى TWD
NT$5.170344
1 LAB (LAB) إلى AED
د.إ0.619496
1 LAB (LAB) إلى CHF
Fr0.133352
1 LAB (LAB) إلى HKD
HK$1.311576
1 LAB (LAB) إلى AMD
֏65.02176
1 LAB (LAB) إلى MAD
.د.م1.547896
1 LAB (LAB) إلى MXN
$3.100856
1 LAB (LAB) إلى SAR
ريال0.633
1 LAB (LAB) إلى ETB
Br25.163016
1 LAB (LAB) إلى KES
KSh21.86804
1 LAB (LAB) إلى JOD
د.أ0.1196792
1 LAB (LAB) إلى PLN
0.614432
1 LAB (LAB) إلى RON
лв0.735968
1 LAB (LAB) إلى SEK
kr1.59516
1 LAB (LAB) إلى BGN
лв0.281896
1 LAB (LAB) إلى HUF
Ft56.62396
1 LAB (LAB) إلى CZK
3.517792
1 LAB (LAB) إلى KWD
د.ك0.0518216
1 LAB (LAB) إلى ILS
0.55704
1 LAB (LAB) إلى BOB
Bs1.169784
1 LAB (LAB) إلى AZN
0.28696
1 LAB (LAB) إلى TJS
SM1.5614
1 LAB (LAB) إلى GEL
0.45576
1 LAB (LAB) إلى AOA
Kz154.720392
1 LAB (LAB) إلى BHD
.د.ب0.0638064
1 LAB (LAB) إلى BMD
$0.1688
1 LAB (LAB) إلى DKK
kr1.08032
1 LAB (LAB) إلى HNL
L4.446192
1 LAB (LAB) إلى MUR
7.601064
1 LAB (LAB) إلى NAD
$2.952312
1 LAB (LAB) إلى NOK
kr1.698128
1 LAB (LAB) إلى NZD
$0.293712
1 LAB (LAB) إلى PAB
B/.0.1688
1 LAB (LAB) إلى PGK
K0.720776
1 LAB (LAB) إلى QAR
ر.ق0.61612
1 LAB (LAB) إلى RSD
дин.16.974528
1 LAB (LAB) إلى UZS
soʻm2,058.536256
1 LAB (LAB) إلى ALL
L13.995208
1 LAB (LAB) إلى ANG
ƒ0.302152
1 LAB (LAB) إلى AWG
ƒ0.30384
1 LAB (LAB) إلى BBD
$0.3376
1 LAB (LAB) إلى BAM
KM0.281896
1 LAB (LAB) إلى BIF
Fr499.3104
1 LAB (LAB) إلى BND
$0.217752
1 LAB (LAB) إلى BSD
$0.1688
1 LAB (LAB) إلى JMD
$27.212248
1 LAB (LAB) إلى KHR
680.6438
1 LAB (LAB) إلى KMF
Fr71.2336
1 LAB (LAB) إلى LAK
3,669.565144
1 LAB (LAB) إلى LKR
රු51.259496
1 LAB (LAB) إلى MDL
L2.8274
1 LAB (LAB) إلى MGA
Ar753.570464
1 LAB (LAB) إلى MOP
P1.353776
1 LAB (LAB) إلى MVR
2.58264
1 LAB (LAB) إلى MWK
MK293.565144
1 LAB (LAB) إلى MZN
MT10.788008
1 LAB (LAB) إلى NPR
रु23.844688
1 LAB (LAB) إلى PYG
1,205.5696
1 LAB (LAB) إلى RWF
Fr245.604
1 LAB (LAB) إلى SBD
$1.389224
1 LAB (LAB) إلى SCR
2.344632
1 LAB (LAB) إلى SRD
$6.652408
1 LAB (LAB) إلى SVC
$1.480376
1 LAB (LAB) إلى SZL
L2.950624
1 LAB (LAB) إلى TMT
m0.5908
1 LAB (LAB) إلى TND
د.ت0.4942464
1 LAB (LAB) إلى TTD
$1.14784
1 LAB (LAB) إلى UGX
Sh592.1504
1 LAB (LAB) إلى XAF
Fr94.8656
1 LAB (LAB) إلى XCD
$0.45576
1 LAB (LAB) إلى XOF
Fr94.8656
1 LAB (LAB) إلى XPF
Fr17.2176
1 LAB (LAB) إلى BWP
P2.268672
1 LAB (LAB) إلى BZD
$0.339288
1 LAB (LAB) إلى CVE
$15.96848
1 LAB (LAB) إلى DJF
Fr30.0464
1 LAB (LAB) إلى DOP
$10.706984
1 LAB (LAB) إلى DZD
د.ج21.878168
1 LAB (LAB) إلى FJD
$0.383176
1 LAB (LAB) إلى GNF
Fr1,467.716
1 LAB (LAB) إلى GTQ
Q1.296384
1 LAB (LAB) إلى GYD
$35.415928
1 LAB (LAB) إلى ISK
kr20.4248

LAB المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ LAB، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب LAB الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول LAB

كم يساوي LAB (LAB) اليوم؟
سعر LAB المباشر في USD هو USD 0.1688، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر LAB إلى USD الحالي؟
سعر LAB إلى USD الحالي هو $ 0.1688. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ LAB ؟
القيمة السوقية لعملة LAB هي $ 38.89M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن LAB؟
العرض المتداول لتوكن LAB هو 230.40M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ LAB؟
حقق LAB سعرًا قياسيًا قدره 0.3786303389561445 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ LAB؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.07519297662311424 LAB.
ما هو حجم تداول LAB؟
حجم تداول LAB المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 2.61M USD.
هل سترتفع LAB هذا العام؟
قد يرتفع LAB هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر LAB لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-20 00:08:46 (UTC+8)

تحديثات LAB (LAB) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-19 04:16:21تحديثات المجال
تصنيف نشاط السلاسل العامة خلال الأيام السبعة الماضية: سولانا تحافظ على المركز الأول
10-18 16:36:53تحديثات المجال
مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة حالياً عند 23، لا يزال في منطقة الخوف الشديد
10-18 09:33:00تحديثات المجال
ارتفاع عمليات التصفية العالمية خلال 24 ساعة إلى 1.02 مليار دولار، وبيتكوين يسجل أدنى سعر له منذ أوائل يوليو
10-17 19:52:08تحديثات المجال
ارتفاع الطلب على تجنب المخاطر العالمية بسبب مشاكل القروض المتعثرة في مصرفين أمريكيين
10-17 14:38:57تحديثات المجال
انخفاض واسع في أسهم العملات المشفرة الأمريكية، وتراجع MSTR بنسبة 4.35%، وانخفاض سهم خزينة SOL المسمى HSDT بنسبة 36.49%
10-17 08:10:00تحديثات المجال
تم الإبلاغ مؤقتًا عن عائد البيتكوين في أكتوبر لهذا العام بنسبة -4.74%، بينما كان متوسط العائد التاريخي السابق 21.89%

إخلاء المسؤولية

حاسبة LAB إلى USD

المبلغ

LAB
LAB
USD
USD

1 LAB = 0.1688 USD

تداول LAB

/USDTLAB
$0.16882
$0.16882
+0.17%

