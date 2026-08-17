سعر MOVA اليوم

السعر المباشر لمشروع MOVA (MOVA) اليوم هو $ 0.3919، مع تغير بنسبة 7.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MOVA الحالي إلى USD هو $ 0.3919 لكل MOVA.

يحتل MOVA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- MOVA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MOVA بين $ 0.3694 (أدنى) و$ 0.5302 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك MOVA بمقدار -9.08% خلال الساعة الماضية و+14.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.28K.

معلومات سوق MOVA (MOVA)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 1.28K$ 1.28K $ 1.28K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 391.90M$ 391.90M $ 391.90M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام MOVA

القيمة السوقية الحالية لـ MOVA هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.28K. العرض المتداول لـ MOVA يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 391.90M.